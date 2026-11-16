Vulcan fallisce il lancio: persi 40 satelliti Amazon Leo, Starlink allunga

Il razzo Vulcan di ULA ha subito un’anomalia circa dieci minuti dopo il decollo da Cape Canaveral e i 40 satelliti Amazon Leo che portava sono andati persi.

Il lancio è partito domenica 15 novembre alle 18:11, ora italiana, dallo Space Launch Complex-41 di Cape Canaveral, in Florida, dopo due rinvii nelle sere precedenti. La missione si chiamava LV-01, la prima dedicata ad Amazon Leo, e segnava il ritorno in volo del Vulcan dopo nove mesi di stop. Il razzo non ha portato i satelliti in orbita bassa: erano 40, il carico più grande che Amazon avesse mai affidato a un singolo lancio.

Cosa è successo al Vulcan dopo il decollo

L’anomalia è arrivata circa dieci minuti dopo la partenza. ULA ha confermato il problema sulla base dei dati del direttore di lancio e ha ammesso di non avere ancora elementi per spiegarlo. L’azienda ha detto di non aver raggiunto lo standard di successo che si impone per le sue missioni e di voler lavorare con il cliente e con le altre organizzazioni coinvolte per trovare la causa e tornare in volo in fretta, con piena trasparenza.

La causa non è nota. Le prime indiscrezioni parlano di un primo stadio che non ha dato la spinta prevista, con lo stadio superiore incapace di compensare, ma ULA non ha confermato nulla. Restano in campo i due motori BE-4 di Blue Origin e i booster a propellente solido: finché l’indagine non chiude, qualsiasi ipotesi è solo un’ipotesi.

Il debutto della versione VC6L e i problemi ai booster

Per questa missione il Vulcan volava per la prima volta nella configurazione VC6L: sei booster a propellente solido, il massimo previsto, una carenatura allungata e uno stadio superiore Centaur V accorciato e ottimizzato per l’orbita bassa. Sono novità che l’indagine dovrà valutare insieme a un altro elemento: LV-01 era anche il primo volo con gli ugelli dei booster ridisegnati.

Il motivo è nella storia recente del razzo. Il 12 febbraio 2026, durante la missione USSF-87, l’ugello di un booster solido si era danneggiato circa 20 secondi dopo il decollo, senza impedire ai satelliti di raggiungere l’orbita prevista. Era la seconda volta in quattro voli, dopo quello dell’ottobre 2024. La Space Force aveva sospeso l’uso del Vulcan per le proprie missioni e ULA aveva individuato tre possibili cause, cambiando disegno e produzione degli ugelli.

Cosa cambia per Amazon Leo contro Starlink

Amazon ha in orbita 396 satelliti, su oltre 3.200 previsti per la prima generazione della costellazione, ex Project Kuiper e ribattezzata Amazon Leo nel novembre 2025. L’azienda punta ai primi servizi entro la fine del 2026, mentre Starlink, il rivale di SpaceX, è già operativo con una rete molto più grande. Perdere 40 satelliti in un colpo solo allunga la distanza.

Il fallimento pesa soprattutto per il ruolo di ULA nel piano. Amazon ha acquistato 38 lanci del Vulcan e il razzo doveva portare oltre 1.500 satelliti, circa metà della costellazione. L’Atlas V ha volato otto missioni per Amazon, l’ultima a luglio con 29 satelliti, ma ora tocca al suo successore, e il prossimo lancio, LV-02, era previsto entro poche settimane: la data dipenderà dall’indagine.

Sul fronte produzione Amazon non ha problemi: la fabbrica di Kirkland ha superato i mille satelliti costruiti a settembre e può produrne fino a cinque al giorno, ma centinaia aspettano ancora un lancio. Il New Glenn di Blue Origin non ha ancora volato per Amazon dopo l’esplosione di maggio, quindi il primo lanciatore pesante operativo per la costellazione diventa l’Ariane 6. Il suo prossimo volo con 36 satelliti è in programma il 23 novembre da Kourou, e a settembre Amazon ne ha ordinati altri sei.

Domande frequenti su Vulcan e Amazon Leo

Cosa è successo al razzo Vulcan di ULA? Il 15 novembre, circa dieci minuti dopo il decollo da Cape Canaveral, il Vulcan ha subito un’anomalia e non ha portato in orbita i 40 satelliti Amazon Leo, andati persi. ULA non ha ancora indicato la causa. Cosa sono i satelliti Amazon Leo? Sono i satelliti della costellazione di Amazon per la connettività a banda larga da orbita bassa, nata come Project Kuiper e ribattezzata Leo nel novembre 2025. Ne sono in orbita 396 su oltre 3.200 previsti per la prima generazione. Il fallimento del Vulcan rallenta la costellazione Amazon Leo? Sì: il Vulcan doveva portare circa la metà dei satelliti della prima generazione e ora resta a terra in attesa dell’indagine. Amazon punta ancora ai primi servizi entro fine 2026, ma l’Ariane 6 diventa il lanciatore su cui contare, con un volo previsto il 23 novembre. Quando tornerà a volare il Vulcan? Non c’è una data. Il lancio LV-02 era previsto entro poche settimane, ma il calendario dipende dall’indagine sull’anomalia.

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