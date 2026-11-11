Steam, il Winter Sale 2026 parte il 17 dicembre e dura fino al 4 gennaio

Il Winter Sale 2026 di Steam parte il 17 dicembre e dura fino al 4 gennaio 2027: l’Autumn Sale è finito l’8 ottobre, quindi per i saldi stagionali di Valve bisogna aspettare un mese.

Valve ha fissato il calendario sulla pagina per gli sviluppatori di Steamworks: il Winter Sale 2026 va dal 17 dicembre 2026 al 4 gennaio 2027. L’Autumn Sale è andato in scena dal 1° all’8 ottobre, mentre il prossimo appuntamento stagionale dopo l’inverno è lo Spring Sale, dal 18 al 25 marzo 2027, seguito dal Summer Sale dal 24 giugno all’8 luglio 2027.

Valve non ha indicato l’orario di inizio e di fine: conviene controllare la pagina del negozio il giorno stesso, soprattutto se si punta a un’offerta a tempo.

Cosa c’è su Steam prima del Winter Sale

Nel frattempo il negozio non resta fermo. Dal 16 al 23 novembre c’è l’Auto-Battler RPG Fest, uno degli appuntamenti tematici di Valve con demo e offerte dedicate a un genere. Per il Black Friday Valve ha parlato di sconti nell’area Specials, ma non ha comunicato le date: se partiranno, lo sapremo solo a ridosso dell’evento.

Per i videogiochi a prezzo pieno questo significa che chi cerca un titolo uscito da poco su PC ha due strade: comprarlo adesso al prezzo di listino o aspettare mesi di calendario che spesso portano tagli più consistenti. Gli sconti non sono garantiti per ogni gioco, e i titoli appena usciti restano spesso fuori dalle promozioni più forti.

Conviene aspettare il Winter Sale o comprare ora?

Dipende da cosa si cerca. I giochi usciti da tempo e già scontati in passato tendono a tornare in offerta nei saldi stagionali, quindi per un catalogo di mesi fa aspettare il 17 dicembre ha senso. Per le novità, invece, nessuno può promettere uno sconto. Un metodo semplice e gratuito: mettere i giochi che interessano nella lista dei desideri di Steam, che avvisa quando il prezzo scende. Chi invece vuole giocare subito un titolo in uscita nelle prossime settimane non ha motivo di rimandare solo per inseguire un ribasso che potrebbe non arrivare, perché i saldi premiano soprattutto chi ha pazienza e un elenco di giochi già scelti.

I prezzi in euro vanno sempre confermati sulla pagina del gioco: Valve, gli editori e gli altri negozi PC possono cambiarli senza preavviso, e i saldi stagionali non coincidono con quelli di altri store.

Domande frequenti sui saldi di Steam

Quando iniziano i saldi invernali di Steam 2026? Il Winter Sale 2026 di Steam inizia il 17 dicembre 2026 e finisce il 4 gennaio 2027, come indicato nel calendario ufficiale di Valve. L’Autumn Sale di Steam 2026 è già finito? Sì. L’Autumn Sale è andato dal 1° all’8 ottobre 2026, quindi oggi non c’è un saldo stagionale in corso. Quando c’è il prossimo saldo stagionale dopo il Winter Sale? Lo Spring Sale 2027 va dal 18 al 25 marzo 2027, mentre il Summer Sale 2027 dal 24 giugno all’8 luglio.

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