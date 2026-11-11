Epic Games Store, Black Friday dal 17 novembre: sconti solo sulle edizioni Premium

L’Epic Games Store apre i saldi di Black Friday martedì 17 novembre 2026 e li chiude martedì 1 dicembre, ma a finire in offerta saranno soltanto le edizioni Premium dei giochi: Deluxe, Gold, Complete e versioni simili.

La promozione dura 14 giorni ed è pensata per chi aspettava di comprare l’edizione più ricca di un titolo: nelle date indicate il negozio di Epic mette in primo piano le versioni con contenuti extra, e i giochi base restano fuori dalle vetrine dedicate al saldo.

Il calendario promozionale che Epic ha pubblicato per gli sviluppatori assegna al Black Friday una formula precisa: la campagna è dedicata in via esclusiva alle Premium Edition, cioè alle versioni Deluxe, Gold, Premium o equivalenti. I contenuti che non rientrano in questa categoria vengono esclusi dagli spazi promozionali del negozio.

Per i giochi base e per i DLC l’appuntamento è un altro: Epic li concentra nei saldi di Halloween, già chiusi il 2 novembre, e in quelli natalizi, che vanno dal 10 dicembre al 7 gennaio. Chi vuole un gioco senza extra, quindi, farà meglio ad aspettare la seconda finestra.

Cosa conviene fare prima del 17 novembre

Nei saldi dedicati alle edizioni Premium lo sconto percentuale conta meno del prezzo finale: un’edizione Deluxe con il 20% di ribasso può costare più del gioco base in offerta a Natale. Il consiglio pratico è confrontare il prezzo dell’edizione completa con quello del solo gioco e valutare se skin, espansioni e bonus preordine giustificano la differenza.

Sul fronte dei titoli in saldo e dei prezzi in euro, Epic non ha ancora diffuso l’elenco: i ribassi li decidono gli editori e le cifre compariranno sul negozio all’apertura della campagna. Una lista dei giochi coinvolti sarà utile solo a partire dal 17 novembre.

Come andò il Black Friday dell’Epic Games Store nel 2025

La formula non è nuova. Nel 2025 l’Epic Games Store lanciò una campagna analoga, dedicata alle Premium Editions, dal 18 novembre al 2 dicembre, con ribassi fino all’80% su alcune edizioni. Tra gli esempi di allora ci furono la Phantom Edition di Battlefield 6 con il 15% di sconto, la Deluxe Edition di Alan Wake 2 al 70% e quella di Clair Obscur: Expedition 33 al 20%.

Un’altra data da segnare è quella del 12 novembre: da domani al 26 novembre, nel calendario di Epic, è in programma anche la promozione Epic Savings, che per ora non risulta limitata a una categoria di contenuti.

Domande frequenti sul Black Friday 2026 di Epic Games Store

Quando inizia il Black Friday dell’Epic Games Store 2026? Inizia martedì 17 novembre 2026 e dura fino a martedì 1 dicembre, per un totale di 14 giorni. Il saldo include anche i giochi base? No. La campagna è dedicata solo alle edizioni Premium, come Deluxe, Gold o Complete. I giochi base e i DLC hanno i loro saldi a Halloween e nel periodo natalizio, dal 10 dicembre al 7 gennaio. Perché l’Epic Games Store fa sconti solo sulle edizioni Deluxe? Epic ha scelto di dedicare il Black Friday alle versioni più ricche dei giochi, lasciando ai saldi di Halloween e di fine anno i giochi base e i contenuti aggiuntivi. Lo stesso schema è stato usato anche nel 2025.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.