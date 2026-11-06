F1 GP Brasile 2026: orari, qualifiche e gara, dove vederlo in TV

La Formula 1 torna in pista dal 6 all’8 novembre per il GP del Brasile 2026, ventesimo appuntamento del Mondiale. Sul circuito di Interlagos, a São Paulo, tutti gli occhi saranno puntati su Kimi Antonelli, che affronterà il suo primo Gran Premio da campione del mondo dopo aver conquistato il titolo in Messico.

Il weekend brasiliano seguirà il formato tradizionale, con tre sessioni di prove libere, qualifiche e gara. Per gli appassionati italiani gli appuntamenti principali saranno nel pomeriggio e in serata: le qualifiche si disputano sabato 7 novembre alle ore 19:00, mentre il GP del Brasile scatterà domenica 8 novembre alle ore 18:00 italiane.

Tutto il fine settimana sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su NOW, con approfondimenti e collegamenti dal paddock.

Ecco tutti gli orari del GP Brasile 2026, il programma completo e dove seguire la Formula 1 in TV e streaming.

F1 GP Brasile 2026: tutti gli orari italiani

Il Gran Premio di São Paulo si disputa con il formato tradizionale della Formula 1, che prevede tre sessioni di prove libere, qualifiche e gara.

Venerdì 6 novembre

Ore 16:30 – Prove Libere 1 (FP1)

Ore 20:00 – Prove Libere 2 (FP2)

Sabato 7 novembre

Ore 15:30 – Prove Libere 3 (FP3)

Ore 19:00 – Qualifiche GP Brasile

Domenica 8 novembre

Ore 18:00 – Gara GP Brasile 2026

Tutti gli orari indicati si riferiscono all’Italia. La differenza di fuso orario con il Brasile permette quindi di seguire qualifiche e gara nel tardo pomeriggio e in prima serata.

Dove vedere il GP Brasile 2026 in TV e streaming

Il GP del Brasile 2026 sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1, canale 207 della piattaforma satellitare.

La copertura comprenderà tutte le sessioni del weekend, dalle prove libere del venerdì fino alla gara di domenica.

Gli abbonati Sky potranno seguire gli appuntamenti anche attraverso Sky Go. Inoltre, sarà possibile guardare l’intero weekend in streaming su NOW.

Il Gran Premio sarà disponibile anche su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K, secondo la programmazione dei rispettivi canali.

GP Brasile 2026 su TV8: qualifiche e gara in chiaro

Per gli appassionati che non possiedono un abbonamento Sky, TV8 rappresenta il principale riferimento per seguire gratuitamente alcuni appuntamenti della Formula 1.

Gli orari delle eventuali differite delle qualifiche e della gara del GP Brasile 2026 non sono però specificati nel programma Sky disponibile.

La diretta integrale del weekend è invece confermata su Sky Sport F1 e NOW.

Kimi Antonelli arriva in Brasile da campione del mondo

Il GP del Brasile 2026 sarà il primo Gran Premio di Kimi Antonelli da campione del mondo di Formula 1.

Il pilota italiano ha conquistato matematicamente il titolo nel precedente appuntamento in Messico, riportando l’Italia sul tetto del Mondiale piloti dopo 73 anni.

L’ultimo italiano a riuscirci era stato infatti Alberto Ascari nel 1953, quando aveva conquistato il suo secondo titolo mondiale consecutivo.

Per Antonelli, quello di Interlagos sarà quindi un weekend particolare. Senza più la pressione della lotta per il titolo piloti, potrà concentrarsi sulla ricerca di un nuovo risultato importante in una stagione già entrata nella storia del motorsport italiano.

Il circuito brasiliano, inoltre, rappresenta una delle piste più imprevedibili del calendario, grazie alle sue caratteristiche tecniche e alle condizioni meteorologiche spesso variabili.

Qualifiche GP Brasile 2026: orario e dove vederle

Le qualifiche del GP Brasile 2026 si disputano sabato 7 novembre alle ore 19:00 italiane.

La sessione determinerà la griglia di partenza del Gran Premio di domenica e seguirà il tradizionale formato a eliminazione con Q1, Q2 e Q3.

A Interlagos le qualifiche assumono un’importanza particolare. Il circuito presenta infatti numerose curve tecniche e una sequenza di saliscendi che mette alla prova il bilanciamento delle monoposto.

