GF Vip, Kashanian eliminato dopo la catena di salvataggio: chi sono i nominati

Jonathan Kashanian lascia la Casa del GF Vip: nella quindicesima puntata di lunedì 2 novembre il televoto lo ha eliminato, dopo la scelta di salvare Megan Ria al posto di Alessandro Varsi nella catena di salvataggio.

Jonathan Kashanian è stato eliminato perché il televoto ha deciso così, dopo una scelta che ha spaccato la Casa: nella catena di salvataggio ha salvato Megan Ria al posto di Alessandro Varsi. La decisione ha acceso le polemiche, Kashanian è finito al televoto e il pubblico lo ha mandato fuori. Nessun dato sulle percentuali di voto.

Come è andata la quindicesima puntata

La serata di lunedì 2 novembre arrivava dopo la puntata in cui Marina La Rosa è diventata la prima finalista, senza eliminati e con sei concorrenti in nomination. Questa volta il verdetto è arrivato. Prima del televoto Ilary Blasi ha aperto il collegamento con la Casa e ha invitato i sei vip nella Nuvola, uno alla volta, per chiedere a ciascuno il nome di chi vorrebbe fuori.

La catena di salvataggio ha pesato sul finale. Kashanian ha scelto di salvare Megan Ria e non Varsi, e quella scelta è diventata il tema della serata dentro e fuori dalla Casa. Il resto lo ha fatto il pubblico a casa, che ha indicato in lui il concorrente da eliminare.

Le nuove nomination: chi rischia adesso

Le nomination sono state palesi, in formato tutti contro tutti: 13 voti in tutto. I quattro più votati vanno al televoto: Valeria Marini, Alex Belli, Giulia Provvedi e Andreas Müller. Marini è la più votata con quattro preferenze (Guendalina, Federica, Andreas e Giulia), la stessa Marini che era già a rischio nella puntata del 30 ottobre. Belli, Provvedi e Müller hanno ricevuto due voti a testa.

Belli è stato nominato da Varsi e da Alessandro Roncaccia, il concorrente al centro del caso Piera Meloni. Provvedi ha avuto i voti di Belli e della stessa Marini, mentre Müller è stato indicato da Piera e da Megan. Danto e Carmen Di Pietro si sono votati a vicenda, e Marina La Rosa ha scelto Piera. La prima finalista resta fuori dal televoto.

Alex Belli, Delia e le altre storie della Casa

Dopo gli ultimi scontri Alex Belli si è isolato dagli altri e si è rifugiato in piscina. Dentro la Casa c’è chi pensa che sia solo un altro modo per attirare l’attenzione. Nella stessa puntata ha potuto riabbracciare la moglie Delia.

Spazio anche alle storie di cuore. Carmen Di Pietro ha passato una notte in Suite con Luigi, il suo primo fidanzato, conosciuto quando lei aveva 15 anni: una sorpresa che chiude la serata sul versante più leggero.

Cosa cambia nella corsa alla finale

Con Marina La Rosa già in finale e Kashanian fuori, la corsa si stringe intorno ai quattro nominati. Marini parte con il peso dei voti ricevuti, ma il televoto ha già dimostrato di poter ribaltare gli equilibri della Casa. Per l’andamento del programma in tv, i numeri delle puntate sono nella pagina degli ascolti del Grande Fratello VIP.

Domande frequenti su GF Vip dopo l’eliminazione di Kashanian

Perché Jonathan Kashanian è stato eliminato dal GF Vip? È uscito dopo il televoto della puntata del 2 novembre. Nella catena di salvataggio aveva salvato Megan Ria al posto di Alessandro Varsi, una scelta che ha provocato polemiche. Chi ha salvato Megan Ria nella catena di salvataggio? Jonathan Kashanian. Ha scelto Megan Ria e non Alessandro Varsi. Chi sono i nominati del GF Vip dopo l’eliminazione di Kashanian? Valeria Marini, Alex Belli, Giulia Provvedi e Andreas Müller. Sono i quattro concorrenti più votati nelle nomination palesi. Chi è il primo finalista del GF Vip 2026? Marina La Rosa. Essendo già in finale, è rimasta fuori dalle nomination e dal televoto. Come funzionano le nomination del GF Vip? Sono palesi, in formato tutti contro tutti. I quattro più votati vanno al televoto, esclusa la finalista.

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