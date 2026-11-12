Morto Anthony Clark, il Greg Warner di «Prima o poi divorzio!»: aveva 62 anni

Anthony Clark è morto il 10 novembre 2026 a 62 anni. Comico e attore americano, per sei stagioni è stato il Greg Warner di Prima o poi divorzio! (Yes, Dear), la sitcom di CBS andata in onda dal 2000 al 2006.

Anthony Clark è morto il 10 novembre 2026 a 62 anni. Comico e attore americano, per sei stagioni è stato il Greg Warner di Prima o poi divorzio! (Yes, Dear), la sitcom di CBS andata in onda dal 2000 al 2006.

L’annuncio di Mike O’Malley e il ricordo dei colleghi

A dare la notizia è stato l’attore Mike O’Malley, amico e collega di Clark nella sitcom, con un messaggio sui social. O’Malley ha raccontato di aver telefonato a Clark circa tre settimane prima della scomparsa e di aver condiviso con lui alcune foto scattate durante le ultime puntate della serie. Nell’ultima chiacchierata, ha scritto, si sono fatti molte risate, come avevano sempre fatto. Ha aggiunto di essere stato un fan di Clark ancora prima di lavorarci insieme.

Anche il suo manager, Barry Katz, ha confermato la morte alla stampa americana. Lo showrunner Greg Garcia, creatore della sitcom, ha ricordato di aver riso con lui solo poche settimane fa. Sulla causa del decesso, negli Stati Uniti si parla di complicazioni legate a una polmonite.

Chi era Anthony Clark: dallo stand-up alla tv

Nato il 4 aprile 1964 a Lynchburg, in Virginia, Clark si era laureato in comunicazione di massa all’Emerson College di Boston nel 1986. Lì aveva iniziato a farsi notare come comico: il college lo premiò per le sue esibizioni di stand-up, il mestiere che non ha mai davvero abbandonato. Il volto da attore televisivo arriva a metà anni Novanta: compare in Ellen, poi è tra i protagonisti di Boston Common (1996-1997) nel ruolo di Boyd Pritchett e di Soul Man (1997-1998), dove interpreta il reverendo Todd Tucker. Il suo percorso, con tutti i titoli, è ricostruito nella pagina enciclopedica dedicata all’attore).

Sul grande schermo ha avuto parti minori ma riconoscibili: Dogfight nel 1991, Quella cosa chiamata amore nel 1993 e un piccolo ruolo in The Rock nel 1996. Il cinema è rimasto per lui un lavoro secondario rispetto alla televisione e ai palchi dei comedy club.

Prima o poi divorzio!, il ruolo di una vita

Il successo vero arriva nel 2000 con Prima o poi divorzio!, sitcom familiare di CBS costruita sul rapporto tra due coppie di cognati. Clark è Greg Warner, uno dei due uomini al centro delle vicende, accanto a O’Malley. La serie è andata avanti per sei stagioni e 122 episodi, fino al 2006.

La sitcom funzionava per il ritmo da comedy multicamera e per la chimica del cast, che prendeva dallo stand-up la capacità di reggere la battuta. Quel mestiere Clark lo ha portato anche in conduzione: nel 2006 ha presentato la quarta stagione di Last Comic Standing su NBC, il talent dedicato ai comici.

Gli ultimi anni lontano dalle scene

Dopo la fine della sitcom Clark ha diradato i progetti. Tra gli ultimi lavori da attore ci sono un episodio di West of Liberty nel 2019 e il film My Uncle Rafael, l’ultimo titolo accreditato nella sua filmografia. O’Malley ha ricordato che Clark aveva gestito bene i suoi guadagni e si era in larga parte ritirato quando le riprese si sono concluse.

Domande frequenti su Anthony Clark

Chi era Anthony Clark? Era un attore e comico americano nato a Lynchburg, in Virginia, nel 1964. Il pubblico lo ricorda soprattutto per Greg Warner in Prima o poi divorzio!, ma aveva lavorato anche in Boston Common, Soul Man ed Ellen. Quanti anni aveva Anthony Clark quando è morto? Aveva 62 anni: era nato il 4 aprile 1964 ed è morto il 10 novembre 2026. Qual è la causa della morte di Anthony Clark? Negli Stati Uniti si parla di complicazioni legate a una polmonite. Non risultano altri dettagli ufficiali. Quanti episodi ha avuto Prima o poi divorzio!? La sitcom è andata in onda su CBS dal 2000 al 2006, per sei stagioni e 122 episodi. Anthony Clark ha condotto qualche programma? Sì, nel 2006 ha presentato la quarta stagione di Last Comic Standing su NBC.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.