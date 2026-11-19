Dal Kronplatz King Marathon ai Test Days, passando per gli interventi sui trail Furcia, Gassl e Herrnsteig e il debutto di “Ride Out with the CUBE Actionteam”: il Bike Park di Plan de Corones traccia un primo bilancio del 2026, tra appuntamenti sportivi, evoluzione dei tracciati e iniziative dedicate alla community. La stagione prosegue anche in autunno, con aperture che si estendono fino a novembre.

Tra gli appuntamenti di maggior rilievo degli ultimi mesi, il Kronplatz King Marathon ha richiamato atleti e pubblico, confermandosi una delle manifestazioni di riferimento del calendario mountain bike di Plan de Corones. I Kronplatz Bike Park Test Days hanno invece acceso i riflettori sulle novità del settore bike, offrendo a brand e aziende l’opportunità di presentare prodotti e soluzioni tecniche e ai partecipanti di testarli direttamente sui percorsi, in condizioni reali di utilizzo.

Il calendario 2026 ha visto inoltre il debutto di “Ride Out with the CUBE Actionteam”, un nuovo format pensato per favorire l’incontro e la condivisione di esperienze e competenze tra professionisti e appassionati.

Tre appuntamenti diversi per formula e contenuti, che hanno animato la stagione estiva alternando competizione, innovazione e riding condiviso.

furcia, gassl e herrnsteig: l’evoluzione dei tracciati

Parallelamente agli eventi, è proseguito il programma di manutenzione e riqualificazione del Bike Park, con interventi mirati in base alle caratteristiche e alle esigenze dei singoli percorsi.

Sul Trail Furcia è stato realizzato un intervento completo di reshape con l’impiego di stone crusher. Il lavoro sul fondo ha permesso di migliorarne il drenaggio e la compattezza, rendendo la linea più fluida e maggiormente resistente agli agenti atmosferici. Sul Trail Gassl gli interventi hanno interessato sia la traccia principale sia la zona dirt a valle, con l’obiettivo di migliorare il flow e rendere le linee più sicure e accessibili a biker con diversi livelli di esperienza.

Sullo storico Herrnsteig è stato invece effettuato un reshape mirato delle sezioni più critiche, per stabilizzare il fondo e ottimizzare alcuni dei passaggi più impegnativi. Si tratta di interventi che rientrano in una strategia di gestione dei percorsi orientata al lungo periodo: migliorare la qualità del fondo e perfezionare le linee consente di aumentare la resistenza all’usura, ridurre la necessità di manutenzioni ricorrenti e preservare nel tempo la qualità dell’esperienza di riding.

“ride out” con il cube actionteam

Tra le novità introdotte nel 2026, il primo appuntamento “Ride Out with the CUBE Actionteam” ha coinvolto un gruppo ristretto di partecipanti in una giornata di riding al fianco degli atleti del team.

I professionisti Zakarias Johansen e William Scheele hanno accompagnato i biker lungo i percorsi di Plan de Corones, condividendo consigli sulla tecnica di guida e sul setup della bici. Un’occasione per trasferire direttamente sul campo conoscenze ed esperienza maturate nelle competizioni di alto livello.

Il format ha dato così una dimensione concreta alla collaborazione con il CUBE Actionteam, affiancando alle gare e alle iniziative di settore un momento di incontro tra appassionati e professionisti, all’insegna dello scambio e della condivisione delle competenze.

bike park di Plan de Corones: la stagione continua

Il Bike Park di Plan de Corones rimane accessibile anche durante l’autunno, con aperture differenziate in base agli impianti di risalita. Piz de Plaies sarà operativo fino al 4 ottobre, Olang 1+2 fino all’11 ottobre, mentre Kronplatz 2000 resterà aperto fino all’8 novembre 2026.

Gli impianti saranno in funzione tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.00, offrendo così ulteriori opportunità per vivere la montagna e i suoi percorsi anche oltre i mesi estivi.

Per aggiornamenti su trail, aperture e ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito: https://www.kronplatz.com/it/il-plan-de-corones/attivita/kronplatzbikepark