Juventus-Napoli stasera: dove vederla in streaming e tv, formazioni e cosa c’è in palio

Juventus-Napoli si gioca stasera alle 20:45 all’Allianz Stadium e si vede in esclusiva su DAZN: ecco orario, formazioni probabili e cosa c’è in palio nella 10ª giornata di Serie A.

Juventus-Napoli: orario e dove vederla in TV e streaming

Juventus-Napoli si gioca stasera, domenica 1 novembre 2026, alle 20:45 all’Allianz Stadium di Torino. La partita è valida per la 10ª giornata di Serie A e va in diretta in esclusiva su DAZN, con telecronaca di Pierluigi Pardo e commento tecnico di Emanuele Giaccherini.

Si segue dall’app DAZN su smart TV, smartphone e tablet, oppure dal browser del computer. Chi ha attivato sia DAZN sia Sky può vederla anche su DAZN 1, al canale 214 di Sky. L’arbitro è Simone Sozza.

Dove arrivano Juve e Napoli: 14 punti a testa

Le due squadre arrivano alla sfida con lo stesso bottino: 14 punti dopo nove giornate, a 11 lunghezze da Lazio e Inter, in testa a quota 25. Per chi vuole il quadro completo c’è la classifica di Serie A sempre a portata di clic.

La Juventus ha perso 2-0 a Genova nel turno infrasettimanale e ha il peggior rendimento dopo nove giornate dalla stagione 2022/23. Il Napoli, invece, ha vinto 4-1 a Monza il 28 ottobre, con gol di Højlund, Politano, Rafa Marín e De Bruyne.

Probabili formazioni di Juventus-Napoli

Entrambe le squadre dovrebbero scendere in campo con il 4-3-3. La Juventus punta su Vicario; Kalulu, Lucumí, Bremer, Kelly; Koopmeiners, Douglas Luiz, McKennie; Boga, Kolo Muani, Zhegrova.

Il Napoli risponde con Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marín, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Højlund, Lang. Sono indisponibili Yıldız, Thuram e Locatelli tra i bianconeri, Lobotka, Buongiorno e Spinazzola tra gli azzurri.

I precedenti: a gennaio la Juve vinse 3-0

È il 161° confronto in Serie A a girone unico. Nei 160 precedenti la Juventus ha vinto 72 volte, il Napoli 39, e i pareggi sono 49. L’ultimo incrocio all’Allianz Stadium risale al 25 gennaio 2026: Juventus-Napoli 3-0.

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Domande frequenti su Juventus-Napoli

A che ora si gioca Juventus-Napoli? Il calcio d’inizio è alle 20:45 di domenica 1 novembre 2026, all’Allianz Stadium di Torino. Dove vedere Juventus-Napoli in TV e in streaming? La partita è trasmessa in esclusiva da DAZN, via app o browser. Chi ha anche Sky può usare DAZN 1, al canale 214. Chi arbitra Juventus-Napoli? La direzione di gara è affidata a Simone Sozza. Come finì l’ultima sfida tra Juventus e Napoli? Il 25 gennaio 2026 la Juventus vinse 3-0 all’Allianz Stadium.

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