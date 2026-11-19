Build A Rocket Boy, lo studio di Edimburgo dietro MindsEye, ha un debito di circa 62 milioni di sterline e la sua direzione indica cause contro i presunti autori di una campagna di sabotaggio, accuse ancora tutte da dimostrare.

Build A Rocket Boy, lo studio di Edimburgo dietro MindsEye, ha un debito di circa 62 milioni di sterline e la sua direzione indica cause contro i presunti autori di una campagna di sabotaggio, accuse ancora tutte da dimostrare.

La notizia emerge da un documento depositato dallo studio nell’ambito delle procedure per risolvere i propri debiti, ripreso il 18 novembre da Video Games Chronicle. Il nome dietro il gioco d’azione uscito nel 2025 torna così in cronaca per la cifra e per la tesi con cui la direzione la spiega.

Il debito di Build A Rocket Boy e l’amministrazione controllata

Lo studio è entrato in amministrazione controllata dopo che la direzione non è riuscita a trovare nuovi finanziamenti per lo sviluppo. Il debito dichiarato nel documento è di circa 62 milioni di sterline.

Il documento dà anche una lettura dei risultati commerciali di MindsEye, deludenti rispetto alle attese. Prima di arrivare all’amministrazione, i dirigenti hanno indagato sulle cause di quei numeri.

La tesi dello studio: una campagna organizzata contro il gioco

La direzione sostiene che le prospettive del gioco possano essere state danneggiate da una campagna coordinata di recensioni negative e commenti online. Ai dirigenti sarebbero arrivate informazioni su più soggetti esterni che avrebbero organizzato e finanziato l’operazione, e per questo lo studio ha avviato o sta preparando azioni legali contro alcuni di loro.

I possibili risarcimenti potrebbero essere “sostanziali”, ma l’esito resta incerto e dipende da indagini e procedimenti ancora in corso. Lo studio ha cercato nuovi investimenti anche per coprire le spese legali.

Mark Gerhard, co-CEO dello studio, parla da tempo di “spionaggio organizzato” e attività criminali ai danni del progetto. Finora nessun elemento pubblico dimostra queste accuse e non ci sono repliche di chi viene indicato come responsabile.

MindsEye dal lancio di giugno 2025 ai licenziamenti

MindsEye è un action-adventure per giocatore singolo uscito il 10 giugno 2025 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Lo ha diretto Leslie Benzies, noto per il lavoro sulla serie Grand Theft Auto, e doveva servire da banco di prova per Everywhere, lo strumento di creazione di giochi dello studio, come ricostruisce Wikipedia.

L’accoglienza è stata molto fredda: su Metacritic la media era di 37/100 su PC, 28/100 su PlayStation 5 e 33/100 su Xbox Series X|S. I giocatori hanno segnalato prestazioni instabili, bug e immagini sfocate, e lo studio ha rilasciato diverse patch d’emergenza.

Dopo il lancio sono arrivati rimborsi e un processo di esuberi che poteva coinvolgere oltre 100 dipendenti. A ottobre 2025 sviluppatori attuali ed ex hanno firmato una lettera aperta contro i vertici, mentre il sindacato IWGB ha avviato un’azione legale sulla gestione dei licenziamenti. Il CEO di IO Interactive, Hakan Abrak, ha respinto la tesi di una campagna orchestrata.

A marzo 2026 IO Interactive ha chiuso la collaborazione editoriale e il DLC crossover con Hitman è stato cancellato. Da allora lo studio pubblica direttamente il gioco: l’aggiornamento Blacklisted, con la nuova protagonista Julia Black, è uscito il 28 aprile 2026.

Cosa è confermato e cosa resta da provare

Sono documentati il debito da circa 62 milioni di sterline, l’amministrazione controllata e le cause legali di ex dipendenti e sindacato. Sono invece affermazioni dello studio l’esistenza di una campagna di sabotaggio, il ruolo di terzi e l’entità dei risarcimenti.

Sull’esito delle azioni legali e sul futuro del supporto a MindsEye non ci sono dati confermati. Il quadro cambierà solo se arriveranno atti pubblici o prove a sostegno della tesi dello studio.

Domande frequenti sul caso MindsEye e il debito dello studio

Cos’è MindsEye? È un action-adventure per giocatore singolo sviluppato da Build A Rocket Boy e uscito il 10 giugno 2025 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Lo ha diretto Leslie Benzies, già al lavoro sulla serie Grand Theft Auto. A quanto ammonta il debito dello studio dietro MindsEye? Il debito di Build A Rocket Boy è di circa 62 milioni di sterline, cifra contenuta in un documento depositato dallo studio. L’azienda è in amministrazione controllata dopo non aver trovato nuovi finanziamenti. Perché lo studio vuole fare causa ai presunti sabotatori? La direzione ritiene che una campagna coordinata di recensioni negative e commenti online abbia danneggiato il gioco e spera in risarcimenti “sostanziali”. Le accuse non sono provate e l’esito resta incerto. Chi sarebbero i sabotatori di MindsEye? Lo studio parla di diversi soggetti esterni, ma non ci sono nomi confermati né prove pubbliche. Nessuno degli indicati ha replicato.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.