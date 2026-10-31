Milan-Inter oggi: orario, dove vederla in TV e streaming e le probabili formazioni del derby

Milan-Inter si gioca oggi, sabato 31 ottobre, alle 20.45 a San Siro, nella decima giornata di Serie A: la partita è in diretta su DAZN e su Sky Sport (Sky Sport Uno, canale 201, e Sky Calcio, canale 251), con streaming su DAZN, NOW e Sky Go.

Il derby di Milano arriva nel sabato sera di Halloween e porta con sé tutto quello che serve a una serata da non perdere: una capolista, una rivale ferita e una striscia che pesa. Ecco come seguirlo e cosa aspettarsi.

Orario e dove vedere Milan-Inter in TV e streaming

Il calcio d’inizio è fissato alle 20.45 allo stadio di San Siro. La diretta è su DAZN e su Sky, che la propone su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Calcio (canale 251). Chi preferisce lo schermo del telefono o del computer può seguirla in streaming su DAZN, su NOW e su Sky Go.

Chi ha entrambi gli abbonamenti può scegliere la telecronaca che preferisce. Chi ne ha uno solo non perde nulla: la partita passa su tutte e due le piattaforme.

Le probabili formazioni di Milan e Inter

Le formazioni ufficiali arriveranno poco prima del fischio d’inizio, queste le probabili.

Per il Milan di Ruben Amorim il nucleo che torna in tutte le indiscrezioni è fatto da Maignan in porta, dalla difesa con Gila, De Winter e Pavlovic, da Musah e Modric in mezzo e davanti da Pulisic e Gonçalo Ramos, con Rabiot indicato come rientrante. Cambiano invece le fasce e il disegno tattico, con un 4-4-1-1 per alcuni e un 3-4-2-1 per altri.

L’Inter di Cristian Chivu dovrebbe schierarsi con il 3-5-2: Martinez tra i pali, Bisseck, Akanji e Bastoni in difesa, Barella e Calhanoglu in cabina di regia, Dimarco a sinistra e davanti la coppia Esposito-Thuram. Il dubbio riguarda un posto a centrocampo e la fascia destra, dove si fanno i nomi di Diouf, Mkhitaryan e Zielinski.

Che cosa c’è in palio nel derby di Serie A

L’Inter arriva da capolista a 25 punti, a pari merito con la Lazio, dopo otto vittorie e un pareggio nelle prime nove giornate. Con 25 gol segnati ha il miglior attacco del campionato. L’ultimo impegno è stato il 2-0 sul campo del Venezia, risultato che ha lasciato qualche dubbio sul gioco espresso.

Il Milan ha una gara da riscattare: nell’ultimo turno ha perso in casa con il Bologna, la prima sconfitta stagionale in campionato.

Pesa anche la storia recente. I rossoneri sono imbattuti da sette derby, con cinque vittorie, le ultime tre consecutive, e due pareggi. L’ultimo successo dell’Inter risale al 22 aprile 2024, la sera della seconda stella. Gli ultimi due derby della scorsa stagione sono finiti entrambi 1-0 per il Milan.

Perché il derby di Milano è una partita a parte

La stracittadina fra Inter e Milan si gioca fin dal 1909: la prima sfida ufficiale è del 10 gennaio di quell’anno, quando i rossoneri vinsero 3-2 al campo di Porta Monforte. Si chiama anche derby della Madonnina, dalla statua in cima al Duomo, ed è l’unica stracittadina italiana che si è giocata in Champions League.

Per questo la serata vale più dei tre punti: davanti c’è una stracittadina con una storia lunga più di un secolo.

Domande frequenti su Milan-Inter

A che ora si gioca Milan-Inter il 31 ottobre? Il calcio d’inizio è alle 20.45 di sabato 31 ottobre, a San Siro, per la decima giornata di Serie A. Dove vedere Milan-Inter in TV? La partita è trasmessa da DAZN e da Sky, su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Calcio (canale 251). Dove vedere Milan-Inter in streaming? In streaming si può seguire su DAZN, su NOW e su Sky Go. Quali sono le probabili formazioni di Milan-Inter? Il Milan di Amorim dovrebbe puntare su Maignan, Pavlovic, De Winter, Modric, Pulisic e Gonçalo Ramos. L’Inter di Chivu dovrebbe giocare con il 3-5-2 con Esposito e Thuram in attacco. Le scelte ufficiali arrivano poco prima del fischio d’inizio. Chi è favorito nel derby tra Milan e Inter? L’Inter arriva da prima in classifica, ma il Milan è imbattuto da sette derby e ha vinto gli ultimi due scontri diretti della scorsa stagione per 1-0.

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