Inoltre, le condizioni meteorologiche possono cambiare rapidamente, rendendo decisiva la scelta del momento in cui scendere in pista.

Le qualifiche saranno trasmesse in diretta su Sky Sport F1 e NOW.

A che ora parte la F1 domenica 8 novembre?

La gara del GP Brasile 2026 parte domenica 8 novembre alle ore 18:00 italiane.

Il Gran Premio si disputa sul circuito di Interlagos, a São Paulo, e rappresenta il ventesimo appuntamento della stagione.

La diretta televisiva sarà disponibile su Sky Sport F1 e in streaming su NOW.

Il collegamento con il paddock inizierà alle ore 16:30, con analisi, interviste e approfondimenti prima della partenza.

Al termine della gara, Sky proporrà il consueto programma di approfondimento con Paddock Live, Debriefing, Notebook e Race Anatomy.

GP Brasile 2026: il programma completo su Sky Sport F1

Sky seguirà l’intero weekend del Gran Premio di São Paulo con una programmazione dedicata.

Venerdì 6 novembre

Ore 16:15 – Paddock Live

Ore 16:30 – F1 Prove Libere 1

Ore 17:30 – Paddock Live

Ore 19:45 – Paddock Live

Ore 20:00 – F1 Prove Libere 2

Ore 21:00 – Paddock Live

Ore 22:00 – Conferenza stampa Team Principal (differita)

Sabato 7 novembre

Ore 15:15 – Paddock Live

Ore 15:30 – F1 Prove Libere 3

Ore 16:30 – Paddock Live

Ore 18:15 – Warm Up

Ore 18:30 – Paddock Live

Ore 19:00 – F1 Qualifiche GP Brasile

Ore 20:15 – Paddock Live

Domenica 8 novembre

Ore 16:30 – Paddock Live

Ore 18:00 – F1 GP Brasile 2026

Ore 20:00 – Paddock Live Post-Gara

Ore 20:30 – Debriefing

Ore 21:00 – Notebook

Ore 21:15 – Race Anatomy

GP Brasile 2026: le caratteristiche del circuito di Interlagos

Il Gran Premio di São Paulo si disputa all’Autódromo José Carlos Pace, meglio conosciuto come Interlagos, uno dei circuiti più storici e apprezzati della Formula 1.

Il tracciato misura 4,309 chilometri e la gara si sviluppa su 71 giri, per una distanza complessiva di circa 306 chilometri.

Una delle caratteristiche più interessanti del circuito è il senso di percorrenza antiorario, una particolarità che rende Interlagos impegnativo anche dal punto di vista fisico.

Il tracciato alterna curve lente, sezioni veloci e importanti cambi di pendenza. Tra i punti più celebri figura la prima curva, conosciuta come Senna S, dove spesso si verificano sorpassi e duelli nelle fasi iniziali della gara.

Inoltre, il meteo rappresenta una delle principali incognite del weekend. Le piogge improvvise possono modificare rapidamente le condizioni della pista, influenzando strategie e risultati.

F1 Brasile 2026: lo speciale su Kimi Antonelli campione del mondo

Per celebrare il titolo mondiale conquistato da Kimi Antonelli, Sky Sport propone anche “Kampione”, uno speciale dedicato alla stagione del pilota italiano.

Il programma ripercorre i momenti più importanti del suo percorso verso il Mondiale, dalle gare decisive fino alla conquista matematica del titolo.

Lo speciale sarà trasmesso quotidianamente su Sky Sport F1 e sarà disponibile anche on demand.

F1 GP Brasile 2026: orari di prove libere, qualifiche e gara in breve

Ecco il riepilogo degli orari italiani del GP Brasile 2026.

Giorno Sessione Orario italiano Venerdì 6 novembre Prove Libere 1 16:30 Venerdì 6 novembre Prove Libere 2 20:00 Sabato 7 novembre Prove Libere 3 15:30 Sabato 7 novembre Qualifiche 19:00 Domenica 8 novembre GP Brasile 18:00

Il GP del Brasile 2026 rappresenta dunque un appuntamento speciale per la Formula 1 italiana. Kimi Antonelli torna in pista per la prima volta da campione del mondo, mentre il Mondiale prosegue verso gli ultimi appuntamenti della stagione.

L’appuntamento con la gara è fissato per domenica 8 novembre alle ore 18:00, con diretta su Sky Sport F1 e NOW.

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Fonte: sky sport

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