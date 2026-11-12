Percy Jackson 3 su Disney+: cosa ricordare prima del 20 novembre

La terza stagione di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo arriva su Disney+ il 20 novembre 2026: otto episodi tratti dal terzo romanzo di Rick Riordan, con due episodi al debutto e il finale in programma l’11 dicembre.

Quando esce Percy Jackson 3 e dove vederlo

La terza stagione di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo debutta su Disney+ venerdì 20 novembre 2026, come conferma la pagina ufficiale della serie su Disney+. Gli episodi sono otto, come nelle due stagioni precedenti, e adattano The Titan’s Curse, terzo romanzo della saga di Rick Riordan. Il debutto porta due episodi insieme e il resto del calendario procede a coppie ogni venerdì, con il finale in programma l’11 dicembre.

Chi vuole organizzarsi trova il quadro completo delle altre novità del mese nella guida alle serie tv di novembre 2026, ma per Percy conviene tenere libere quattro serate: sono quattro appuntamenti da due episodi, non otto settimane di attesa.

Cosa è successo nelle prime due stagioni

La prima stagione, uscita il 19 dicembre 2023 e chiusa a fine gennaio 2024, porta sullo schermo The Lightning Thief con Walker Scobell nei panni di Percy, Leah Sava Jeffries in quelli di Annabeth e Aryan Simhadri in quelli di Grover. È il racconto che presenta il campo dei semidei e fissa il trio che regge tutta la serie.

La seconda stagione è arrivata il 10 dicembre 2025 e si è conclusa il 21 gennaio 2026. Adatta The Sea of Monsters e allarga il cast con Charlie Bushnell nel ruolo di Luke, Dior Goodjohn in quello di Clarisse e Daniel Diemer in quello di Tyson. La trama completa dei due cicli è consultabile anche nella scheda di Wikipedia sulla serie).

Il finale della seconda stagione, da rivedere con attenzione

La base della terza stagione sta nelle ultime scene del ciclo precedente. Clarisse porta il Vello d’Oro all’albero di Talia e la ragazza torna in vita, scatenando una scarica di potere che mette in fuga il nemico. Chirone rivela poi che le Furie non avevano ucciso Talia e che Crono sperava di farne il proprio campione. Talia ritrova Annabeth: è il ricongiungimento che apre la strada ai nuovi episodi.

Sono tre i nomi da tenere a mente: Talia, che ora è viva e al centro di una profezia, Luke, legato alla causa di Crono, e Annabeth, perché la storia del terzo libro ruota attorno a lei.

Di cosa parla la terza stagione

La sinossi diffusa da Disney è asciutta ma chiara: Annabeth scompare, una dea leggendaria è in pericolo e nuovi semidei scoprono la loro identità. Una profezia annuncia che un figlio dei Tre Grandi, cioè Zeus, Poseidone o Ade, deciderà il destino dell’Olimpo. L’obiettivo immediato di Percy è riportare Annabeth a casa.

Il cast della terza stagione

Oltre ai tre protagonisti, tornano e arrivano questi interpreti:

Tamara Smart è Talia Grace

Levi Chrisopulos è Nico di Angelo e Olive Abercrombie è Bianca di Angelo

Saara Chaudry è Zoë Nightshade

Dafne Keen è Artemide

Charlie Bushnell è Luke Castellan e Nick Boraine è Crono

Ming-Na Wen è Era, Kate McKinnon è Afrodite, Jennifer Beals è Demetra e Hubert Smielecki è Apollo

Come ripassare in tre mosse prima del 20 novembre

Rivedi il finale della seconda stagione: bastano gli ultimi episodi per recuperare Talia, Chirone e il piano di Crono. Ricordati chi è Luke e che peso ha: il suo ruolo è il filo che lega le prime due stagioni alla terza. Se hai tempo, riguarda la prima stagione solo per il rapporto tra Percy, Annabeth e Grover: con sedici episodi totali alle spalle, due weekend bastano per un recupero completo.

Chi ha seguito la serie con regolarità può anche saltare il recupero completo: il finale della seconda stagione contiene già gli elementi che servono per entrare nei nuovi episodi.

Domande frequenti su Percy Jackson 3

Quando esce la terza stagione di Percy Jackson su Disney+? Il 20 novembre 2026, con due episodi disponibili fin dal primo giorno. Gli episodi di Percy Jackson 3 escono tutti insieme o ogni settimana? Non escono tutti insieme: dopo il debutto del 20 novembre la stagione prosegue a coppie di episodi ogni venerdì, fino all’11 dicembre. Devo rivedere le prime due stagioni di Percy Jackson prima della terza? Non è obbligatorio. Per chi ricorda poco, basta rivedere il finale della seconda stagione, con il ritorno di Talia e la rivelazione di Chirone su Crono. Quanti episodi ha la terza stagione di Percy Jackson? Otto, come le prime due stagioni, e adattano il romanzo The Titan’s Curse di Rick Riordan.

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