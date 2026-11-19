GTA 6 gira a 30 fps su PlayStation 5 e PS5 Pro, senza modalità Performance: Rockstar spiega che il limite sta nella CPU, non nella grafica.

Il gioco esce oggi, 19 novembre 2026, su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, e il tema che accende la community è il frame rate. Grand Theft Auto VI resta bloccato a 30 fps su entrambe le versioni PlayStation, senza il classico menu che permette di scegliere tra qualità e prestazioni. Nemmeno la PS5 Pro arriva a 60 fps.

Perché Rockstar ha scelto i 30 fps

Marc Chambers, responsabile Technology Production di Rockstar, ha spiegato che la CPU della PS5 Pro è appena migliore di quella della console base e non regge la complessa simulazione del mondo di gioco a frame rate più alti. Per completare il lavoro di ogni fotogramma restano circa 33 millisecondi, un margine che Chambers definisce appena sufficiente.

La GPU più potente della Pro, ha aggiunto, ha un altro compito: lavora insieme alle tecnologie di upscaling per aumentare la fedeltà visiva. David Hynd, VP of Technology, ha raccontato il lavoro sulla reattività dei comandi: rispetto ai titoli precedenti è stato eliminato un intero fotogramma di ritardo, il controller viene letto il più tardi possibile e le animazioni iniziali sono state accorciate.

Come gira GTA 6 su PS5 Pro

Digital Foundry descrive i 30 fps della Pro come solidissimi, con frame pacing perfetto. L’upscaling PSSR imita in modo convincente il 4K nativo e l’immagine risulta più nitida rispetto alla console base, soprattutto nei dettagli piccoli. Il tech report elogia anche l’illuminazione quasi fotorealistica e inserisce il ray tracing tra le migliori implementazioni viste finora.

Come gira GTA 6 su PS5 base

La versione base regge bene nel gameplay generale, ma non sempre mantiene i 30 fps. Alla guida ad alta velocità si notano cali minori. Negli scontri caotici con molte esplosioni i cali durano di più e il frame rate scende fino a metà degli anni Venti. Anche la chiarezza dell’immagine è inferiore a quella della Pro.

Il confronto con Xbox Series X|S

Sul fronte Microsoft, Digital Foundry misura per Xbox Series X una risoluzione di circa 1440p e 30 fps generalmente stabili, con cali negli inseguimenti e nelle esplosioni. Xbox Series S esce a 1080p ma manca spesso il target: gran parte del gioco oscilla tra 25 e 30 fps, con punte verso i 20 durante la distruzione dei veicoli.

Nel confronto generale la PS5 Pro è la versione migliore, grazie a frame rate più solidi, immagine vicina al 4K e ombre ray-traced. Xbox Series X e PS5 base sono valide e vicine tra loro, mentre Series S resta la più difficile da consigliare.

Cosa cambia per chi gioca in Italia

Chi ha una PS5 base ha comunque un’esperienza giocabile, con qualche calo nelle scene più convulse. Chi cerca la resa più pulita ha nella Pro la scelta tecnica più forte. Il lancio italiano è scattato a mezzanotte, come spiega l’orario di sblocco su PS5, e sul piano dei voti le recensioni arrivate online ieri hanno portato il Metascore a 99.

Domande frequenti su GTA 6 su PS5 e PS5 Pro

GTA 6 gira a 60 fps su PS5 Pro? No. Il gioco è limitato a 30 fps anche su PS5 Pro e non ha una modalità Performance. Rockstar attribuisce il limite alla CPU, che non regge la simulazione a frame rate più alti. Quanti fps ha GTA 6 su PS5 base? L’obiettivo è 30 fps. Nel gameplay generale la console base regge, ma negli scontri con molte esplosioni il frame rate può scendere fino a metà degli anni Venti. Esiste una modalità Performance o Qualità in GTA 6? No, su PS5 e PS5 Pro non c’è nessuna opzione grafica tra cui scegliere: il gioco usa un’unica configurazione a 30 fps. Quando esce GTA 6 su PS5 e PS5 Pro? Il gioco esce il 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

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