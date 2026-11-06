Gianna Nannini, esce Giannagold: 29 brani, 4 inediti e il tour 2027 nei palasport

Gianna Nannini pubblica oggi, 6 novembre, Giannagold: una raccolta di 29 brani con 4 inediti e 10 pezzi riarrangiati in versione orchestrale, a cui seguirà il tour nei palasport del 2027.

Giannagold esce oggi per Emi Records e Universal Music Italia e ripercorre la carriera di Gianna Nannini, nata a Siena il 14 giugno 1954 e arrivata al primo album nel 1976. Il disco era in preordine dal 25 settembre. Dentro ci sono 29 brani: quattro inediti e dieci classici ripensati con arrangiamenti orchestrali.

Cosa c’è dentro Giannagold

Tra gli inediti compaiono America Inc., in duetto con Marracash, e Meraviglioso errore, scritto da Nannini insieme a Brunori Sas e Dimartino. Quest’ultimo è uscito come singolo venerdì 28 agosto, a mezzanotte, con un videoclip firmato da Attilio Cusani.

Per Meraviglioso errore esiste anche una registrazione con orchestra sinfonica a Londra, diretta da Gavin Greenaway, con il mix di Manny Marroquin. Lo stesso approccio guida i dieci brani storici riarrangiati: la voce resta al centro, gli archi allargano lo spazio sonoro.

Chi segue la scena italiana ritrova nomi già presenti su queste pagine: Marracash con il box set della sua trilogia, Brunori Sas e Dimartino con la scheda dedicata nell’archivio di Sanremo. I due inediti restanti non hanno ancora un titolo ufficiale annunciato.

I formati: doppio CD e triplo LP

Giannagold si trova in doppio CD e in triplo LP con vinile nero. Ci sono poi due edizioni da collezione, vendute solo sui canali shop di Universal e di Gianna Nannini: un doppio CD numerato e autografato, e un triplo LP in vinile rosso, anch’esso numerato e autografato.

Il tour 2027 di Gianna Nannini nei palasport

Il tour si chiama Giannagold Celebration Live 2027, è prodotto da Vivo Concerti e conta dieci date indoor in Italia. La data zero è il 13 marzo 2027 al Modigliani Forum di Livorno, il debutto ufficiale il 15 marzo all’Unipol Forum di Milano.

13 marzo 2027: Livorno, Modigliani Forum (data zero)

15 marzo 2027: Milano, Unipol Forum

25 marzo 2027: Padova, Kioene Arena

29 marzo 2027: Jesolo, Palazzo del Turismo

9 aprile 2027, ore 21: Casalecchio di Reno (Bologna), Unipol Arena

Completano il calendario italiano Firenze, Roma, Eboli, Bari e Torino, con date e sedi ancora da comunicare. I biglietti si comprano su TicketOne e nei punti vendita autorizzati: CLICCA QUI!

A ottobre 2027 il tour passa in Europa con otto tappe nei palasport: Amburgo il 14, Lipsia il 16, Francoforte il 18, Stoccarda il 20, Monaco il 22, Norimberga il 23, Düsseldorf il 26 e Zurigo il 29.

Berlino, la Waldbühne e il sold out da 20mila persone

Il percorso live era partito il 19 settembre 2026 dalla Waldbühne di Berlino, un ritorno sul palco storico dopo il concerto del 1988. L’arena ha registrato il tutto esaurito, con circa 20mila spettatori, in uno spazio che ha ospitato anche Rolling Stones, Rammstein e Depeche Mode.

Domande frequenti su Gianna Nannini Giannagold

Quando esce Giannagold di Gianna Nannini? Giannagold esce oggi, 6 novembre 2026, per Emi Records e Universal Music Italia. Il preordine era aperto dal 25 settembre. Quali sono le date del tour 2027 di Gianna Nannini? Il tour italiano parte il 13 marzo 2027 da Livorno e passa da Milano il 15 marzo, Padova il 25, Jesolo il 29 e Casalecchio di Reno il 9 aprile. Seguono otto date europee a ottobre 2027. Con quali artisti ha collaborato Gianna Nannini nei nuovi inediti? In America Inc. canta con Marracash. Meraviglioso errore è stato scritto insieme a Brunori Sas e Dimartino.

Cerca altri Concerti ed Eventi.

Questo testo include collegamenti di affiliazione: se effettui un acquisto o un ordine attraverso questi collegamenti, il nostro sito potrebbe ricevere una commissione. Le tariffe potrebbero variare dopo la pubblicazione dell’articolo.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.