Sanremo 2027, addio Dopofestival: la Gialappa’s Band conduce il Controfestival

Il Dopofestival di Sanremo 2027 non esiste più: la notte dopo le serate dell’Ariston sarà del Controfestival, condotto dalla Gialappa’s Band, e il Festival andrà in scena da martedì 16 a sabato 20 febbraio 2027.

Lo ha annunciato Stefano De Martino, direttore artistico e conduttore della 77ª edizione, giovedì 5 novembre nel Tg1 delle 20, collegato da Milano. Niente comunicato asciutto: l’ha messa in scena con la finta scomparsa del Dopofestival, trasformata in un siparietto con le voci della Gialappa’s Band.

Cos’è il Controfestival di Sanremo 2027

Il Controfestival prende il posto del Dopofestival e va in onda al termine di ogni serata del Festival. A condurlo sono Marco Santin e Giorgio Gherarducci, le due anime della Gialappa’s Band, il duo che dal 2023 non ha più Carlo Taranto in formazione.

Non è un debutto assoluto. La Gialappa’s aveva già condotto il DopoFestival su Rai 1 nel 2016, con Nicola Savino e Max Giusti, e ci era tornata nel 2017. Nel 2026 il dopo Festival era toccato proprio a Savino. Il cambio di nome pesa: Controfestival suona come un programma che commenta, prende in giro e smonta la serata appena vista, che è il mestiere storico dei Gialappi.

Come cambia la struttura dei programmi attorno al Festival

Con questo annuncio il disegno è completo. Prima delle serate c’è il PrimaFestival affidato ai The Jackal, di cui AHM ha già raccontato l’annuncio. Poi arriva il Festival di De Martino. Dopo, il Controfestival della Gialappa’s.

La Rai la presenta come un sistema di racconto multipiattaforma e multiprogramma, capace di accompagnare il pubblico prima, durante e dopo le serate. Il comunicato aggiunge che la presenza della Gialappa’s arricchisce un’offerta pensata per coinvolgere pubblici diversi.

Prima: PrimaFestival con i The Jackal

Durante: il Festival di Sanremo, da martedì 16 a sabato 20 febbraio 2027

Dopo: Controfestival con Marco Santin e Giorgio Gherarducci della Gialappa’s Band

Il caso Paola Iezzi: anticipata da Fiorello, non citata da De Martino

La notizia della Gialappa’s al dopo Festival era già uscita il 3 novembre dagli studi de La Pennicanza, su Rai Radio 2. Fiorello aveva fatto il nome dei Gialappi e aveva aggiunto un altro nome: Paola Iezzi come spalla nelle notti del Dopofestival. In diretta aveva escluso con un ammiccamento Paola Barale e Chiara, poi aveva chiamato la Iezzi al telefono.

Lei ha smentito tra le risate. De Martino, nell’annuncio al Tg1, non l’ha nominata, e per ora la sua presenza resta senza conferma ufficiale. Il dato certo è uno: i conduttori annunciati dalla Rai sono Santin e Gherarducci.

Cosa aspettarsi dalle cinque serate

Il cast dei Big non è ancora noto. Il quadro con date, regolamento e voto è nella guida a Sanremo 2027. Quando arriveranno gli artisti, il Controfestival avrà materiale da sfruttare dal primo minuto.

Resta da capire la collocazione oraria, che la Rai non ha ancora comunicato, e quanto spazio avrà la Gialappa’s rispetto al vecchio Dopofestival. Per misurare il peso del marchio, basta guardare i numeri del GialappaShow, che ogni settimana porta su TV8 e Sky Uno la stessa squadra di imitatori e ospiti.

Nel frattempo c’è una certezza di metodo: De Martino ha scelto di annunciare le novità come un anchorman, con gag e voci fuori campo, e l’impressione è che il suo Sanremo punti su un racconto leggero e ironico anche fuori dal palco dell’Ariston.

Domande frequenti sul Controfestival di Sanremo 2027

Chi conduce il Controfestival di Sanremo 2027? Lo conducono Marco Santin e Giorgio Gherarducci della Gialappa’s Band. L’annuncio è arrivato da Stefano De Martino nel Tg1 delle 20 del 5 novembre. Il Dopofestival di Sanremo 2027 ci sarà? No. Il Dopofestival lascia il posto al Controfestival, che va in onda al termine delle serate del Festival. Quando si svolge il Festival di Sanremo 2027? Da martedì 16 a sabato 20 febbraio 2027, per la 77ª edizione condotta e diretta da Stefano De Martino. Chi conduce il PrimaFestival di Sanremo 2027? Il PrimaFestival è affidato ai The Jackal, annunciati da De Martino pochi giorni prima del Controfestival. Paola Iezzi sarà al Controfestival? Per ora non c’è conferma. Fiorello l’aveva anticipata, ma De Martino non l’ha citata nell’annuncio e lei ha smentito tra le risate.

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