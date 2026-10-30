Harry Potter, 25 anni della pietra filosofale: tutti i film in ordine

Il 16 novembre 2026 Harry Potter e la pietra filosofale compie 25 anni: è il momento giusto per rimettere in fila tutti i film di Harry Potter in ordine, capire dove si inserisce Animali fantastici e arrivare preparati alla serie HBO che debutta a Natale.

La risposta breve: i film di Harry Potter sono otto e si guardano nell’ordine di uscita, dal 2001 al 2011. Chi vuole l’intero Wizarding World può aggiungere i tre capitoli di Animali fantastici, usciti tra il 2016 e il 2022 ma ambientati decenni prima, a partire dal 1926.

L’anniversario cade proprio adesso. La prima mondiale si è tenuta il 4 novembre 2001 a Londra, in Leicester Square, e il film è arrivato nelle sale britanniche e americane il 16 novembre. In Italia lo abbiamo visto il 6 dicembre 2001.

Harry Potter e la pietra filosofale: 25 anni dal primo film

Dietro la macchina da presa c’era Chris Columbus, la sceneggiatura portava la firma di Steve Kloves. Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson avevano poco più di dieci anni quando sono diventati Harry, Ron e Hermione, e sono cresciuti davanti al pubblico per un decennio intero.

I numeri raccontano l’impatto. Con un budget di 125 milioni di dollari, il film ha incassato circa 974 milioni nella prima corsa ed è stato il maggior incasso del 2001, superando la soglia del miliardo con le riedizioni successive. Ha ottenuto anche tre candidature agli Oscar, per colonna sonora, scenografia e costumi.

Negli Stati Uniti il titolo cambiava: lì è uscito come Harry Potter and the Sorcerer’s Stone. Un dettaglio che ancora oggi confonde chi cerca la saga in inglese.

Tutti i film di Harry Potter in ordine di uscita

Ecco la saga principale in ordine, con anno di uscita e regista. Coincide con l’ordine dei sette romanzi di J.K. Rowling, con l’ultimo libro diviso in due parti.

Harry Potter e la pietra filosofale (2001), regia di Chris Columbus Harry Potter e la camera dei segreti (2002), regia di Chris Columbus Harry Potter e il prigioniero di Azkaban (2004), regia di Alfonso Cuarón Harry Potter e il calice di fuoco (2005), regia di Mike Newell Harry Potter e l’Ordine della Fenice (2007), regia di David Yates Harry Potter e il principe mezzosangue (2009), regia di David Yates Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 (2010), regia di David Yates Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2 (2011), regia di David Yates

Quattro registi in dieci anni, e si vede. Columbus costruisce un mondo luminoso e fedele ai primi libri, Cuarón sporca l’immagine e dà alla saga un’anima più adulta, Newell spinge sul torneo e sull’adolescenza. Yates chiude il ciclo con i toni più cupi, fino alla battaglia di Hogwarts.

Animali fantastici: dove si inseriscono nella saga

Animali fantastici è un prequel. Racconta il mondo magico molti anni prima della nascita di Harry, con il magizoologo Newt Scamander interpretato da Eddie Redmayne. Il primo film si apre nel 1926 a New York.

Animali fantastici e dove trovarli (2016)

(2016) Animali fantastici – I crimini di Grindelwald (2018)

(2018) Animali fantastici – I segreti di Silente (2022)

Il progetto prevedeva cinque film, ma dopo il terzo la serie si è fermata. Lo stesso Yates ha detto che era stata messa da parte e nessun seguito risulta confermato. Oggi la trilogia resta un capitolo chiuso, almeno per il momento.

Ordine di uscita o ordine cronologico: quale scegliere

Le strade sono due e dipendono da cosa cercate.

Ordine di uscita : prima gli otto film di Harry Potter, poi i tre di Animali fantastici. È la scelta migliore per chi parte da zero, perché i prequel danno per scontati nomi e luoghi della saga principale.

: prima gli otto film di Harry Potter, poi i tre di Animali fantastici. È la scelta migliore per chi parte da zero, perché i prequel danno per scontati nomi e luoghi della saga principale. Ordine cronologico della storia: prima i tre Animali fantastici, poi gli otto Harry Potter. Funziona per un rewatch, quando conoscete già Silente e sapete chi è Grindelwald.

