Giochi gratis Epic Games Store, dal 12 al 19 novembre arriva Knightica

Il gioco gratis della settimana sull’Epic Games Store è Knightica, riscattabile dal 12 al 19 novembre 2026: un roguelike auto-battler a turni che arriva gratuito sullo store insieme al DLC a pagamento Faraway Tales.

Quando si riscatta Knightica gratis sull’Epic Games Store

Knightica è il gioco gratuito della settimana dell’Epic Games Store dal 12 al 19 novembre 2026. Il cambio di rotazione settimanale dello store cade alle 17 ora italiana, quindi l’offerta di giovedì dovrebbe aprirsi nel pomeriggio, subito dopo la fine di quella in corso. La data è indicata nell’annuncio della settimana di WorthPlaying.

Che gioco è Knightica

Knightica è un roguelike auto-battler a turni. Su PC è uscito prima su Steam e sbarca sull’Epic Games Store con più di un anno di ritardo, come ricorda GoCleCD.

Il debutto gratuito coincide con l’uscita del DLC a pagamento Faraway Tales, in arrivo il 12 novembre su tutte le piattaforme. Aggiunge tre comandanti, il Corsaro, il Cristallista e l’Imperatore, con tre truppe legate a ciascuno, due unità Rare, una Epica, due Leggendarie e tre nuovi incontri. Il gioco base è quello regalato, il DLC resta da acquistare.

Come riscattarlo prima del 19 novembre

Serve un account Epic Games. Dalla pagina del gioco sullo store si aggiunge Knightica alla libreria, e conviene farlo entro la scadenza del 19 novembre. Chi ha già pronta la lista dei giochi gratuiti della settimana può passare dal launcher PC oppure dal sito dello store.

Domande frequenti su Knightica gratis su Epic Games Store

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.