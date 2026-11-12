Minimo storico dei videogiochi: come controllarlo prima del Black Friday

Il minimo storico di un videogioco è il prezzo più basso mai raggiunto da quel titolo in un negozio preciso, e prima del Black Friday del 27 novembre conviene verificarlo con uno storico dei prezzi invece di fidarsi della percentuale di sconto.

Che cosa significa davvero minimo storico nei videogiochi

Il minimo storico è il prezzo più basso mai registrato da un titolo, su un negozio e in una regione precisi. Un gioco può avere un minimo storico di 20 euro su PlayStation Store e uno diverso su Steam, perché ogni negozio fa saldi a sé. Per questo la percentuale scritta sul cartellino dice poco: il 40% su un prezzo di listino gonfiato vale meno del 25% su un prezzo base onesto.

Un esempio con numeri inventati, solo per capire il meccanismo. Se un gioco da 60 euro scende a 36 euro, lo sconto è del 40%. Se lo stesso gioco è già sceso a 30 euro due mesi fa, quel 36 non è un affare, è un prezzo più alto del passato. Lo storico dei prezzi serve a smascherare questa differenza.

Come controllare lo storico dei prezzi passo per passo

Il metodo funziona su qualsiasi piattaforma e richiede due minuti per titolo.

Cerca il gioco su un tracker di prezzi e apri la pagina del titolo, scegliendo la regione Italia o un paese in euro. Guarda il prezzo attuale accanto al prezzo più basso mai registrato nello stesso negozio. Controlla la data dell’ultimo prezzo minimo: se è recente, è probabile che il gioco torni a quel livello. Verifica che l’edizione sia la stessa: edizione standard, deluxe e bundle hanno storici separati. Attiva un avviso di prezzo, così non devi riaprire la pagina ogni giorno.

I tracker di prezzi da usare su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo

Per console e PC insieme, Deku Deals traccia i prezzi di Nintendo Switch, PlayStation, Xbox e Steam presso gli store ufficiali. Ha un selettore di regione con l’Italia e la valuta in euro, e nella home usa etichette come Lowest price ever e Matches previous low, che dicono subito se il prezzo è un minimo assoluto o uguaglia il precedente. Con la registrazione gratuita e una wishlist arriva un’email quando un titolo va in saldo.

Chi gioca soprattutto su PC trova in SteamDB un sito informativo sul database di Steam: tiene traccia di aggiornamenti, numero di giocatori, prezzi e variazioni. Non è un servizio pensato solo per i saldi, ma la cronologia dei prezzi di un titolo Steam è lì.

Per il catalogo PlayStation Store c’è PSPrices, che monitora gli sconti e permette di scegliere la regione dell’account. Nella pagina di un gioco il pulsante Email me when the price drops manda un messaggio appena il prezzo scende.

Prima del Black Friday: le regole per non comprare troppo presto

Il Black Friday cade il 27 novembre, e a quella data si arriva con saldi già attivi in diversi negozi. Nel nostro articolo su quando cade il Black Friday 2026 e cosa conviene comprare davvero trovi il calendario generale. Per i videogiochi la regola pratica è una: se un titolo ha già toccato il minimo storico nelle ultime settimane, aspettare ha poco senso, perché difficilmente scenderà ancora.

Al contrario, se il prezzo di oggi è più alto del minimo passato di molti euro, conviene attivare l’avviso e aspettare. I negozi ripetono spesso gli stessi sconti nei grandi eventi, e un gioco uscito da pochi mesi raramente tocca il suo minimo al primo Black Friday.

Dopo il Black Friday: i saldi che arrivano subito dopo

Il Black Friday non è l’ultima occasione. Su PC, il Winter Sale di Steam ha date già annunciate e storicamente porta molti titoli ai prezzi più bassi dell’anno. Se un gioco che ti interessa non è tra i minimi storici del 27 novembre, puoi decidere con calma se attendere.

Altri controlli che fanno risparmiare davvero

Prima di pagare, controlla se il titolo è gratis o incluso in un abbonamento. Ogni settimana Epic Games Store regala un gioco: l’ultimo è Knightica, come spieghiamo nell’articolo sul gioco gratis di Epic dal 12 al 19 novembre. Anche il catalogo di Xbox Game Pass cambia ogni mese, e un gioco in abbonamento non va comprato.

Poi guarda cosa stai comprando. Un bundle con DLC può costare meno di gioco e contenuti presi separatamente, ma solo se i DLC ti servono. Verifica anche la lingua e la compatibilità: una chiave regionale a prezzo basso può non funzionare sul tuo account.

Infine, fissa un tetto di spesa prima di aprire il negozio. Con la lista dei desideri ordinata per priorità e un prezzo massimo accanto a ogni titolo, i saldi smettono di decidere al posto tuo.

Domande frequenti sul minimo storico dei videogiochi

Che cos’è il minimo storico di un videogioco? È il prezzo più basso mai registrato da un titolo in un determinato negozio e in una determinata regione. Cambia da piattaforma a piattaforma e anche tra edizioni diverse dello stesso gioco. Come si controlla lo storico dei prezzi di un gioco PS5 o PC? Si apre la pagina del titolo su un tracker come Deku Deals, PSPrices o SteamDB, si sceglie la regione in euro e si confronta il prezzo attuale con quello più basso registrato. I tracker di prezzi hanno avvisi gratuiti? Deku Deals manda un’email quando un gioco della wishlist va in saldo dopo una registrazione, e PSPrices ha il pulsante per ricevere un’email quando il prezzo scende. Il Black Friday dei videogiochi conviene sempre? No. Conviene quando il prezzo uguaglia o si avvicina al minimo storico del titolo. Se è più alto, meglio attivare un avviso e aspettare il saldo successivo.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.