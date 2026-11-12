Prime Gaming novembre 2026: i 7 giochi gratis per PC e le date di riscatto

Prime Gaming regala a novembre 2026 sette giochi per PC, riscattabili con l’abbonamento Amazon Prime: due sono già disponibili dal 5 novembre, altri due arrivano oggi, 12 novembre, e gli ultimi tre il 19 e il 24.

Amazon ha pubblicato la line-up di novembre di Prime Gaming e Amazon Luna: il pacchetto comprende sette giochi da scaricare su PC, senza chiavi Steam. Si riscattano tramite l’Epic Games Store o l’Amazon Games App, e l’unico requisito è un abbonamento Amazon Prime attivo.

Prime Gaming novembre 2026: i sette giochi, data per data

Il catalogo non arriva tutto insieme: Amazon lo distribuisce a scaglioni nel corso del mese. Ecco il calendario completo con lo store di riscatto.

5 novembre : WRC Generations (Epic Games Store) e Squirrel with a Gun (Amazon Games App)

: WRC Generations (Epic Games Store) e Squirrel with a Gun (Amazon Games App) 12 novembre : Jurassic World Evolution 2 e Radiolight (Epic Games Store)

: Jurassic World Evolution 2 e Radiolight (Epic Games Store) 19 novembre : Werewolf: The Apocalypse – Earthblood e Clem (Epic Games Store)

: Werewolf: The Apocalypse – Earthblood e Clem (Epic Games Store) 24 novembre: Arcadia Fallen (Amazon Games App)

Il primo blocco è già disponibile da una settimana, mentre Jurassic World Evolution 2 e Radiolight sono la novità di oggi. Gli ultimi tre titoli chiudono il mese, con Arcadia Fallen a fare da fanalino di coda.

Come riscattare i giochi gratis di Prime Gaming

Serve un account con abbonamento Prime. Per i titoli su Epic Games Store il riscatto passa dal negozio di Epic, per gli altri dall’Amazon Games App. Una volta aggiunto alla libreria, il gioco resta tuo. Ogni titolo ha però una finestra di riscatto limitata: se un gioco ti interessa, prendilo appena compare.

Sul fronte Epic, intanto, la settimana offre anche un regalo senza Prime: Knightica è gratis dal 12 al 19 novembre sull’Epic Games Store, quindi lo stesso launcher ti serve comunque.

Epic Games Store al centro della line-up

Il dato che cambia rispetto al passato è lo store: a novembre nessun titolo passa da GOG e l’Epic Games Store diventa il partner principale della line-up. Chi non ha ancora un account Epic deve crearne uno prima di riscattare i cinque giochi che passano da lì.

Se cerchi altri giochi inclusi in un abbonamento, trovi l’elenco dei titoli in arrivo con Xbox Game Pass a novembre 2026, con Football Manager 27 e Warhammer Survivors tra le novità del mese.

Domande frequenti su Prime Gaming di novembre 2026

Quanti sono i giochi gratis di Prime Gaming a novembre 2026? Sono sette, tutti per PC. Due sono disponibili dal 5 novembre, due dal 12, due dal 19 e uno dal 24 novembre. Serve l’abbonamento Amazon Prime per riscattarli? Sì, i giochi sono riservati ai membri Prime. Il riscatto si fa con l’account Amazon collegato all’abbonamento. I giochi arrivano con una chiave Steam? No. Nessun titolo della line-up di novembre offre una chiave Steam: si riscattano sull’Epic Games Store o nell’Amazon Games App, a seconda del gioco. Quando arriva l’ultimo gioco gratis del mese? L’ultimo è Arcadia Fallen, in arrivo il 24 novembre sull’Amazon Games App. Una volta riscattati, i giochi restano miei? Sì, i titoli riscattati restano nella tua libreria. Ogni gioco ha però un limite di tempo entro cui va riscattato, quindi conviene non aspettare.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.