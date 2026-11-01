Marc Marquez vince a Sepang e ipoteca il decimo titolo MotoGP
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Marc Marquez vince a Sepang e ipoteca il decimo titolo MotoGP

di Redazione

Marc Marquez ha vinto il Gran Premio della Malesia a Sepang e arriva al GP del Qatar con il primo match point per il decimo titolo MotoGP. Il pilota Ducati guida la classifica con 399 punti e ha 44 lunghezze di vantaggio su Jorge Martin, assente per il dolore al polso destro.

Marc Marquez vince a Sepang e ipoteca il decimo titolo MotoGP

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La gara si è decisa nei primi metri. Marquez è scattato bene dalla seconda casella, ha passato il fratello Alex, partito dalla pole, e ha preso la testa. Da lì ha gestito moto e gomme, allungando fino a sfiorare i cinque secondi di margine sul secondo.

L’ordine d’arrivo del GP Malesia 2026

Sul podio con Marc ci sono Pedro Acosta (KTM), secondo, e Alex Marquez (Ducati Gresini), terzo. Acosta aveva già vinto la Sprint del sabato, come avevamo raccontato nel resoconto di pole e Sprint a Sepang. Dietro, Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) ha chiuso quarto, Enea Bastianini (KTM) quinto e Marco Bezzecchi (Aprilia) sesto.

  1. Marc Marquez (Ducati)
  2. Pedro Acosta (KTM)
  3. Alex Marquez (Ducati Gresini)
  4. Ai Ogura (Aprilia Trackhouse)
  5. Enea Bastianini (KTM)
  6. Marco Bezzecchi (Aprilia)

Bezzecchi è stato il più sfortunato della prima metà di classifica. Ha inseguito il podio, ha perso il duello con Acosta e poi ha pagato il calo delle gomme: Ogura lo ha passato e Bastianini lo ha beffato all’ultimo giro.

Mondiale MotoGP: i conti prima del Qatar

Con 399 punti, Marquez ha 44 lunghezze di margine su Martin e 67 su Bezzecchi, terzo in classifica e ora insidiato da Acosta. Ducati è tornata in testa alla classifica costruttori davanti ad Aprilia. Il weekend di Sepang ha quindi spostato gli equilibri anche tra le case, oltre che tra i piloti.

Il GP del Qatar si corre dal 6 all’8 novembre, come indica il calendario ufficiale della MotoGP. Per Marquez sarà il primo match point per il decimo titolo iridato.

Martin ferma, Marquez concentrato

Martin ha provato a risalire in sella nel weekend, ma il polso destro lo ha costretto a rinunciare. Potrebbe riprovarci in Qatar, dove il suo recupero conta per tenere aperta la corsa al titolo.

Marquez, al traguardo, ha parlato di “una gara perfetta” e si è dichiarato felice, ma ha scelto la linea prudente sul Mondiale: resta concentrato e non pensa ancora al titolo. È la stessa lucidità mostrata già nel venerdì di Sepang, quando era comparso in vetta alle pre-qualifiche nonostante la caduta.

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Cosa aspettarsi dal GP del Qatar

Il Mondiale arriva in Qatar con la classifica già indirizzata. Marquez ha il vantaggio e il ritmo mostrato a Sepang: per ribaltare il quadro serve un Martin in forma e un Marquez in difficoltà. Acosta, intanto, ha vinto la Sprint e ha chiuso secondo la gara lunga.

Domande frequenti su Marc Marquez e il titolo MotoGP 2026

Chi ha vinto il GP della Malesia 2026 di MotoGP?

Ha vinto Marc Marquez su Ducati, davanti a Pedro Acosta (KTM) e al fratello Alex Marquez (Ducati Gresini).

Quanto è avanti Marc Marquez nel Mondiale MotoGP?

Marquez guida con 399 punti. Ha 44 punti di vantaggio su Jorge Martin e 67 su Marco Bezzecchi.

Quando si corre il GP del Qatar di MotoGP?

Il weekend del Qatar è in calendario dal 6 all’8 novembre 2026, con la gara di domenica 8.

Perché Jorge Martin non ha corso a Sepang?

Martin ha rinunciato per un infortunio al polso destro. Ha provato a salire in moto nel weekend, ma il dolore gli ha impedito di correre.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino, fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.

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