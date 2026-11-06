Album in uscita il 6 novembre 2026: Giannagold, Our Christmas e Airplane Mode

Venerdì 6 novembre 2026 escono tre dischi: Giannagold di Gianna Nannini, Our Christmas de Il Volo e Airplane Mode di James Blunt.

Il venerdì discografico di questa settimana ha tre protagonisti molto diversi tra loro. Gianna Nannini pubblica la raccolta Giannagold, Il Volo il disco natalizio Our Christmas e James Blunt il nuovo Airplane Mode. Ecco cosa contengono e quali concerti li accompagnano.

Giannagold di Gianna Nannini: 29 brani e 4 inediti

Giannagold ripercorre la carriera di Gianna Nannini in 29 brani. Quattro sono inediti e dieci tornano in versione orchestrale. Il disco esce per Emi Records e Universal Music Italia, con preorder aperto dal 25 settembre.

Tra gli inediti ci sono America Inc., in coppia con Marracash, e Meraviglioso errore, scritta da Nannini insieme a Brunori Sas e Dimartino. I formati sono il doppio CD e il triplo LP in vinile nero, più due edizioni numerate e autografate (doppio CD e triplo LP rosso) vendute solo negli shop di Universal e dell’artista.

Il progetto era partito il 19 settembre dalla Waldbühne di Berlino, sold out con 20.000 persone. Il tour italiano Giannagold Celebration Live 2027 comincia con la data zero al Modigliani Forum di Livorno il 13 marzo 2027 e debutta ufficialmente il 15 marzo all’Unipol Forum di Milano. Seguono dieci concerti nei palasport italiani, organizzati da Vivo Concerti.

Our Christmas de Il Volo: 12 brani con grande orchestra

Il trio torna al repertorio natalizio con Our Christmas, in uscita per Epic Records e Sony Music Italy in CD, LP White e digitale. Dopo Buon Natale: The Christmas Album, uscito nella versione internazionale nell’ottobre 2013 il trio firma il suo secondo album natalizio. L’annuncio è arrivato il 27 settembre dall’Esedra di Palazzo Te a Mantova, nell’ultima serata di Tutti per Uno.

La scaletta mescola classici americani e canti sacri, registrati con una grande orchestra: Angels We Heard on High, Amazing Grace, Adeste Fideles, Astro del ciel, due Ave Maria (Schubert e Gounod), Feliz Navidad, O Holy Night, Little Drummer Boy / Peace On Earth, I’ll Be Home For Christmas, It’s Beginning to Look a Lot like Christmas e White Christmas.

Il disco prepara i concerti Christmas Nights, cinque serate nei palasport: 7 dicembre a Milano (Unipol Forum), 12 dicembre a Firenze (Nelson Mandela Forum), 17 dicembre a Roma (Palazzo dello Sport), 19 dicembre a Torino (Inalpi Arena) e 20 dicembre a Bologna (Unipol Arena). Per ripassare il percorso sanremese del trio c’è l’archivio di AHM.

James Blunt pubblica oggi Airplane Mode, il suo ottavo album in studio, come indica la discografia su Wikipedia. Le tracce sono dodici: Circles, Time To Time, Modern Love, Tastes Like Summer, Weight Of It All, Reason To Die, Hey People, In Your Blood, Leftover Time, Dancing In My Head, Oh Daisy e This Is Not Forever.

Tastes Like Summer è il singolo principale, mentre Weight Of It All è arrivato come anticipazione nelle settimane scorse.

Il tour del 2027 conta 26 date europee e britanniche tra il 17 febbraio e l’8 aprile. Le tappe italiane sono due: Milano, all’Unipol Forum, il 27 febbraio, e Firenze, al Mandela Forum, il 28 febbraio.

Quale disco scegliere nel weekend

Chi cerca un percorso nella carriera di un’artista italiana trova in Giannagold il punto di partenza più completo, con quattro brani nuovi. Per l’atmosfera delle feste e le voci liriche, Our Christmas è il disco più mirato. Airplane Mode è l’unico dei tre composto solo da brani di un album nuovo, con dodici canzoni da ascoltare per intero.

Domande frequenti sugli album in uscita il 6 novembre 2026

Quali album escono il 6 novembre 2026? Escono Giannagold di Gianna Nannini, Our Christmas de Il Volo e Airplane Mode di James Blunt. Quante tracce ha Airplane Mode di James Blunt? L’album ha dodici tracce, da Circles a This Is Not Forever. Il singolo principale è Tastes Like Summer. Quando sono i concerti di Il Volo a dicembre? Le cinque serate Christmas Nights sono il 7 dicembre a Milano, il 12 a Firenze, il 17 a Roma, il 19 a Torino e il 20 a Bologna. Quando comincia il tour di Gianna Nannini? La data zero è il 13 marzo 2027 al Modigliani Forum di Livorno. Il debutto ufficiale è il 15 marzo all’Unipol Forum di Milano. James Blunt suona in Italia nel 2027? Sì, con due date: Milano il 27 febbraio e Firenze il 28 febbraio 2027.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.