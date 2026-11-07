Pink Floyd, Animals compie 50 anni: ecco cosa contiene il box Animals 50

I Pink Floyd celebrano i 50 anni di Animals con un box deluxe: Animals 50 esce il 22 gennaio 2027 per Sony Music, con l’album, il remix del 2018, cinque rarità e un concerto inedito del 1977.

Animals è uscito nel gennaio 1977 e a gennaio 2027 compie cinquant’anni. La band lo festeggia con Animals 50, un’edizione in più formati che arriva il 22 gennaio 2027. Il pezzo forte è il box deluxe, ma ci sono anche versioni più semplici per chi non cerca il cofanetto.

Animals 50: i formati in arrivo il 22 gennaio 2027

L’edizione per il cinquantesimo anniversario si divide in sei formati: box deluxe, 1LP, 2LP, 2CD, Blu-ray e digitale. Il singolo LP contiene soltanto l’album originale e uscirà nelle varianti colorate arancio e sabbia. Le versioni 2LP e 2CD aggiungono il disco di rarità all’album originale.

Il sito ufficiale dei Pink Floyd ha già aperto la strada al pre-ordine. Al momento non risultano prezzi.

Cosa contiene il box deluxe di Animals

Il cofanetto riunisce tre LP, cinque CD, un Blu-ray e un libro. Ecco il contenuto, formato per formato:

3 LP: l’album originale del 1977, Animals 2018 Remix (mixato da James Guthrie) e un disco di rarità.

5 CD: gli stessi tre dischi dei vinili, più due CD con un concerto dal vivo.

Blu-ray: l’album in stereo originale del 1977, il remix 2018 in stereo, 5.1 e Dolby Atmos, le rarità e il concerto di Oakland.

Libro da 64 pagine: note di copertina inedite dello scrittore Jonathan Lethem, un’intervista a chi registrò il concerto, un ricordo di Aubrey “Po” Powell di Hipgnosis sulla copertina e foto mai viste.

Il formato digitale ripropone gli stessi quattro dischi del box: album originale, remix 2018, rarità e concerto.

Le rarità: arriva Young Nicholas Jon

Il disco di rarità raccoglie cinque tracce, quattro delle quali mai pubblicate in modo ufficiale. La più curiosa è “Young Nicholas Jon”, un brano di Roger Waters mai ascoltato prima. Completano l’elenco i primi rough mix di “Dogs” e “Sheep”, “Studio Jam” e il radio edit di “Sheep”, un’edizione promozionale pensata per le radio nel 1977 e mai uscita nei negozi.

Il radio edit, di circa quattro minuti e mezzo, è già in streaming con un visualizer.

Il concerto di Oakland, 9 maggio 1977

Il secondo punto forte è il live registrato all’Oakland Coliseum Arena il 9 maggio 1977. A incidere il nastro fu Reinhard Hohlwein, allora diciannovenne. La scaletta di 13 brani apre con “Sheep”, le due parti di “Pigs on the Wing”, “Dogs” e “Pigs (Three Different Ones)”.

Il secondo disco riprende con “Shine On You Crazy Diamond” (parti 1-5), “Welcome to the Machine”, “Have a Cigar” e “Wish You Were Here”. Poi chiudono “Shine On You Crazy Diamond” (parti 6-9), “Money”, “Us and Them” e “Careful with That Axe, Eugene”.

Un’altra edizione celebrativa per i Pink Floyd

Non è il primo anniversario celebrato in questo modo. Per i cinquant’anni di un altro classico abbiamo raccontato The Dark Side of the Moon e i suoi 50 anni, e nel 2025 la band è tornata in classifica in Italia con At Pompeii MCMLXXII al primo posto.

Per ricostruire il percorso che porta ad Animals, e poi oltre, c’è anche il nostro pezzo su The Final Cut, l’ultimo disco con Roger Waters. Per i dettagli sulle edizioni e sul pre-ordine, la notizia di Louder elenca formati e tracklist.

Domande frequenti su Animals 50 dei Pink Floyd

Quando esce il box per i 50 anni di Animals dei Pink Floyd? Animals 50 esce il 22 gennaio 2027 per Sony Music, in box deluxe, 1LP, 2LP, 2CD, Blu-ray e digitale. Quando è uscito Animals dei Pink Floyd? Animals è uscito nel gennaio 1977. Il cinquantesimo anniversario cade quindi a gennaio 2027. Cosa contiene il box deluxe di Animals 50? Tre LP, cinque CD, un Blu-ray e un libro di 64 pagine. All’interno ci sono l’album originale, il remix del 2018, cinque rarità e il concerto di Oakland del 9 maggio 1977. Ci sono brani inediti in Animals 50? Sì. Il disco di rarità contiene cinque tracce, quattro delle quali mai pubblicate ufficialmente, tra cui un brano di Roger Waters intitolato “Young Nicholas Jon”. Il box di Animals 50 ha il Dolby Atmos? Sì, il Blu-ray include il remix del 2018 di James Guthrie in stereo, 5.1 e Dolby Atmos.

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