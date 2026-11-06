Serie A 11ª giornata: orari delle partite prima della sosta, da Roma-Sassuolo a Inter-Como

La Serie A gioca la 11ª giornata tra sabato 7 e domenica 8 novembre, l’ultima prima della sosta per le nazionali: si parte con Roma-Sassuolo alle 20:45 e si chiude con Fiorentina-Juventus in serata.

Gli orari della 11ª giornata di Serie A

Il programma che conosciamo si apre sabato 7 novembre alle 20:45 con Roma-Sassuolo, la squadra di Gasperini contro i neroverdi. Domenica 8 novembre si comincia a pranzo con Napoli-Lazio alle 12:30 allo stadio Maradona, poi alle 15:00 c’è Genoa-Milan a Marassi e alle 18:00 Inter-Como a San Siro. La giornata si chiude in serata con Fiorentina-Juventus al Franchi, di cui non è ancora indicato l’orario preciso.

Per il quadro completo delle altre gare e delle piattaforme che le trasmettono, il riferimento resta il calendario ufficiale della Lega Serie A, da controllare prima del fischio d’inizio.

Napoli-Lazio: Maradona tra assenze e ritiro

Il Napoli arriva alla sfida di domenica con la rosa ridotta. Allegri ha perso Di Lorenzo e Olivera per infortunio e deve fare a meno dello squalificato Marianucci. Pesa anche lo strascico della sconfitta per 4-1 a Porto, in cui è stato espulso Rafa Marín e c’è stato un diverbio in campo tra De Bruyne e Lucca. La squadra è stata messa in ritiro da venerdì.

La Lazio ha i suoi problemi: Zaccagni è fuori per una lesione al quadricipite, mentre Marusic e Rovella sono rientrati. Il pranzo delle 12:30 mette di fronte due squadre che hanno bisogno di punti e di risposte.

Genoa-Milan: i rossoneri cercano la reazione

Il Milan di Amorim arriva a Marassi dopo la sconfitta per 2-0 in casa contro il Ferencváros in Europa League, la partita di giovedì a San Siro. In campionato la classifica resta buona: quinto posto a 21 punti, costruito anche sul 3-1 nel derby contro l’Inter.

Inter-Como: San Siro per ripartire dopo Rotterdam

L’Inter di Chivu è seconda a 25 punti e si presenta dopo il 3-0 di Rotterdam contro il Feyenoord. Lautaro tornerà solo dopo la sosta, mentre Stones e Jones dovrebbero rientrare tra i convocati senza ancora i 90 minuti nelle gambe. Il Como arriva da una serata europea esaltante, il 9-1 a Lens, e andrà a San Siro con entusiasmo alto.

Dopo la 11ª giornata arriva la sosta delle nazionali

Il campionato si ferma e riprende il 21 novembre. In mezzo c’è Italia-Francia, gara di Nations League in programma giovedì 12 novembre alle 20:45 allo stadio Meazza di Milano: gli azzurri sono secondi nel girone, a tre punti dai francesi. Kean e Raspadori sono assenti, mentre tra i convocati figurano Cissé del Milan e Liberali del Como.

Per chi vuole seguire la giornata con calma, il consiglio è semplice: segnare i tre momenti forti, il posticipo della Roma di sabato sera, il pranzo del Maradona e il pomeriggio dei due big match di San Siro e Marassi.

Domande frequenti sulla Serie A 11ª giornata

Quando si giocano Roma-Sassuolo e Napoli-Lazio? Roma-Sassuolo si gioca sabato 7 novembre alle 20:45. Napoli-Lazio è in programma domenica 8 novembre alle 12:30 allo stadio Maradona. A che ora giocano Genoa-Milan e Inter-Como? Genoa-Milan si gioca domenica 8 novembre alle 15:00 a Marassi. Inter-Como è fissata alle 18:00 a San Siro. Quando gioca la Juventus in questa giornata? Fiorentina-Juventus si gioca domenica 8 novembre in serata, allo stadio Franchi. L’orario preciso non è ancora indicato. Quando riprende la Serie A dopo la sosta? Il campionato riprende il 21 novembre, dopo la pausa per le nazionali. Dove si vedono le partite della 11ª giornata? Le piattaforme di ogni gara si trovano nel calendario ufficiale della Lega Serie A, da consultare prima di ogni partita.

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