Minimo storico dei videogiochi: come controllarlo prima del Black Friday

Il minimo storico di un videogioco è il prezzo più basso mai raggiunto da quel titolo in un negozio preciso, e prima del Black Friday del 27 novembre conviene verificarlo con uno storico dei prezzi invece di fidarsi della percentuale di sconto.
Indice
- Che cosa significa davvero minimo storico nei videogiochi
- Come controllare lo storico dei prezzi passo per passo
- I tracker di prezzi da usare su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo
- Prima del Black Friday: le regole per non comprare troppo presto
- Dopo il Black Friday: i saldi che arrivano subito dopo
- Altri controlli che fanno risparmiare davvero
- Domande frequenti sul minimo storico dei videogiochi
Che cosa significa davvero minimo storico nei videogiochi
Il minimo storico è il prezzo più basso mai registrato da un titolo, su un negozio e in una regione precisi. Un gioco può avere un minimo storico di 20 euro su PlayStation Store e uno diverso su Steam, perché ogni negozio fa saldi a sé. Per questo la percentuale scritta sul cartellino dice poco: il 40% su un prezzo di listino gonfiato vale meno del 25% su un prezzo base onesto.
Un esempio con numeri inventati, solo per capire il meccanismo. Se un gioco da 60 euro scende a 36 euro, lo sconto è del 40%. Se lo stesso gioco è già sceso a 30 euro due mesi fa, quel 36 non è un affare, è un prezzo più alto del passato. Lo storico dei prezzi serve a smascherare questa differenza.
Come controllare lo storico dei prezzi passo per passo
Il metodo funziona su qualsiasi piattaforma e richiede due minuti per titolo.
- Cerca il gioco su un tracker di prezzi e apri la pagina del titolo, scegliendo la regione Italia o un paese in euro.
- Guarda il prezzo attuale accanto al prezzo più basso mai registrato nello stesso negozio.
- Controlla la data dell’ultimo prezzo minimo: se è recente, è probabile che il gioco torni a quel livello.
- Verifica che l’edizione sia la stessa: edizione standard, deluxe e bundle hanno storici separati.
- Attiva un avviso di prezzo, così non devi riaprire la pagina ogni giorno.
I tracker di prezzi da usare su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo
Per console e PC insieme, Deku Deals traccia i prezzi di Nintendo Switch, PlayStation, Xbox e Steam presso gli store ufficiali. Ha un selettore di regione con l’Italia e la valuta in euro, e nella home usa etichette come Lowest price ever e Matches previous low, che dicono subito se il prezzo è un minimo assoluto o uguaglia il precedente. Con la registrazione gratuita e una wishlist arriva un’email quando un titolo va in saldo.
Chi gioca soprattutto su PC trova in SteamDB un sito informativo sul database di Steam: tiene traccia di aggiornamenti, numero di giocatori, prezzi e variazioni. Non è un servizio pensato solo per i saldi, ma la cronologia dei prezzi di un titolo Steam è lì.
Per il catalogo PlayStation Store c’è PSPrices, che monitora gli sconti e permette di scegliere la regione dell’account. Nella pagina di un gioco il pulsante Email me when the price drops manda un messaggio appena il prezzo scende.
Prima del Black Friday: le regole per non comprare troppo presto
Il Black Friday cade il 27 novembre, e a quella data si arriva con saldi già attivi in diversi negozi. Nel nostro articolo su quando cade il Black Friday 2026 e cosa conviene comprare davvero trovi il calendario generale. Per i videogiochi la regola pratica è una: se un titolo ha già toccato il minimo storico nelle ultime settimane, aspettare ha poco senso, perché difficilmente scenderà ancora.
Al contrario, se il prezzo di oggi è più alto del minimo passato di molti euro, conviene attivare l’avviso e aspettare. I negozi ripetono spesso gli stessi sconti nei grandi eventi, e un gioco uscito da pochi mesi raramente tocca il suo minimo al primo Black Friday.
Dopo il Black Friday: i saldi che arrivano subito dopo
Il Black Friday non è l’ultima occasione. Su PC, il Winter Sale di Steam ha date già annunciate e storicamente porta molti titoli ai prezzi più bassi dell’anno. Se un gioco che ti interessa non è tra i minimi storici del 27 novembre, puoi decidere con calma se attendere.
Altri controlli che fanno risparmiare davvero
Prima di pagare, controlla se il titolo è gratis o incluso in un abbonamento. Ogni settimana Epic Games Store regala un gioco: l’ultimo è Knightica, come spieghiamo nell’articolo sul gioco gratis di Epic dal 12 al 19 novembre. Anche il catalogo di Xbox Game Pass cambia ogni mese, e un gioco in abbonamento non va comprato.
Poi guarda cosa stai comprando. Un bundle con DLC può costare meno di gioco e contenuti presi separatamente, ma solo se i DLC ti servono. Verifica anche la lingua e la compatibilità: una chiave regionale a prezzo basso può non funzionare sul tuo account.
Infine, fissa un tetto di spesa prima di aprire il negozio. Con la lista dei desideri ordinata per priorità e un prezzo massimo accanto a ogni titolo, i saldi smettono di decidere al posto tuo.
Domande frequenti sul minimo storico dei videogiochi
È il prezzo più basso mai registrato da un titolo in un determinato negozio e in una determinata regione. Cambia da piattaforma a piattaforma e anche tra edizioni diverse dello stesso gioco.
Si apre la pagina del titolo su un tracker come Deku Deals, PSPrices o SteamDB, si sceglie la regione in euro e si confronta il prezzo attuale con quello più basso registrato.
Deku Deals manda un’email quando un gioco della wishlist va in saldo dopo una registrazione, e PSPrices ha il pulsante per ricevere un’email quando il prezzo scende.
No. Conviene quando il prezzo uguaglia o si avvicina al minimo storico del titolo. Se è più alto, meglio attivare un avviso e aspettare il saldo successivo.