Il nostro consiglio per una prima visione resta l’ordine di uscita. La rivelazione su Silente in I segreti di Silente pesa molto di più se avete già visto crescere Harry sotto la sua protezione.

Dove vedere i film di Harry Potter in streaming

Dal 2026 gli otto film della saga sono disponibili in abbonamento su HBO Max, la piattaforma Warner Bros. Discovery che è sbarcata in Italia a gennaio. I piani mensili partono da 5,99 euro con pubblicità e salgono a 11,99 euro per lo Standard e 16,99 euro per il Premium in 4K.

Chi preferisce non abbonarsi può noleggiare o acquistare i film in digitale su Prime Video, Apple TV, TimVision, Rakuten TV e Chili. I cataloghi cambiano spesso, quindi conviene controllare la disponibilità prima di organizzare la maratona.

La serie HBO di Harry Potter arriva a Natale 2026

Il venticinquesimo anniversario si intreccia con il ritorno di Harry sullo schermo, stavolta in formato seriale. HBO Max conferma il debutto a Natale 2026 per la nuova serie HBO Original, che riparte dal primo libro con un cast tutto nuovo.

Harry è Dominic McLaughlin, Hermione è Arabella Stanton, Ron è Alastair Stout. Nel cast adulto ci sono John Lithgow come Silente, Paapa Essiedu come Piton e Nick Frost come Hagrid. La showrunner è Francesca Gardiner, già autrice di Succession, mentre Mark Mylod è produttore e dirige diversi episodi.

La prima stagione conta otto episodi e adatta La pietra filosofale. L’idea è dedicare una stagione a ciascun romanzo. Il primo trailer ha già acceso il dibattito sul cast e sulle scelte di adattamento, come abbiamo raccontato parlando delle polemiche sul trailer della serie HBO.

Per chi vuole ripassare i volti nuovi prima del debutto, qui trovate anche la nostra scheda sui protagonisti scelti per la serie di Harry Potter.

Perché la pietra filosofale funziona ancora dopo 25 anni

Rivisto oggi, il primo film mostra qualche ingenuità negli effetti digitali. Ma il cuore regge: la lettera da Hogwarts, il binario 9 e ¾, il primo banchetto in Sala Grande. Columbus ha scelto la fedeltà al libro e ha creato un immaginario che ogni adattamento successivo, serie compresa, deve affrontare.

Ed è proprio questo il motivo per cui una maratona in ordine ha senso adesso. Fra qualche settimana arriverà una nuova versione della stessa storia, e il confronto con i film partirà dal primo minuto.

Domande frequenti su Harry Potter e i film in ordine

Quando è uscito Harry Potter e la pietra filosofale al cinema? La prima mondiale si è tenuta a Londra il 4 novembre 2001. Il film è uscito nel Regno Unito e negli Stati Uniti il 16 novembre 2001 e in Italia il 6 dicembre 2001. In che ordine vedere i film di Harry Potter? Nell’ordine di uscita: La pietra filosofale, La camera dei segreti, Il prigioniero di Azkaban, Il calice di fuoco, L’Ordine della Fenice, Il principe mezzosangue, I Doni della Morte Parte 1 e Parte 2. I tre Animali fantastici si possono vedere dopo o, per seguire la cronologia della storia, prima. Quanti sono i film di Harry Potter? La saga principale conta otto film, usciti dal 2001 al 2011. Con i tre capitoli di Animali fantastici, il Wizarding World al cinema arriva a undici film. Dove vedere i film di Harry Potter in streaming in Italia? Dal 2026 gli otto film sono inclusi nell’abbonamento HBO Max. In alternativa si possono noleggiare o acquistare su piattaforme come Prime Video, Apple TV, TimVision, Rakuten TV e Chili. Quando esce la serie HBO di Harry Potter? La serie debutta su HBO Max a Natale 2026. La prima stagione ha otto episodi e adatta Harry Potter e la pietra filosofale, con Dominic McLaughlin nel ruolo di Harry.

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