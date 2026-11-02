Serie TV novembre 2026 fuori da Netflix: Percy Jackson 3, Yellowjackets 4 e Blade Runner 2099

Le serie TV di novembre 2026 fuori da Netflix partono dalla quarta stagione di The Gilded Age su NOW, passano per Gli Anelli del Potere 3 (11 novembre), Percy Jackson 3 e Yellowjackets 4 (20 novembre) e chiudono con Blade Runner 2099 su Prime Video il 25 novembre.

Le serie di novembre 2026 fuori da Netflix: il calendario

Novembre porta tre appuntamenti da segnare subito: Gli Anelli del Potere 3 su Prime Video dall’11 novembre, Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo 3 su Disney+ e Yellowjackets 4 su Paramount+, entrambe il 20 novembre. Il 25 chiude il mese Blade Runner 2099, su Prime Video. Per le novità del solo catalogo Netflix c’è già il calendario delle uscite Netflix di novembre 2026: qui trovi tutto il resto, piattaforma per piattaforma.

Prime Video: Gli Anelli del Potere 3 e Blade Runner 2099

Il mese si apre con The Greatest, miniserie sportiva su Cassius Clay, poi Prime Video punta sul fantasy. Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere torna con la terza stagione l’11 novembre, con episodi in uscita ogni mercoledì. Se vuoi arrivarci preparato, ecco come guardare film e serie del Signore degli Anelli in ordine cronologico.

Il 15 novembre riparte The Chosen con la sesta stagione, ogni domenica. Il titolo più atteso resta però Blade Runner 2099, in arrivo il 25 novembre. La miniserie in otto episodi ha un cast guidato da Michelle Yeoh e Hunter Schafer. Va chiarito un equivoco comune: non è una produzione Netflix, ma di Prime Video, e gli otto episodi arrivano tutti insieme. Sul fronte catalogo, dal 1° novembre sono disponibili anche Desperate Housewives (stagioni 1-8) e E.R. (stagione 4), mentre il 25 novembre arriva One Piece stagione 17.

Disney+: Percy Jackson 3, Scrubs e All’s Fair

Disney+ prepara il colpo grosso per il 20 novembre, con la terza stagione di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, con Walker Scobell, Leah Sava Jeffries e Aryan Simhadri, e gli episodi che escono ogni venerdì. Prima, il 4 novembre, tornano ogni mercoledì All’s Fair con la seconda stagione e il K-drama L’Imperatrice risposata. L’11 novembre arriva la seconda parte della seconda stagione di Rivals, il 18 Scrubs – Medici ai primi ferri con la stagione 11.

Paramount+, NOW, HBO Max e Apple TV

Su Paramount+ il 20 novembre debutta la quarta stagione di Yellowjackets, con Melanie Lynskey, Christina Ricci, Juliette Lewis e Tawny Cypress. Il 6 novembre c’è anche la commedia britannica Può solo andar peggio.

NOW parte oggi, 2 novembre, con la quarta stagione di The Gilded Age, in onda ogni lunedì. Il 12 novembre arriva Babylon Berlin 5, il 23 Piedone – Uno sbirro a Napoli 2 e il 27 il legal thriller britannico War – Il divorzio del secolo. Su HBO Max il 6 novembre debutta Melania Rea, crime drama italiano sul caso di cronaca del 2011.

Apple TV schiera Stick con la seconda stagione, il 4 novembre, e il 13 12 12 12, heist drama ambientato a Zurigo. Chi segue il genere horror trova su MGM+ L’Istituto 2, dall’8 novembre.

2 novembre: The Gilded Age 4 su NOW

The Gilded Age 4 su NOW 4 novembre: All’s Fair 2 su Disney+, Stick 2 su Apple TV, The Greatest su Prime Video

All’s Fair 2 su Disney+, Stick 2 su Apple TV, The Greatest su Prime Video 11 novembre: Gli Anelli del Potere 3 su Prime Video, Rivals 2 parte 2 su Disney+

Gli Anelli del Potere 3 su Prime Video, Rivals 2 parte 2 su Disney+ 15 novembre: The Chosen 6 su Prime Video

The Chosen 6 su Prime Video 18 novembre: Scrubs 11 su Disney+

Scrubs 11 su Disney+ 20 novembre: Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo 3 su Disney+, Yellowjackets 4 su Paramount+

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo 3 su Disney+, Yellowjackets 4 su Paramount+ 25 novembre: Blade Runner 2099 su Prime Video

Domande frequenti sulle serie TV di novembre 2026

Quando esce Percy Jackson 3? La terza stagione di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo esce il 20 novembre 2026 su Disney+, con gli episodi in arrivo ogni venerdì. Quando esce Yellowjackets 4? La quarta stagione di Yellowjackets debutta il 20 novembre 2026 su Paramount+. Blade Runner 2099 è su Netflix o su Prime Video? È su Prime Video, non su Netflix. La miniserie esce il 25 novembre 2026 e ha otto episodi, disponibili tutti insieme. Quando torna Gli Anelli del Potere? La terza stagione parte l’11 novembre 2026 su Prime Video, con uscite settimanali il mercoledì. Dove vedo The Gilded Age 4? La quarta stagione è su NOW dal 2 novembre, con un episodio ogni lunedì.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.