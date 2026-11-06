The Traitors Italia 2 su Prime Video: calendario degli episodi e i 14 concorrenti

Le puntate di The Traitors Italia 2 sono su Prime Video da oggi, venerdì 6 novembre 2026: i primi tre episodi sono già disponibili, mentre il quarto e il quinto arrivano il 13 novembre e il finale il 20 novembre.

Il calendario degli episodi su Prime Video

La seconda stagione del reality condotto da Alessia Marcuzzi esce a scaglioni, con un appuntamento a settimana per tre venerdì di fila. Il 6 novembre il pubblico trova subito tre episodi, quindi c’è materiale per una maratona fin dal primo giorno.

6 novembre : episodi 1, 2 e 3

: episodi 1, 2 e 3 13 novembre : episodi 4 e 5

: episodi 4 e 5 20 novembre: episodio finale

Il programma è incluso per gli abbonati a Prime Video, che ha già diffuso trailer e poster della nuova edizione.

Come funziona il gioco

Il format nasce nei Paesi Bassi con il titolo De Verraders) ed è stato adattato in molti altri paesi. Un gruppo di concorrenti vive insieme e si divide in due squadre: i traditori, che si conoscono tra loro e devono arrivare in fondo senza farsi scoprire, e i leali, che provano a smascherarli tra discussioni, indizi e votazioni.

Le missioni di squadra fanno crescere il montepremi comune, mentre la tavola rotonda decide chi viene eliminato. Vince chi resta in gioco fino alla fine, ma solo se il gruppo ha puntato sulle persone giuste: da qui il clima di sospetto che ha reso il programma un caso fin dalla prima stagione, vinta da Giuseppe Giofrè.

Il cast: chi sono i 14 concorrenti

I concorrenti di questa edizione sono quattordici. Nel gruppo ci sono Lorella Cuccarini, Francesca Barra, Giorgia Palmas, Gianluca Torre, Filippo Magnini, Jolanda Renga, Valentina Nappi, Pasquale La Rocca, Mario Ermito e Daniele Gattano, accanto a creator e volti del web come Awed e Camihawke, all’artista Biondo e a Giulia Salemi, che AHM aveva raccontato come inviata di Pechino Express.

La novità: il traditore segreto

La seconda stagione introduce un ruolo nuovo, il traditore segreto. Non fa parte del gruppo dei traditori che si ritrovano di notte e nessuno dei quattordici concorrenti sa chi sia: Prime Video lo presenta come il colpo di scena dell’edizione. Per capire che effetto avrà sulle alleanze bisogna guardare gli episodi, ma l’idea cambia le regole della fiducia anche per chi conosce già il gioco.

Dove vedere The Traitors Italia 2

L’unico posto è Prime Video, in streaming. Se parti oggi, puoi vedere subito i tre episodi disponibili e aspettare le due uscite successive, il 13 e il 20 novembre.

Domande frequenti su The Traitors Italia 2

Quando esce The Traitors Italia 2 su Prime Video? Il 6 novembre 2026 sono disponibili i primi tre episodi. Il 13 novembre arrivano il quarto e il quinto, il 20 novembre il finale. Dove vedere The Traitors Italia 2 in streaming? Su Prime Video, per gli abbonati. Gli episodi non vanno in onda in televisione. Chi conduce The Traitors Italia 2? La conduttrice è Alessia Marcuzzi, che guida il gruppo di quattordici concorrenti anche in questa seconda edizione.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.