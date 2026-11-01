Marc Marquez vince a Sepang e ipoteca il decimo titolo MotoGP

Marc Marquez ha vinto il Gran Premio della Malesia a Sepang e arriva al GP del Qatar con il primo match point per il decimo titolo MotoGP. Il pilota Ducati guida la classifica con 399 punti e ha 44 lunghezze di vantaggio su Jorge Martin, assente per il dolore al polso destro.
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La gara si è decisa nei primi metri. Marquez è scattato bene dalla seconda casella, ha passato il fratello Alex, partito dalla pole, e ha preso la testa. Da lì ha gestito moto e gomme, allungando fino a sfiorare i cinque secondi di margine sul secondo.
L’ordine d’arrivo del GP Malesia 2026
Sul podio con Marc ci sono Pedro Acosta (KTM), secondo, e Alex Marquez (Ducati Gresini), terzo. Acosta aveva già vinto la Sprint del sabato, come avevamo raccontato nel resoconto di pole e Sprint a Sepang. Dietro, Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) ha chiuso quarto, Enea Bastianini (KTM) quinto e Marco Bezzecchi (Aprilia) sesto.
- Marc Marquez (Ducati)
- Pedro Acosta (KTM)
- Alex Marquez (Ducati Gresini)
- Ai Ogura (Aprilia Trackhouse)
- Enea Bastianini (KTM)
- Marco Bezzecchi (Aprilia)
Bezzecchi è stato il più sfortunato della prima metà di classifica. Ha inseguito il podio, ha perso il duello con Acosta e poi ha pagato il calo delle gomme: Ogura lo ha passato e Bastianini lo ha beffato all’ultimo giro.
Mondiale MotoGP: i conti prima del Qatar
Con 399 punti, Marquez ha 44 lunghezze di margine su Martin e 67 su Bezzecchi, terzo in classifica e ora insidiato da Acosta. Ducati è tornata in testa alla classifica costruttori davanti ad Aprilia. Il weekend di Sepang ha quindi spostato gli equilibri anche tra le case, oltre che tra i piloti.
Il GP del Qatar si corre dal 6 all’8 novembre, come indica il calendario ufficiale della MotoGP. Per Marquez sarà il primo match point per il decimo titolo iridato.
Martin ferma, Marquez concentrato
Martin ha provato a risalire in sella nel weekend, ma il polso destro lo ha costretto a rinunciare. Potrebbe riprovarci in Qatar, dove il suo recupero conta per tenere aperta la corsa al titolo.
Marquez, al traguardo, ha parlato di “una gara perfetta” e si è dichiarato felice, ma ha scelto la linea prudente sul Mondiale: resta concentrato e non pensa ancora al titolo. È la stessa lucidità mostrata già nel venerdì di Sepang, quando era comparso in vetta alle pre-qualifiche nonostante la caduta.
Cosa aspettarsi dal GP del Qatar
Il Mondiale arriva in Qatar con la classifica già indirizzata. Marquez ha il vantaggio e il ritmo mostrato a Sepang: per ribaltare il quadro serve un Martin in forma e un Marquez in difficoltà. Acosta, intanto, ha vinto la Sprint e ha chiuso secondo la gara lunga.
Domande frequenti su Marc Marquez e il titolo MotoGP 2026
Ha vinto Marc Marquez su Ducati, davanti a Pedro Acosta (KTM) e al fratello Alex Marquez (Ducati Gresini).
Marquez guida con 399 punti. Ha 44 punti di vantaggio su Jorge Martin e 67 su Marco Bezzecchi.
Il weekend del Qatar è in calendario dal 6 all’8 novembre 2026, con la gara di domenica 8.
Martin ha rinunciato per un infortunio al polso destro. Ha provato a salire in moto nel weekend, ma il dolore gli ha impedito di correre.