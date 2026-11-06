Alessia Luongo: Il 13 novembre esce 60 Watts of Insomnia, il singolo che anticipa l’Ep METAFICTION

Alessia Luongo, performer e sound artist, presenta 60 Watts of Insomnia, il singolo che anticipa METAFICTION, EP di musica sperimentale tra suoni elettroacustici ed elettronici,

previsto per dicembre 2026.

Il titolo mette in relazione una misura di potenza elettrica con una condizione profondamente umana: l’insonnia. L’associazione tra energia, attività incessante e impossibilità di trovare quiete diventa immagine di un organismo attraversato da impulsi che non riesce a interrompere.

«La macchina insiste. Il montaggio si disgrega. La voce si ribella. E la luce rimane accesa.»

— Alessia Luongo

“Metafiction” è un EP di musica sperimentale tra suoni elettroacustici e elettronici. Chitarra elettrica, voce e sintetizzatore analogico costituiscono la materia originaria di un

universo sonoro attraversato da fratture, interferenze e trasformazioni digitali.

La scrittura alterna strutture melodiche instabili, distorsioni, improvvise aperture armoniche. La chitarra perde frequentemente la propria identità strumentale, trasformandosi in superficie rumoristica, impulso ritmico o materia timbrica. La voce si allontana dalla funzione narrativa e verbale per diventare gesto fisico.

Tra tensione e struttura, densità e rarefazione, “Metafiction” esplora una dimensione sonora in cui ogni forma sembra sul punto di affermarsi, per poi essere interrotta, deformata o ricostruita.

Pre-save del singolo:

https://distrokid.com/hyperfollow/alessialuongo/60-watts-of-insomnia