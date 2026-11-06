Orgoglio e Pregiudizio: tutti gli adattamenti in ordine, dal 1940 alla serie Netflix

Orgoglio e Pregiudizio torna su Netflix il 3 dicembre 2026 con Emma Corrin e Jack Lowden: ecco tutti gli adattamenti del romanzo di Jane Austen, in ordine e con le differenze che contano.

Se vuoi arrivare al 3 dicembre con le idee chiare, la regola è semplice: parti dal romanzo di Jane Austen, poi guarda la miniserie BBC del 1995 e il film di Joe Wright del 2005, che sono le due versioni di riferimento. La nuova serie Netflix, sei episodi con Emma Corrin nei panni di Elizabeth Bennet e Jack Lowden in quelli di Mr Darcy, si inserisce in una tradizione lunga più di ottant’anni di adattamenti.

Il racconto di base non cambia mai: cinque sorelle Bennet, un vicinato che si anima per l’arrivo di scapoli facoltosi, l’amore tra Jane e Mr Bingley, lo scontro di orgoglio e pregiudizi tra Elizabeth e Darcy. Cambiano il tono, la durata e lo sguardo di chi racconta. Qui sotto trovi gli adattamenti più importanti in ordine cronologico, con le differenze che contano.

Gli adattamenti di Orgoglio e Pregiudizio in ordine cronologico

Ecco la sintesi, prima dei dettagli: 1940 (film con Greer Garson e Laurence Olivier), 1995 (miniserie BBC), 2005 (film di Joe Wright), 2016 (la versione con gli zombie), 2026 (la serie Netflix). In mezzo ci sono riscritture, web serie e telenovelas che usano la stessa struttura per raccontare altro.

1940: il film di Hollywood con Greer Garson e Laurence Olivier

La prima versione che vale la pena recuperare è quella MGM diretta da Robert Z. Leonard, uscita negli Stati Uniti nell’estate del 1940. Greer Garson è Elizabeth, Laurence Olivier è Darcy, e tra gli sceneggiatori compare anche Aldous Huxley. È un film in bianco e nero, costruito sul fascino dei suoi divi, e ha vinto l’Oscar per la scenografia in bianco e nero.

1995: la miniserie BBC con Jennifer Ehle e Colin Firth

La miniserie della BBC è andata in onda su BBC1 dal 24 settembre al 29 ottobre 1995, in sei puntate da circa 55 minuti, con la sceneggiatura di Andrew Davies e la regia di Simon Langton. Jennifer Ehle è Elizabeth, Colin Firth è Darcy. Sei puntate danno alla storia il tempo di svilupparsi con calma.

L’influenza arriva fino alla letteratura pop: la serie ha ispirato Helen Fielding quando ha scritto il romanzo di Bridget Jones, uscito nel 1996. Se vuoi capire come si racconta Austen a puntate, qui è il punto di partenza.

2005: il film di Joe Wright con Keira Knightley

Dieci anni dopo arriva il cinema. Il film del 2005 segna l’esordio alla regia di Joe Wright, con Keira Knightley nei panni di Elizabeth e Matthew Macfadyen in quelli di Darcy. La sceneggiatura è di Deborah Moggach, la produzione di Working Title. In due ore e nove minuti il romanzo viene condensato in un solo film. Knightley ha ottenuto una candidatura all’Oscar come migliore attrice, e il film ne ha avute quattro in totale.

Zombie, web serie e telenovelas: le versioni fuori dagli schemi

Il romanzo si presta bene alle contaminazioni. Nel 2016 è arrivato il film Pride and Prejudice and Zombies, con Lily James, tratto dal romanzo mashup di Seth Grahame-Smith. Tra il 2012 e il 2013 The Lizzie Bennet Diaries ha trasformato la storia in una web serie su YouTube, ideata da Hank Green e Bernie Su e premiata con un Emmy. Nel 2018 la brasiliana TV Globo ha trasmesso la telenovela Orgulho e Paixão, che sposta la vicenda in un’altra epoca e in un altro Paese.

La serie Netflix di Dolly Alderton: cosa sappiamo

La nuova versione arriva su Netflix il 3 dicembre 2026 ed è una miniserie in sei episodi. La sceneggiatura è di Dolly Alderton, autrice di Tutto quello che so sull’amore, e la regia di Euros Lyn, già dietro la macchina da presa di Heartstopper. Il trailer punta su un’estetica elegante, sulle emozioni e sui silenzi. Per la data, il cast e le prime immagini c’è anche il nostro articolo sul trailer.

Il cast include Olivia Colman nel ruolo di Mrs Bennet e Rufus Sewell in quello di Mr Bennet, come ricostruisce What’s on Netflix. Con Corrin e Lowden ci sono Freya Mavor (Jane), Daryl McCormack (Bingley), Jamie Demetriou (Mr Collins), Rhea Norwood (Lydia) e Siena Kelly (Caroline Bingley). Louis Partridge, che avevamo visto in House of Guinness, interpreta Wickham.

Corrin si lascia alle spalle la Principessa Diana di The Crown, Lowden arriva dal successo di Slow Horses. Il confronto con il film del 2005 di Joe Wright, con Knightley e Macfadyen, è inevitabile. La serie ha però un vantaggio: sei episodi danno più spazio ai personaggi secondari e ai silenzi tra Elizabeth e Darcy.

In che ordine guardarli prima del 3 dicembre

Il romanzo di Jane Austen, se vuoi arrivare alla serie con il testo fresco in mente. La miniserie BBC del 1995: sei puntate per seguire la storia con calma. Il film del 2005: la versione compatta, di poco più di due ore. Il film del 1940: per la storia del cinema. La serie Netflix dal 3 dicembre: già con il quadro completo.

Chi ha poco tempo può fare una scelta rapida: 1995 se vuoi seguire la storia con calma, 2005 se vuoi due ore di romanticismo. Il resto è un di più per chi vuole il quadro completo.

Domande frequenti su Orgoglio e Pregiudizio e la serie Netflix

Quando esce la serie Netflix di Orgoglio e Pregiudizio? La serie arriva su Netflix il 3 dicembre 2026. È composta da sei episodi. Chi sono gli attori principali della serie Netflix? Emma Corrin è Elizabeth Bennet e Jack Lowden è Mr Darcy. Nel cast ci sono anche Olivia Colman, Rufus Sewell, Louis Partridge, Jamie Demetriou e Freya Mavor. Qual è la versione di Orgoglio e Pregiudizio da vedere per prima? La miniserie BBC del 1995 con Jennifer Ehle e Colin Firth è la più lunga, in sei puntate. Se hai meno tempo, il film del 2005 con Keira Knightley dura circa due ore. Quanti adattamenti esistono di Orgoglio e Pregiudizio? Tra film, serie, web serie e riscritture se ne contano molti, dal film del 1940 alla serie Netflix del 2026. Quelli di riferimento restano la serie BBC del 1995 e il film del 2005. Chi ha scritto e diretto la nuova serie Netflix? La sceneggiatura è di Dolly Alderton, la regia di Euros Lyn. La produzione è di Lookout Point.

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