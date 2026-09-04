Harry Potter, il trailer della serie HBO scatena la bufera: cast, troll e polemiche

HBO ha finalmente rilasciato il nuovo trailer di Harry Potter e la Pietra Filosofale, la serie tv che riporta il maghetto sul piccolo schermo dopo anni di soli film. Il video, diffuso a inizio settembre 2026, mostra per la prima volta corridoi di Hogwarts, studenti e creature mai visti prima, e ha già scatenato tre fronti di polemica distinti tra fan nostalgici, pubblico anti-woke e spettatori progressisti.

La serie debutterà su HBO e globalmente su HBO Max il giorno di Natale 2026. La prima stagione, composta da otto episodi, adatterà il primo romanzo della saga di J.K. Rowling, mentre le stagioni successive seguiranno uno schema annuale: un libro per ogni stagione, per un progetto pensato su un arco di dieci anni.

Quando esce la serie Harry Potter di HBO

Harry Potter e la Pietra Filosofale, prima stagione della serie HBO, debutta il 25 dicembre 2026 su HBO e in streaming su HBO Max. Showrunner del progetto è Francesca Gardiner, la regia dei primi episodi è affidata a Mark Mylod, mentre le musiche portano la firma di Hans Zimmer.

Il cast della nuova serie Harry Potter

Il trio protagonista è composto da tre giovani interpreti al debutto:

Harry Potter — Dominic McLaughlin

— Dominic McLaughlin Hermione Granger — Arabella Stanton

— Arabella Stanton Ron Weasley — Alastair Stout

Accanto a loro un cast adulto di peso: Albus Silente è John Lithgow, Minerva McGonagall è Janet McTeer, Rubeus Hagrid è Nick Frost e Severus Piton è Paapa Essiedu. HBO ha inoltre confermato che Kit Harington vestirà i panni di Gilderoy Lockhart nella seconda stagione, subentrando a Nicholas Hoult, inizialmente scelto per il ruolo ma costretto a fare un passo indietro per impegni di calendario.

Al debutto della serie, HBO Max renderà disponibili anche tutti e otto i film della saga cinematografica originale.

Cosa svela il nuovo trailer: le scene inedite

Il trailer regala diversi dettagli nuovi rispetto a quanto già visto nei teaser precedenti. Ecco cosa mostrano i fotogrammi più rilevanti:

Hermione che incontra Lavender Brown e Hannah Abbott sull’Espresso per Hogwarts.

Ron nel momento esatto in cui riceve la lettera di ammissione a Hogwarts.

Una partita a scacchi magici e il Mantello dell’Invisibilità in azione.

Un’inquadratura inquietante dello Specchio di Erised.

Il Professor Quirrell e una versione completamente ridisegnata del troll delle fogne.

Diversi di questi elementi compaiono nei romanzi in momenti narrativi diversi rispetto ai film del 2001, e sarà interessante capire come gli sceneggiatori li abbiano ricollocati nella trama.

Harry Potter, la nuova serie HBO – Il trailer

Il nuovo troll di Hogwarts divide i fan

Tra le scelte più discusse c’è il redesign della creatura: il troll appare completamente diverso rispetto alla versione vista nel primo film della saga cinematografica. Su X il nuovo aspetto non ha convinto una parte consistente del fandom, che lo considera uno dei tanti segnali di un allontanamento eccessivo dall’immaginario originale.

Paapa Essiedu è Piton: la polemica sul casting

La scelta più divisiva resta quella di Paapa Essiedu nel ruolo di Severus Piton. L’attore, britannico di origini ghanesi, interpreta un personaggio descritto nei romanzi con carnagione pallida e aspetto emaciato, tratto fisico che nei film era stato interpretato da Alan Rickman.

Parte del fandom accusa HBO di incoerenza rispetto alla promessa di un adattamento fedele ai libri. Un’altra fetta di pubblico legge il casting come un’operazione di race swapping, sostenendo che la produzione abbia privilegiato la diversità sul cast rispetto all’aderenza al personaggio originale.

Paapa Essiedu ha dichiarato pubblicamente di aver ricevuto minacce di morte a sfondo razziale legate al ruolo. HBO ha attivato misure di sicurezza dedicate per l’attore e per il resto del cast.

J.K. Rowling e il boicottaggio: le posizioni contrastanti

Sullo sfondo di ogni discussione resta la figura di J.K. Rowling, executive producer della serie con ruolo consultivo. Le sue posizioni su sesso biologico e identità di genere hanno alimentato negli anni uno scontro acceso con parte del pubblico e dell’industria.

Alcuni professionisti del settore hanno preso pubblicamente le distanze dal progetto: la regista di Black Mirror Ally Pankiw ha rivelato di aver rifiutato di dirigere la serie per non contribuire a quella che definisce transfobia, mentre Kate Herron ha dichiarato di aver declinato due proposte legate al progetto.

Ha senso rifare Harry Potter?

Resta una domanda di fondo, condivisa anche da chi non ha posizioni ideologiche sulla vicenda: che senso ha un remake di un franchise ancora vivissimo nella cultura popolare, il cui ultimo film risale solo al 2011? Chris Columbus, regista dei primi due capitoli cinematografici, ha espresso un vero senso di déjà-vu vedendo Nick Frost vestito da Hagrid in modo quasi identico a Robbie Coltrane, chiedendosi il senso di un remake dall’estetica tanto simile all’originale.

FAQ Harry Potter serie HBO trailer

Quando esce la serie Harry Potter di HBO? La serie debutta il 25 dicembre 2026 su HBO e in streaming su HBO Max, con la prima stagione intitolata Harry Potter e la Pietra Filosofale. Chi interpreta Piton nella nuova serie Harry Potter? Il ruolo di Severus Piton è affidato a Paapa Essiedu, attore britannico di origini ghanesi, il cui casting ha scatenato una forte polemica nel fandom. Quanti episodi ha la prima stagione di Harry Potter HBO? La prima stagione è composta da otto episodi e adatta il primo romanzo della saga di J.K. Rowling. Chi sono i protagonisti della serie Harry Potter HBO? Il trio principale è composto da Dominic McLaughlin (Harry), Arabella Stanton (Hermione) e Alastair Stout (Ron), affiancati da John Lithgow, Janet McTeer, Nick Frost e Paapa Essiedu.

Per tutte le informazioni aggiornate sulla nuova serie di Harry Potter di HBO, visita il sito ufficiale.

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