The Diplomat 5 è ufficiale: Netflix rinnova la serie con Keri Russell

The Diplomat tornerà con una quinta stagione: Netflix ha rinnovato il political drama creato da Debora Cahn, con Keri Russell nei panni dell’ambasciatrice Kate Wyler, a due settimane dal debutto degli ultimi episodi.

La notizia è arrivata alla fine di ottobre 2026, appena due settimane dopo il debutto della quarta stagione, uscita su Netflix il 15 ottobre. Dietro la serie c’è ancora Debora Cahn, che ne è creatrice e showrunner e che guiderà anche il nuovo ciclo di episodi. Per chi aspettava di capire dove sarebbe finita la corsa di Kate Wyler dopo quel finale, la risposta è semplice: la storia continua.

Perché Netflix ha puntato ancora su The Diplomat

I numeri della quarta stagione hanno dato ragione alla piattaforma. Nella seconda settimana di programmazione la serie è salita al terzo posto della classifica globale dei titoli più visti ed è entrata nella top 10 di 63 Paesi, con circa 10,3 milioni di visualizzazioni accumulate in due settimane.

Il quadro complessivo racconta una serie solida più che esplosiva. Dal debutto dell’aprile 2023, nelle quattro stagioni, The Diplomat ha superato i 130 milioni di visualizzazioni e ha passato 13 settimane nella top 10 mondiale, entrando nelle classifiche di 87 Paesi. Per un political thriller che vive di dialoghi serrati e diplomazia, sono cifre che spiegano bene la decisione di andare avanti.

Il cliffhanger della quarta stagione: cosa resta aperto

Attenzione, da qui in poi ci sono anticipazioni sul finale della quarta stagione.

Il finale è ambientato al G7 in Toscana. La presidente Grace Penn, interpretata da Allison Janney, dichiara che gli Stati Uniti sono pronti a intervenire contro chiunque ostacoli la missione. Kate, davanti a tutti, si toglie il badge e si dimette. Escono con lei Billie Appiah e il segretario di Stato Miguel Ganon, e all’ultimo momento li raggiunge anche Hal Wyler, il vicepresidente interpretato da Rufus Sewell.

L’ultima inquadratura è quella che tiene tutti con il fiato sospeso: Kate annuncia alla stampa che il vicepresidente ha qualcosa da dire, e lo schermo va a nero proprio mentre Hal si avvicina al microfono. Cosa dirà, e quanto pesa sul futuro di Grace e dei Wyler, è la domanda su cui costruire la quinta stagione.

Il cast: chi potrebbe tornare

Netflix non ha ancora diffuso un elenco ufficiale del cast della nuova stagione. Il nucleo della serie è però ben delineato: Keri Russell è Kate Wyler, Rufus Sewell è Hal Wyler e Allison Janney è la presidente Grace Penn. Nel cast principale della quarta stagione figurano anche Bradley Whitford, Ato Essandoh, Jodie Whittaker, Ali Ahn e Nana Mensah.

Il rinnovo arriva in un momento d’oro per gli interpreti. Keri Russell ha vinto un Actor Award per il ruolo di Kate, mentre Allison Janney ha conquistato l’Emmy 2026 come miglior attrice non protagonista in una serie drammatica, il primo riconoscimento di questo tipo per la serie.

Quando esce The Diplomat 5

Per ora non c’è una data. Le riprese non dovrebbero partire prima del 2027, e le stime più realistiche parlano di un ritorno non prima della fine del 2027, con una finestra che potrebbe scivolare al 2028. È un calendario in linea con quello delle stagioni precedenti, e conviene prenderlo come una previsione, finché Netflix non ufficializza i tempi.

Nell’attesa, chi vuole recuperare l’intera storia trova tutte e quattro le stagioni sulla piattaforma. Chi cerca altre serie in arrivo sul catalogo Netflix può dare un’occhiata alla nostra scheda su Orgoglio e Pregiudizio, con Emma Corrin, in uscita il 3 dicembre.

Una serie che ha trovato la sua strada

Quando The Diplomat è partita, nel 2023, molti la vedevano come l’ennesimo dramma politico. Poi è diventata altro: un thriller sentimentale e diplomatico, dove una crisi internazionale e un matrimonio in bilico occupano lo stesso spazio, con una protagonista che sbaglia, recupera e non smette mai di parlare. A tenere insieme tutto c’è la scrittura di Cahn, che ha fatto del ritmo il suo marchio.

Con una quinta stagione confermata, la serie entra nel gruppo ristretto dei titoli Netflix capaci di arrivare a cinque cicli. Per un dramma politico, in un catalogo che cancella molto e in fretta, non è un risultato scontato. Ora tocca agli autori decidere come chiudere il discorso aperto con l’ultimo istante della quarta stagione.

Domande frequenti su The Diplomat 5

The Diplomat è stata rinnovata per la quinta stagione? Sì. Netflix ha rinnovato la serie per una quinta stagione alla fine di ottobre 2026, circa due settimane dopo l’uscita della quarta, arrivata il 15 ottobre. Quando esce The Diplomat 5? Non c’è ancora una data ufficiale. Le riprese non dovrebbero iniziare prima del 2027, quindi il ritorno è atteso a fine 2027 o nel 2028. Keri Russell sarà ancora Kate Wyler? Keri Russell è la protagonista della serie e il suo ruolo è al centro del finale della quarta stagione. Netflix non ha però ancora diffuso un cast ufficiale della quinta. Chi è lo showrunner di The Diplomat? La serie è stata creata da Debora Cahn, che ne è anche showrunner e che guiderà la nuova stagione. Dove si vede The Diplomat in Italia? La serie è disponibile su Netflix con il titolo italiano La Diplomatica. Le quattro stagioni uscite finora sono in catalogo.

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