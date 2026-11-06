GF Vip, puntata del 6 novembre: Belli, Müller, Provvedi e Marini in nomination, chi rischia

Stasera, venerdì 6 novembre, il GF Vip torna su Canale 5 dalle 21:20 con la sedicesima diretta stagionale: Alex Belli, Andreas Müller, Giulia Provvedi e Valeria Marini sono in nomination e il meno votato dal pubblico lascia la Casa.

La puntata è condotta da Ilary Blasi e va in onda al termine de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. In studio, accanto a lei, ci sono Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli come opinioniste. Non sono annunciati ospiti esterni: il centro della serata è il televoto eliminatorio, il primo dopo l’uscita di Jonathan Kashanian nella diretta del 2 novembre.

La regola della sera è semplice: dei quattro nominati, il meno votato esce e deve lasciare il reality. Per capire come si è arrivati a questo punto vale la pena ripassare com’è finita l’eliminazione di Kashanian dopo la catena di salvataggio.

Chi sono i nominati del GF Vip il 6 novembre

I quattro concorrenti a rischio sono Alex Belli, Andreas Müller, Giulia Provvedi e Valeria Marini. Tutti e quattro passano dal televoto, a differenza di Marina La Rosa, la prima finalista della stagione.

Sui sondaggi online bisogna andare con prudenza, perché non hanno nessun valore ufficiale. Quello di ForumFree, per esempio, mette Müller al 31%, Belli al 29%, Marini al 21% e Provvedi al 19%. Un altro rilevamento, aggiornato al 4 novembre, restituisce lo stesso schema con numeri più bassi per le ultime due: Müller al 30%, Belli al 25%, Provvedi al 20%, Marini al 15%. In entrambi i casi Marini e Provvedi chiudono in coda, ma l’ordine tra le due cambia da una rilevazione all’altra.

Le tensioni in Casa tra Marini e Müller

Il nodo più caldo della settimana è lo scontro tra Valeria Marini e Andreas Müller. Marini continua a manifestare il proprio disappunto verso il coinquilino, che l’ha definita ipocrita durante le nomination. Nelle ultime ore ha anche scoperto un commento di Müller scritto sul suo cartone delle uova e ha deciso di affrontarlo di persona. A pesare è un sospetto: dietro certi atteggiamenti di Müller, per Marini, ci sarebbe l’influenza di Marina La Rosa.

Altrove la Casa si muove su fronti diversi. Federica Morello contesta a Marina La Rosa un atteggiamento giudicato strategico nei rapporti con gli altri concorrenti. Alex Belli, intanto, prova a ricucire con Giulia Provvedi, mentre Alessandro Roncaccia continua a dubitare della sincerità di quel riavvicinamento. Il percorso di Roncaccia è stato uno dei temi della fase precedente: se ti sei perso il caso, trovi tutto nel nostro profilo del concorrente al centro del caso Piera Meloni.

Come funziona il televoto eliminatorio del GF Vip

Tra i nominati, chi raccoglie meno voti dal pubblico abbandona il reality. Il voto si esprime con SMS al numero 477.000.2 oppure dall’app di Mediaset Infinity, dopo il login. Per ogni sessione valgono limiti di voti per utenza, con un tetto settimanale di 50 voti.

In caso di parità la produzione si riserva di scegliere come procedere: un nuovo televoto, un rinvio alla puntata successiva oppure delle prove. Alcune sessioni di voto si aprono in puntata e si chiudono in quella dopo, per questo conviene guardare la serata fino in fondo prima di dare per chiuso il verdetto.

Dove vedere il GF Vip e a che ora

La diretta è su Canale 5 in prima serata dalle 21:20. In streaming c’è Mediaset Infinity, live e on demand, mentre su Mediaset Extra proseguono le dirette dalla Casa. Il daytime resta su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 13:45, con un collegamento su La5 alle 12:00.

Sul fronte dei numeri, nelle ultime puntate il programma ha oscillato tra il 14,7% e il 16,8% di share: lo trovi nel nostro archivio degli ascolti del Grande Fratello VIP, aggiornato dopo ogni puntata.

Cosa aspettarsi dalla serata

Con quattro nominati e un solo posto da lasciare, la puntata ruota attorno a una domanda: il pubblico punirà chi è finito al centro dei litigi della settimana o chi ha fatto meno rumore? Marini arriva con il fronte aperto con Müller, mentre Belli prova a rimettere ordine nei rapporti con Provvedi.

Domande frequenti sul GF Vip del 6 novembre

Chi sono i nominati del GF Vip del 6 novembre? Sono quattro: Alex Belli, Andreas Müller, Giulia Provvedi e Valeria Marini. Il concorrente meno votato dal pubblico lascia il reality. A che ora va in onda il GF Vip su Canale 5? La sedicesima diretta stagionale parte alle 21:20 di venerdì 6 novembre, al termine de La Ruota della Fortuna. Si può seguire anche in streaming su Mediaset Infinity. Chi conduce il GF Vip? La conduzione è di Ilary Blasi. In studio ci sono Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli come opinioniste. Come funziona il televoto eliminatorio del GF Vip? Il pubblico vota via SMS o dall’app di Mediaset Infinity e tra i nominati viene eliminato chi raccoglie meno voti. In caso di parità decide la produzione come procedere. Chi è stato eliminato nella puntata precedente? Nella diretta del 2 novembre è uscito Jonathan Kashanian, al termine della catena di salvataggio.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.