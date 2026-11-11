Warhammer 40,000: Dark Heresy, data di uscita fissata al 28 gennaio 2027

Warhammer 40,000: Dark Heresy esce il 28 gennaio 2027 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S: Owlcat Games ha fissato la data del suo nuovo cRPG ambientato nell’universo di Games Workshop.

Dove e quando si gioca a Dark Heresy

Owlcat Games, che sviluppa e pubblica il gioco, ha annunciato la data il 9 novembre. Il lancio è fissato al 28 gennaio 2027 su PC, con Steam, GOG ed Epic Games Store, e sulle console PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Per chi aspetta il gioco in Italia, la prima cosa da sapere è che la data di gennaio vale per tutte e tre le piattaforme indicate.

Resta fuori, per ora, Nintendo Switch 2. Lo studio ha spiegato che le informazioni sulla versione per la console Nintendo arriveranno più avanti, senza indicare né una data né una finestra di uscita. Il prezzo non è stato comunicato: finché non compare nelle pagine dei negozi digitali, conviene non dare per scontata nessuna cifra.

La beta per chi ha acquistato i Founder’s Pack

Chi ha scelto i Founder’s Pack può già provare il gioco. La beta riservata ai founder è disponibile adesso e chiuderà il 7 gennaio, poco più di tre settimane prima del lancio. I pacchetti si potranno comprare sul sito del gioco fino all’inizio di gennaio, quindi la finestra per entrare nella beta si chiude insieme alla beta stessa.

Per chi vuole aspettare, la strada più semplice è attendere il 28 gennaio e la scheda sui negozi digitali, dove troverà edizioni e prezzo definitivi quando verranno pubblicati.

Che gioco è: un cRPG investigativo nel Settore Calixis

Dark Heresy è un cRPG a squadre guidato dalla storia, ambientato nell’universo di Warhammer 40,000 di Games Workshop. Siamo nel Settore Calixis, nel 41° millennio, e si parte da umili accoliti dell’Inquisizione che mettono insieme una war band per indagare su crimini e apostasia. L’obiettivo, nelle parole dello studio, è stanare il male prima che sia troppo tardi.

I compagni da reclutare hanno abilità uniche. Servono nei combattimenti tattici, che lo studio presenta come rivisti, ma anche nelle indagini, dove offrono consigli su come muoversi. Le scelte hanno conseguenze, volute o meno, e il trailer mostrato in precedenza ha puntato molto sul lato da detective del gioco.

Owlcat e il ritorno a Warhammer 40,000

Chi conosce Owlcat Games la ricorda per i GDR Pathfinder: Kingmaker e Pathfinder: Wrath of the Righteous e per Warhammer 40,000: Rogue Trader, uscito nel 2023 nello stesso universo. Dark Heresy porta lo studio di nuovo in quell’ambientazione, stavolta con un taglio più investigativo e con una squadra di accoliti al posto di un comandante di nave. Il nome richiama anche il gioco di ruolo da tavolo Dark Heresy, pubblicato anni fa nello stesso universo.

Domande frequenti su Warhammer 40,000: Dark Heresy

Quando esce Warhammer 40,000: Dark Heresy? Il 28 gennaio 2027 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Dark Heresy esce anche su Nintendo Switch 2? Sì, ma più avanti. Owlcat non ha ancora comunicato né la data né una finestra di uscita per la versione Switch 2. Cos’è la beta Founders di Dark Heresy? È una beta già disponibile per chi ha acquistato un Founder’s Pack e chiude il 7 gennaio 2027. I pacchetti si trovano sul sito del gioco fino all’inizio di gennaio. Su quali negozi PC si può comprare Dark Heresy? Su Steam, GOG ed Epic Games Store. Chi sviluppa Warhammer 40,000: Dark Heresy? Lo sviluppa e lo pubblica Owlcat Games, lo studio di Warhammer 40,000: Rogue Trader.

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