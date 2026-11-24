Jannik Sinner è stato operato al ginocchio destro a Turku, in Finlandia: l’intervento alla bandelletta ileotibiale è riuscito e il recupero richiederà tre o quattro mesi.

L’operazione è andata come previsto dallo staff medico del campione altoatesino. A eseguirla è stato il professor Lasse Lempainen, ortopedico finlandese tra i maggiori esperti internazionali nel trattamento degli infortuni sportivi. Lempainen aveva visitato Sinner a Milano nel fine settimana precedente: la struttura di Turku collabora con la clinica La Madonnina.

Il problema era già noto ai tifosi: il 18 novembre AHM aveva raccontato il nuovo consulto negli Stati Uniti per il ginocchio e le domande sul calendario. Ora c’è una scelta chiara: si passa dalla terapia conservativa al bisturi.

Cosa è stato operato: la bandelletta ileotibiale

La bandelletta ileotibiale è una striscia di tessuto connettivo che corre lungo la parte esterna della coscia fino al ginocchio. Quando si infiamma, il dolore si fa sentire proprio nei movimenti ripetuti che il tennis chiede a ogni scambio: scatti, frenate, cambi di direzione.

Il trattamento senza chirurgia non aveva calmato l’infiammazione, e da qui la decisione di operare. Sull’intervento, Sportmediaset parla di bandelletta estesa, cioè allungata, e per Sinner comincia ora una fase iniziale di immobilizzazione parziale.

I tempi di recupero: da tre a quattro mesi

La stima ufficiale indica tre o quattro mesi di recupero. Il piano prevede una prima fase di riposo, con l’articolazione parzialmente protetta, poi fisioterapia e preparazione fisica. Contando dal 24 novembre, la forbice porta tra fine febbraio e fine marzo 2027.

Il dottor Giovanni Di Giacomo, intervistato da Fanpage, ha spiegato che la bandelletta somiglia a un tendine: irrorata poco, guarisce lentamente. Il suo giudizio sulla gestione dell’infortunio è positivo, e ha respinto l’idea che siano stati persi mesi. Non ha visto gli esami di Sinner, quindi parla in termini generali.

Australian Open 2027: Sinner a Melbourne è improbabile

Sul torneo di gennaio, Di Giacomo è netto: esclude un ritorno a inizio 2027 e quindi anche la presenza agli Australian Open. Il rientro realistico, a suo avviso, è nella primavera 2027. Nessun comunicato dello staff di Sinner ha però fissato un torneo di ritorno.

Il motivo del margine di prudenza è semplice: per un giocatore di questo livello non basta camminare senza dolore. Il ginocchio deve reggere circa due ore e mezza di gioco per più giorni consecutivi, perché negli Slam e nei Masters 1000 possono servire quattro o cinque partite ravvicinate.

Cosa cambia per i tifosi italiani

Per il pubblico italiano la notizia ribalta le attese sull’inizio della stagione: Sinner non sarà in campo nelle prime settimane del circuito e il suo rientro dipenderà dalla riabilitazione. Di Giacomo si dice ottimista: nessun chirurgo può garantire il cento per cento, ma gli esiti di questo tipo di operazione sono in genere molto buoni.

Finora non ci sono dichiarazioni dirette di Sinner o del suo team sull’intervento. Appena ne arriveranno, e quando si saprà in quale torneo punta a ripartire, aggiorneremo la storia.

Domande frequenti su Sinner operato al ginocchio

Quando torna in campo Jannik Sinner? Il recupero stimato è di tre o quattro mesi dall’operazione del 24 novembre. Un rientro realistico è indicato per la primavera 2027, ma non c’è ancora un torneo ufficiale di ritorno. Jannik Sinner rischia di saltare gli Australian Open? Sì, il rischio è alto. Il dottor Di Giacomo esclude un ritorno a inizio 2027, quindi anche la presenza al torneo di Melbourne. Dove è stato operato Jannik Sinner al ginocchio? A Turku, in Finlandia, dal professor Lasse Lempainen. L’intervento ha riguardato la bandelletta ileotibiale del ginocchio destro ed è andato come previsto. Che cos’è la bandelletta ileotibiale? È una striscia di tessuto connettivo sul lato esterno della coscia che arriva fino al ginocchio. Se si infiamma, provoca dolore nei movimenti ripetuti.

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