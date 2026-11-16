Serie Harry Potter su HBO Max: data di uscita, 8 episodi e cast

La serie di Harry Potter arriva in streaming il 25 dicembre 2026, un venerdì, e in Italia si vede su HBO Max.

La serie di Harry Potter arriva in streaming il 25 dicembre 2026, un venerdì, e in Italia si vede su HBO Max. La prima stagione ha otto episodi e adatta La pietra filosofale, il libro che ha aperto la saga di J.K. Rowling. È il primo passo di un progetto pensato per attraversare tutti e sette i romanzi, con un nuovo cast e la promessa di restare più vicino alle pagine di quanto abbiano potuto fare i film.

Quando esce la serie di Harry Potter su HBO Max

Il debutto è fissato per Natale 2026. HBO ha scelto il 25 dicembre per il lancio mondiale, e la piattaforma che ospita la serie in Italia è HBO Max, sbarcata nel nostro Paese a gennaio 2026 (tutti i dettagli sul servizio nella nostra guida all’arrivo di HBO Max in Italia).

Il 25 dicembre cade di venerdì, quindi la prima stagione si presta a una maratona natalizia. Il calendario completo con gli orari di pubblicazione dei singoli episodi non è ancora stato diffuso: lo aggiorneremo appena Warner Bros. Discovery lo comunica.

Quanti episodi ha la prima stagione

La prima stagione conta otto episodi e porta il titolo Harry Potter e la pietra filosofale. L’idea è dedicare una stagione a ogni libro: otto puntate permettono di allargare scene che nel film del 2001 erano compresse, dalla vita dai Dursley alla scelta della Casa, fino alle lezioni a Hogwarts. La seconda stagione è già stata rinnovata e adatterà La camera dei segreti.

Il cast: chi interpreta Harry, Ron e Hermione

Il trio è composto da Dominic McLaughlin nel ruolo di Harry Potter, Alastair Stout in quello di Ron Weasley e Arabella Stanton in quello di Hermione Granger. Il resto del cast ha nomi noti: John Lithgow è Albus Silente, Janet McTeer è Minerva McGranitt, Paapa Essiedu è Severus Piton e Nick Frost è Hagrid. Tra gli altri ruoli compaiono Bertie Carvel (Cornelius Caramell), Johnny Flynn (Lucius Malfoy) e Katherine Parkinson (Molly Weasley).

Le scelte sul cast hanno acceso il dibattito fin dall’annuncio dei protagonisti, ricostruito nel nostro pezzo sui giovani attori scelti per la serie, e il primo trailer ha riacceso le discussioni, soprattutto sul Piton di Essiedu: ne abbiamo parlato nell’articolo sulle polemiche scatenate dal trailer.

Differenze dai film: cosa cambia nella serie

Il formato serializzato è la differenza più evidente. Dove i film dovevano tagliare, la serie ha il tempo di tenere personaggi e dettagli dei libri che il cinema aveva messo da parte. La promessa di Warner Bros. Discovery è una fedeltà maggiore al testo originale, in una produzione definita dal suo amministratore delegato come il più grande evento streaming nella storia di HBO Max.

Sul piano della continuità, la serie ricomincia da zero: non è un sequel né un reboot dei film, e non riusa il cast della saga con Daniel Radcliffe. Chi vuole rivedere prima i film può farlo con la guida a tutti i film di Harry Potter in ordine, pubblicata per i 25 anni di La pietra filosofale.

Una serie pensata per sette stagioni

Il piano è adattare un libro per stagione, per un totale di sette. La pagina di riferimento su Harry Potter nella versione HBO elenca ideatrice, cast e stagioni, e conferma che il rinnovo per la seconda è arrivato nel maggio 2026. Alla guida del progetto c’è Francesca Gardiner, ideatrice e showrunner.

Per ora i dettagli certi riguardano la prima stagione: data, numero di episodi, cast e piattaforma. Di trama non si sa più di quanto raccontino i libri, e nessuna anticipazione ufficiale cambia la struttura del primo romanzo.

Domande frequenti sulla serie di Harry Potter su HBO Max

Quando esce la serie Harry Potter su HBO Max? La serie debutta il 25 dicembre 2026, giorno di Natale e venerdì, su HBO Max. Quanti episodi ha la prima stagione della serie Harry Potter? La prima stagione ha otto episodi. La prima stagione della serie Harry Potter è tratta da La pietra filosofale? Sì. La stagione 1 adatta il primo libro della saga, e ogni stagione successiva è dedicata a un romanzo. La seconda adatterà La camera dei segreti. Chi sono Harry, Ron e Hermione nella serie? Dominic McLaughlin è Harry Potter, Alastair Stout è Ron Weasley e Arabella Stanton è Hermione Granger. Su quale piattaforma si vede la serie di Harry Potter in Italia? In Italia la serie è disponibile su HBO Max.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.