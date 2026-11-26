Jannik Sinner non parteciperà agli Australian Open di gennaio: l’annuncio del 26 novembre arriva dopo l’intervento al ginocchio destro e il rientro in Italia, a Bolzano, il giorno seguente.

L’annuncio da Melbourne e la posizione degli organizzatori

Tennis Australia ha confermato l’assenza il 26 novembre. Il direttore Andrew Abdo ha spiegato all’AFP che l’organizzazione è rimasta in costante contatto con il team di Sinner, e il team ha confermato che il giocatore resterà fuori dopo l’operazione recente. Lo stop era atteso dopo il consulto negli Stati Uniti per il ginocchio, ma ora c’è l’ufficialità.

Per l’altoatesino è la rinuncia a un torneo del Grande Slam che apre la stagione, a gennaio. Per il pubblico italiano significa niente notti davanti alla tv a seguire Jannik a Melbourne.

Il rientro a Bolzano dopo l’intervento in Finlandia

Sinner è stato operato al ginocchio destro in Finlandia, come abbiamo raccontato nel pezzo sull’operazione e sui tempi di recupero. Il giorno dopo l’intervento è tornato in Italia con un volo privato ed è atterrato all’aeroporto di Bolzano la mattina del 25 novembre, dove lo ha accolto il fratello Mark.

Il percorso di recupero parte il prima possibile e richiede almeno tre mesi. Una data di rientro in gara non è stata comunicata, né sono stati resi noti i dettagli della riabilitazione. Dall’équipe medica non è arrivata nessuna dichiarazione pubblica sulla tecnica dell’intervento.

Quando può tornare: le ipotesi di Guido Monaco

Sul calendario 2027 circolano per ora solo stime. A TennisMania il commentatore Guido Monaco ha spiegato di ritenere che l’operazione serva a risolvere il problema in modo definitivo. Immagina un intervento per ripulire piccoli frammenti di menisco, non una rimozione dell’intera struttura. Sono valutazioni sue, non comunicazioni del team di Sinner.

Monaco calcola almeno due mesi prima degli allenamenti leggeri, più probabilmente tre, e considera realistico uno stop di sei o sette mesi. In questo scenario il rientro avverrebbe sulla terra rossa, più morbida del cemento, e Sinner salterebbe Indian Wells e Miami. Al ritorno, prevede Monaco, sarebbe intorno alla quinta posizione del ranking: testa di serie, senza bisogno del ranking protetto.

Cosa cambia per l’avvio di stagione

L’assenza a Melbourne è il primo effetto concreto dell’operazione sul calendario. Per gli altri tornei dell’inizio 2027 non ci sono comunicazioni ufficiali: la presenza di Sinner dipenderà dall’andamento della riabilitazione e dal via libera del suo staff.

Domande frequenti su Sinner e gli Australian Open

Sinner giocherà gli Australian Open a gennaio? No. Lo hanno comunicato gli organizzatori il 26 novembre: Sinner salta il torneo per recuperare dall’intervento al ginocchio destro. Quanto dura il recupero di Sinner dopo l’operazione? Almeno tre mesi. Una data precisa per il ritorno in campo non è stata comunicata dal suo team. Dove è stato operato Jannik Sinner? In Finlandia, al ginocchio destro. Il giorno dopo l’intervento è rientrato in Italia ed è atterrato a Bolzano il 25 novembre. Quando potrebbe tornare a giocare? Non c’è una data ufficiale. L’ipotesi di un rientro sulla terra rossa, con Indian Wells e Miami saltati, è una valutazione del commentatore Guido Monaco.

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