Classifica FIMI settimana 45: Kid Yugi primo, Max Pezzali debutta sul podio

Kid Yugi guida la classifica FIMI della settimana 45, rilevata dal 30 ottobre al 5 novembre 2026: Anche gli eroi muoiono Post Mortem sale in vetta agli album e Sentire la musica debutta al primo posto dei singoli.

Album: Kid Yugi in vetta, Pezzali terzo al debutto

Anche gli eroi muoiono Post Mortem, la nuova edizione uscita il 30 ottobre, risale di cinque posizioni, dalla sesta alla prima, e toglie la vetta a Cesare Cremonini con Amateur, ora undicesimo. Per Kid Yugi è la quarantesima settimana in classifica. In seconda posizione resta Geolier con Tutto è possibile. Atto II.

Al terzo posto entra Max Pezzali con Max Forever Vol. 2, uscito il 30 ottobre: 17 tracce, tra cui due inediti, Le_Ali e Un metro alla volta. Nella classifica fisica, tra vinili e CD, l’album è alla posizione numero 2. Per ripassare il percorso dell’artista c’è la guida a tutti gli album di Max Pezzali e degli 883 in ordine.

Il resto della top 10 vede Olly con Tutta vita (sempre) al quarto posto, Shiva con Vangelo quinto e 22Simba con Miria sesto. Settima, al debutto, Francesca Michielin con il nuovo album. Seguono Bresh con Mediterraneo (dopo il mare), Thriller di Michael Jackson, risalito grazie alla settimana di Halloween, e Gli anni degli 883.

Singoli: quattro brani di Kid Yugi nella top 10

Tra i singoli Sentire la musica debutta al primo posto e porta in seconda posizione Non sei più tu di Geolier con Lazza, che guidava da due settimane. Terzo Sfera Ebbasta con Lontano, quarto l’ingresso di Alfa con Eri solo da incontrare. Geolier resta presente con Per noi, insieme ad Achille Lauro, al quinto posto e con Canzone d’amore al nono.

Kid Yugi piazza quattro brani nei primi dieci: oltre al primo posto, Disobbedire! con 18K è sesto, Stratos settimo e Puglia crime, con molti ospiti, decimo. Sono tutti debutti. La classifica FIMI completa riporta anche gli altri ingressi dell’artista oltre la top 10.

I movimenti rispetto alla settimana precedente

Il dato più netto è il salto di Kid Yugi, che riprende la testa degli album grazie alla riedizione e conquista anche il primo posto nella classifica di vinili e CD. Sul podio resta stabile Geolier, mentre il debutto di Pezzali ridisegna la parte alta della graduatoria, con Olly, Shiva e 22Simba subito dietro e Michael Jackson che approfitta di Halloween per rientrare tra i primi dieci. La rilevazione va dal 30 ottobre al 5 novembre, e tra i nuovi ingressi in top 10 album ci sono anche Max Pezzali e Francesca Michielin.

Domande frequenti sulla classifica FIMI della settimana 45

Chi è in testa alla classifica FIMI della settimana 45? Kid Yugi è primo sia tra gli album, con Anche gli eroi muoiono Post Mortem, sia tra i singoli, con Sentire la musica. Quando è stata effettuata la rilevazione della classifica FIMI settimana 45? La rilevazione copre il periodo dal 30 ottobre al 5 novembre 2026. Dove debutta Max Pezzali nella classifica FIMI? Max Pezzali entra al terzo posto degli album con Max Forever Vol. 2 e alla posizione numero 2 nella classifica fisica di vinili e CD. Quali album debuttano nella top 10 FIMI? I due debutti nella top 10 album sono quelli di Max Pezzali, terzo, e di Francesca Michielin, settima.

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