Pink Floyd, Animals compie 50 anni: ecco cosa contiene il box Animals 50

I Pink Floyd celebrano i 50 anni di Animals con un box deluxe: Animals 50 esce il 22 gennaio 2027 per Sony Music, con l’album, il remix del 2018, cinque rarità e un concerto inedito del 1977.
Indice
Animals è uscito nel gennaio 1977 e a gennaio 2027 compie cinquant’anni. La band lo festeggia con Animals 50, un’edizione in più formati che arriva il 22 gennaio 2027. Il pezzo forte è il box deluxe, ma ci sono anche versioni più semplici per chi non cerca il cofanetto.
Animals 50: i formati in arrivo il 22 gennaio 2027
L’edizione per il cinquantesimo anniversario si divide in sei formati: box deluxe, 1LP, 2LP, 2CD, Blu-ray e digitale. Il singolo LP contiene soltanto l’album originale e uscirà nelle varianti colorate arancio e sabbia. Le versioni 2LP e 2CD aggiungono il disco di rarità all’album originale.
Il sito ufficiale dei Pink Floyd ha già aperto la strada al pre-ordine. Al momento non risultano prezzi.
Cosa contiene il box deluxe di Animals
Il cofanetto riunisce tre LP, cinque CD, un Blu-ray e un libro. Ecco il contenuto, formato per formato:
- 3 LP: l’album originale del 1977, Animals 2018 Remix (mixato da James Guthrie) e un disco di rarità.
- 5 CD: gli stessi tre dischi dei vinili, più due CD con un concerto dal vivo.
- Blu-ray: l’album in stereo originale del 1977, il remix 2018 in stereo, 5.1 e Dolby Atmos, le rarità e il concerto di Oakland.
- Libro da 64 pagine: note di copertina inedite dello scrittore Jonathan Lethem, un’intervista a chi registrò il concerto, un ricordo di Aubrey “Po” Powell di Hipgnosis sulla copertina e foto mai viste.
Il formato digitale ripropone gli stessi quattro dischi del box: album originale, remix 2018, rarità e concerto.
Le rarità: arriva Young Nicholas Jon
Il disco di rarità raccoglie cinque tracce, quattro delle quali mai pubblicate in modo ufficiale. La più curiosa è “Young Nicholas Jon”, un brano di Roger Waters mai ascoltato prima. Completano l’elenco i primi rough mix di “Dogs” e “Sheep”, “Studio Jam” e il radio edit di “Sheep”, un’edizione promozionale pensata per le radio nel 1977 e mai uscita nei negozi.
Il radio edit, di circa quattro minuti e mezzo, è già in streaming con un visualizer.
Il concerto di Oakland, 9 maggio 1977
Il secondo punto forte è il live registrato all’Oakland Coliseum Arena il 9 maggio 1977. A incidere il nastro fu Reinhard Hohlwein, allora diciannovenne. La scaletta di 13 brani apre con “Sheep”, le due parti di “Pigs on the Wing”, “Dogs” e “Pigs (Three Different Ones)”.
Il secondo disco riprende con “Shine On You Crazy Diamond” (parti 1-5), “Welcome to the Machine”, “Have a Cigar” e “Wish You Were Here”. Poi chiudono “Shine On You Crazy Diamond” (parti 6-9), “Money”, “Us and Them” e “Careful with That Axe, Eugene”.
Un’altra edizione celebrativa per i Pink Floyd
Non è il primo anniversario celebrato in questo modo. Per i cinquant’anni di un altro classico abbiamo raccontato The Dark Side of the Moon e i suoi 50 anni, e nel 2025 la band è tornata in classifica in Italia con At Pompeii MCMLXXII al primo posto.
Per ricostruire il percorso che porta ad Animals, e poi oltre, c’è anche il nostro pezzo su The Final Cut, l’ultimo disco con Roger Waters. Per i dettagli sulle edizioni e sul pre-ordine, la notizia di Louder elenca formati e tracklist.
Domande frequenti su Animals 50 dei Pink Floyd
Animals 50 esce il 22 gennaio 2027 per Sony Music, in box deluxe, 1LP, 2LP, 2CD, Blu-ray e digitale.
Animals è uscito nel gennaio 1977. Il cinquantesimo anniversario cade quindi a gennaio 2027.
Tre LP, cinque CD, un Blu-ray e un libro di 64 pagine. All’interno ci sono l’album originale, il remix del 2018, cinque rarità e il concerto di Oakland del 9 maggio 1977.
Sì. Il disco di rarità contiene cinque tracce, quattro delle quali mai pubblicate ufficialmente, tra cui un brano di Roger Waters intitolato “Young Nicholas Jon”.
Sì, il Blu-ray include il remix del 2018 di James Guthrie in stereo, 5.1 e Dolby Atmos.