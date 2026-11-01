Juventus-Napoli 2-0: decidono Alajbegovic e Boga all’Allianz Stadium

La Juventus batte il Napoli 2-0 all’Allianz Stadium nel posticipo della 10ª giornata di Serie A: decidono Alajbegovic al 70′ e Boga all’87’, con i partenopei in dieci dal 75′.

Juventus-Napoli 2-0: com’è andata la partita

Domenica 1 novembre, ore 20:45, Torino. Il primo tempo scorre a ritmi bassi e senza grandi occasioni. Lucca spaventa la Juventus con un colpo di testa nei primi minuti, Vicario risponde presente. Al 28′ Cabal manda un corner sul palo, poi Meret blocca un rasoterra di Alajbegovic e un suo tiro al volo finisce alto. Anche Lang calcia sopra la traversa.

La ripresa si sblocca al 70′. Alajbegovic prova il tiro dalla distanza, la palla colpisce il palo e finisce alle spalle di Meret. Cinque minuti dopo il Napoli resta in dieci: Marianucci riceve il doppio giallo e lascia il campo al 75′.

Boga chiude i conti all’87’

Con l’uomo in più la Juventus controlla e trova il raddoppio all’87’. Boga, entrato dalla panchina, riceve e infila il destro a giro sul palo lontano. Meret non ci arriva. È il 2-0 che chiude la serata.

Spalletti aveva scelto un attacco con Alajbegovic, Kolo Muani e Woltemade, con Vicario in porta e Bremer e Lucumì al centro della difesa. Allegri rispondeva con De Bruyne e McTominay a centrocampo e Lucca centravanti. Il Napoli ha cambiato cinque uomini nel corso della gara, senza trovare la reazione cercata: Rrahmani, Gilmour, Vergara, Giovane e Beukema sono entrati a partita in corso. Nella Juventus sono stati ammoniti Douglas Luiz, Lucumì e lo stesso Alajbegovic, nel Napoli Marín, prima dell’espulsione di Marianucci.

Classifica: Juventus a 17 punti, Napoli a 14

Con questi tre punti la Juventus sale a quota 17 e si avvicina alla zona europea. Il Napoli resta a 14 punti dopo dieci giornate, ottavo in classifica, e incassa la quarta sconfitta stagionale. Allegri dovrà cercare una reazione già dal prossimo turno di campionato.

Il Napoli arrivava a Torino con qualche assenza: Højlund fermo per l’influenza e Milinković-Savić out per un problema fisico. Un contesto che spiega in parte la serata, ma non cancella un autunno complicato, mentre il calendario europeo resta alle porte: il sorteggio della Champions League 2026/27 ha già fissato le avversarie del Napoli.

Per la Juventus la vittoria arriva dopo una settimana complicata e dà respiro a Spalletti, che sulla panchina bianconera supera il collega Allegri. Per la Serie A resta una giornata ricca di indicazioni: nello stesso weekend c’era anche Milan-Inter, conclusasi con la vittoria dei rossoneri.

I gol di Torino si possono rivedere negli highlights su DAZN.

Domande frequenti su Juventus-Napoli

Com’è finita Juventus-Napoli? Juventus-Napoli è finita 2-0. Hanno segnato Alajbegovic al 70′ e Boga all’87’. Chi ha giocato Juventus-Napoli come allenatore? Luciano Spalletti ha guidato la Juventus, Massimiliano Allegri il Napoli. La partita si è giocata all’Allianz Stadium di Torino, domenica 1 novembre alle 20:45. Perché il Napoli ha giocato in dieci? Marianucci è stato espulso al 75′ per doppia ammonizione, quando il punteggio era già sull’1-0 per la Juventus. Quanti punti hanno Juventus e Napoli dopo la 10ª giornata? La Juventus sale a 17 punti, il Napoli resta fermo a 14 ed è ottavo in classifica.

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