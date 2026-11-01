Marc Marquez vince a Sepang e ipoteca il decimo titolo MotoGP

Marc Marquez ha vinto il Gran Premio della Malesia a Sepang e arriva al GP del Qatar con il primo match point per il decimo titolo MotoGP. Il pilota Ducati guida la classifica con 399 punti e ha 44 lunghezze di vantaggio su Jorge Martin, assente per il dolore al polso destro.

La gara si è decisa nei primi metri. Marquez è scattato bene dalla seconda casella, ha passato il fratello Alex, partito dalla pole, e ha preso la testa. Da lì ha gestito moto e gomme, allungando fino a sfiorare i cinque secondi di margine sul secondo.

L’ordine d’arrivo del GP Malesia 2026

Sul podio con Marc ci sono Pedro Acosta (KTM), secondo, e Alex Marquez (Ducati Gresini), terzo. Acosta aveva già vinto la Sprint del sabato, come avevamo raccontato nel resoconto di pole e Sprint a Sepang. Dietro, Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) ha chiuso quarto, Enea Bastianini (KTM) quinto e Marco Bezzecchi (Aprilia) sesto.

Marc Marquez (Ducati) Pedro Acosta (KTM) Alex Marquez (Ducati Gresini) Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) Enea Bastianini (KTM) Marco Bezzecchi (Aprilia)

Bezzecchi è stato il più sfortunato della prima metà di classifica. Ha inseguito il podio, ha perso il duello con Acosta e poi ha pagato il calo delle gomme: Ogura lo ha passato e Bastianini lo ha beffato all’ultimo giro.

Mondiale MotoGP: i conti prima del Qatar

Con 399 punti, Marquez ha 44 lunghezze di margine su Martin e 67 su Bezzecchi, terzo in classifica e ora insidiato da Acosta. Ducati è tornata in testa alla classifica costruttori davanti ad Aprilia. Il weekend di Sepang ha quindi spostato gli equilibri anche tra le case, oltre che tra i piloti.

Il GP del Qatar si corre dal 6 all’8 novembre, come indica il calendario ufficiale della MotoGP. Per Marquez sarà il primo match point per il decimo titolo iridato.

Martin ferma, Marquez concentrato

Martin ha provato a risalire in sella nel weekend, ma il polso destro lo ha costretto a rinunciare. Potrebbe riprovarci in Qatar, dove il suo recupero conta per tenere aperta la corsa al titolo.

Marquez, al traguardo, ha parlato di “una gara perfetta” e si è dichiarato felice, ma ha scelto la linea prudente sul Mondiale: resta concentrato e non pensa ancora al titolo. È la stessa lucidità mostrata già nel venerdì di Sepang, quando era comparso in vetta alle pre-qualifiche nonostante la caduta.

Cosa aspettarsi dal GP del Qatar

Il Mondiale arriva in Qatar con la classifica già indirizzata. Marquez ha il vantaggio e il ritmo mostrato a Sepang: per ribaltare il quadro serve un Martin in forma e un Marquez in difficoltà. Acosta, intanto, ha vinto la Sprint e ha chiuso secondo la gara lunga.

Domande frequenti su Marc Marquez e il titolo MotoGP 2026

Chi ha vinto il GP della Malesia 2026 di MotoGP? Ha vinto Marc Marquez su Ducati, davanti a Pedro Acosta (KTM) e al fratello Alex Marquez (Ducati Gresini). Quanto è avanti Marc Marquez nel Mondiale MotoGP? Marquez guida con 399 punti. Ha 44 punti di vantaggio su Jorge Martin e 67 su Marco Bezzecchi. Quando si corre il GP del Qatar di MotoGP? Il weekend del Qatar è in calendario dal 6 all’8 novembre 2026, con la gara di domenica 8. Perché Jorge Martin non ha corso a Sepang? Martin ha rinunciato per un infortunio al polso destro. Ha provato a salire in moto nel weekend, ma il dolore gli ha impedito di correre.

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