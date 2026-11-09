Roma, Montesacro Sonoro: voci e memorie per riscoprire l’identità di un quartiere

Come si racconta un quartiere? Attraverso le voci di chi lo abita, i ricordi di chi lo ha visto cambiare, le storie dei suoi luoghi e i suoni che ne accompagnano la quotidianità.

Da questa domanda nasce Montesacro Sonoro – Narrazioni, memorie e paesaggi acustici del quartiere, il progetto promosso da Ars Mundi APS per valorizzare la memoria collettiva e l’identità culturale del Municipio Roma III Montesacro.

Dalla Città Giardino a Piazza Sempione, dal Tufello al fiume Aniene, il progetto raccoglie testimonianze, ricordi e narrazioni che attraversano la storia del territorio, le trasformazioni urbanistiche, le attività storiche, il cinema e i personaggi che hanno contribuito a costruire l’immaginario del quartiere. Tra questi, un posto speciale spetta a Rino Gaetano, il cantautore che proprio in queste strade ha mosso i primi passi della sua carriera e che, nelle sue canzoni, ha spesso restituito scorci, atmosfere e suggestioni di questi luoghi.

Ne nasce un racconto corale che intreccia esperienze individuali e memoria collettiva, restituendo l’identità del territorio attraverso lo sguardo e le voci di chi lo vive e lo ha vissuto.

Montesacro Sonoro vuole contribuire alla creazione di un archivio condiviso e accessibile della memoria locale, dando spazio alle testimonianze degli abitanti e valorizzando un patrimonio che non è fatto soltanto di luoghi e architetture, ma anche di relazioni, abitudini, racconti e paesaggi sonori.

Perché un quartiere non è soltanto lo spazio in cui viviamo: è l’insieme delle storie che custodisce, delle voci che lo attraversano e dei ricordi che, nel tempo, continuano a definirne l’identità.

Il progetto si articola in cinque episodi podcast, una mappa sonora digitale e una passeggiata urbana: tre strumenti complementari per raccogliere, raccontare e rendere accessibili le memorie e i paesaggi acustici del territorio, creando nuove occasioni di scoperta, incontro e partecipazione.

Gli appuntamenti per scoprire il progetto

Il primo appuntamento è in programma mercoledì 11 novembre 2026, alle ore 17:00, presso la Sala Consiglio del Municipio Roma III Montesacro, con la presentazione pubblica del progetto e un talk che metterà a confronto voci e prospettive diverse sul rapporto tra storia, musica, memoria e identità del quartiere.

Interverranno Gabriella Massa, di Roma Slow Tour, con un racconto dedicato alla storia e alla memoria del territorio; Alessandro Gaetano, musicista e nipote di Rino Gaetano; Sara Fabrizi, autrice del libro La storia di Montesacro. Dalla preistoria ai giorni nostri; e il Presidente del Municipio Roma III Paolo Emilio Marchionne.

Il secondo appuntamento è previsto per sabato 14 novembre 2026, alle ore 11:00, con una passeggiata sonora gratuita, su prenotazione, guidata da Gabriella Massa e con partenza da Piazza Sempione.

Un percorso alla scoperta della storia, delle architetture, degli aneddoti e delle memorie di Montesacro, per osservare con occhi nuovi i luoghi della quotidianità e riscoprire le tracce del passato nello spazio urbano.

Al termine della passeggiata sarà inoltre disponibile una mappa sonora digitale gratuita, accessibile attraverso il portale di Ars Mundi e sviluppata come un’audioguida interattiva. I visitatori potranno scegliere tra quattro percorsi tematici geolocalizzati: la storia urbana di Montesacro, Montesacro nel cinema, sulle tracce di Rino Gaetano, le attività storiche e le storie delle famiglie del quartiere, e lasciarsi accompagnare alla scoperta del quartiere attraverso contenuti audio, racconti e riferimenti ai luoghi attraversati.

Infine, dal 17 novembre, sarà disponibile su tutte le principali piattaforme digitali l’omonimo podcast Montesacro Sonoro. Cinque episodi, della durata di circa un’ora ciascuno, condotti dalla direttrice artistica del progetto, Iuliia Vdovina, che intrecceranno interviste, testimonianze e registrazioni dei suoni urbani.

Le voci dei protagonisti della vita quotidiana del quartiere – baristi, ristoratori e commercianti storici – si alterneranno a quelle di studiosi, autori e testimoni della memoria locale. Tra gli ospiti, il musicologo esperto di Rino Gaetano Alessandro Bratus, Gabriella Massa, Sara Fabrizi, Alessandro Gaetano e molti altri.

Il progetto è realizzato da ARS Mundi APS, promosso dal Municipio Roma III Montesacro e sostenuto dal Programma Periferiacapitale della Fondazione Charlemagne.