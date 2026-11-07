Max Pezzali e 883: tutti gli album in ordine, da Hanno ucciso l’Uomo Ragno a Max Forever Vol. 2

La discografia di Max Pezzali si apre nel 1992 con Hanno ucciso l’Uomo Ragno, primo album degli 883, e arriva fino a Max Forever Vol. 2, uscito il 30 ottobre 2026: in mezzo ci sono dieci anni di gruppo, il passaggio a solista nel 2004 e una carriera che ogni generazione rilegge a modo suo.

Con l’uscita di Max Forever Vol. 2 il catalogo di Max Pezzali torna al centro dell’attenzione. Il disco raccoglie 17 tracce, tra versioni live, remix e due inediti, e porta il conto degli album firmati prima 883 e poi Pezzali a una lista lunga e piena di canzoni che molti lettori sanno a memoria. Questa guida mette tutto in ordine di uscita, con il brano da cui partire per ogni periodo.

Gli 883: gli album dal 1992 al 2002

Gli 883 debuttano con Hanno ucciso l’Uomo Ragno (1992), album d’esordio che prende il titolo dal brano omonimo, lanciato al Festival di Castrocaro dello stesso anno. È il disco che fissa la formula: storie di provincia, ironia, ritornelli che restano in testa.

Nel 1993 arriva Nord sud ovest est, con “Sei un mito”, “Nord sud ovest est” e “Come mai”. L’album supera 1.300.000 copie vendute e trasforma gli 883 in un fenomeno nazionale.

Nel 1994 Mauro Repetto lascia il gruppo per inseguire il cinema e Max prosegue con una nuova formazione, restando leader e autore principale. Da qui in poi il progetto è, di fatto, la voce di Pezzali.

La serie degli album in studio continua con La donna il sogno & il grande incubo (1995) e La dura legge del gol! (1997). Nel 1998 esce Gli anni, raccolta che chiude la prima fase del gruppo. Seguono Grazie mille (1999) e Uno in più (2001).

Chiude il capitolo Love/Life (2002), firmato “Max Pezzali/883” e con due inediti, “Ci sono anch’io” e “Quello che capita”. Il doppio nome anticipa quello che succede due anni dopo.

Il passaggio da 883 a solista

Nel 2004 Pezzali abbandona il marchio 883 e pubblica Il mondo insieme a te, primo album da solista. Il gruppo, di fatto, si scioglie in quel momento. La scelta ha un peso: Max si presenta con il proprio nome e con le stesse canzoni di sempre, senza rinnegare il passato. Per i profili degli artisti ci sono anche la scheda di Max Pezzali nell’archivio Sanremo di AHM, e la pagina dedicata agli 883.

Il decennio successivo mescola inediti e raccolte. Nel 2005 esce TuttoMax, che mette insieme i successi degli anni con gli 883 e quelli da solista. Nel 2007 arriva Time Out, album di inediti, e nel 2008 il live Max Live 2008.

Gli album da solista dal 2011 al 2020

Con Terraferma (2011) Pezzali torna a un disco di canzoni nuove. L’anno dopo pubblica Hanno ucciso l’Uomo Ragno 2012, una rilettura in chiave rap del suo primo successo, accompagnata da un videoclip che AHM aveva raccontato all’epoca: Hanno ucciso l’Uomo Ragno 2012, il nuovo videoclip di Max Pezzali.

Nel 2013 esce Max 20, raccolta con duetti e cinque inediti, tra cui il singolo “L’universo tranne noi”. Poi Astronave Max (2015), album di inediti, e Le canzoni alla radio (2017), raccolta pubblicata per i 25 anni di carriera.

Nel 2018 arriva Max Nek Renga, il disco, live con Nek e Francesco Renga. Chiude la serie degli album da solista Qualcosa di nuovo (2020), di inediti. Da lì in avanti la storia di Pezzali passa soprattutto dai concerti e dalla serie Max Forever, di cui fa parte anche l’ultimo capitolo.

Max Forever Vol. 2: cosa c’è dentro

Max Forever Vol. 2 è uscito il 30 ottobre 2026 e conta 17 tracce. I due inediti sono “Le_Ali”, singolo presente anche nella colonna sonora della seconda stagione di Nord Sud Ovest Est, e “Un metro alla volta”. Il resto è un viaggio nei live del 2026: “Nord sud ovest est” dallo Stadio Maradona di Napoli, “Come mai” dallo Stadio Olimpico di Roma, “Una canzone d’amore” da San Siro e il dittico “Un giorno così” e “Senza averti qui” dallo Stadio San Nicola di Bari.

Ci sono poi remix e riletture: “Sei un mito” in versione disco, “Nella notte” in European Remix, “Weekend” e “L’universo tranne noi” in versione acustica. Spazio anche al passato, con “Gli Anni” dal vivo in Piazza Duomo a Milano nel 1998 e “L’ultimo bicchiere” dal Circo Massimo di Roma nel 2023. Chiude il disco “Con un deca”, nella versione demo del 2026.

Da quale album iniziare

Chi arriva adesso ha tre strade. La prima è l’ordine cronologico, da Hanno ucciso l’Uomo Ragno in avanti: si sente l’evoluzione del suono e della scrittura. La seconda è partire da Nord sud ovest est, il disco che ha reso gli 883 un nome di tutti. La terza è Max Forever Vol. 2, utile per sentire come Pezzali suona oggi i suoi classici dal vivo.

Per chi vuole la sintesi, le raccolte Gli anni, TuttoMax e Le canzoni alla radio tengono insieme i brani più noti. La discografia completa su Wikipedia elenca invece anche edizioni, ristampe e uscite minori.

Domande frequenti sulla discografia di Max Pezzali

Qual è il primo album di Max Pezzali? Il primo album da solista è Il mondo insieme a te (2004). Prima di allora Pezzali ha pubblicato gli album degli 883, a partire da Hanno ucciso l’Uomo Ragno (1992). Quando è uscito Max Forever Vol. 2? Il disco è uscito il 30 ottobre 2026. Contiene 17 tracce, tra cui gli inediti “Le_Ali” e “Un metro alla volta”. Quanti album hanno pubblicato gli 883? Tra il 1992 e il 2002 gli 883 hanno pubblicato sei album in studio: Hanno ucciso l’Uomo Ragno, Nord sud ovest est, La donna il sogno & il grande incubo, La dura legge del gol!, Grazie mille e Uno in più. Nel 2002 è uscito anche Love/Life, firmato Max Pezzali/883. Da quale album degli 883 conviene partire? Nord sud ovest est (1993) contiene “Sei un mito”, “Nord sud ovest est” e “Come mai” ed ha venduto oltre 1.300.000 copie. Quando Pezzali ha lasciato il nome 883? Nel 2004, con il primo album da solista. Mauro Repetto aveva lasciato il gruppo già nel 1994.

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