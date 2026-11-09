Black Friday 2026: quando cade e cosa conviene comprare davvero

Il Black Friday 2026 è venerdì 27 novembre, il giorno dopo il Thanksgiving americano, e il Cyber Monday segue lunedì 30 novembre: ecco come funziona, come riconoscere gli sconti veri e dove conviene guardare.

Quando è il Black Friday 2026

Il Black Friday cade sempre il venerdì dopo il Giorno del Ringraziamento americano, che si festeggia il quarto giovedì di novembre. Nel 2026 il Thanksgiving è il 26 novembre, quindi gli sconti più attesi dell’anno partono venerdì 27 novembre. Il Cyber Monday, il lunedì successivo, cade il 30 novembre. Per confronto, nel 2025 il Black Friday era il 28 novembre e nel 2027 sarà il 26.

In Italia la festa dello shopping non dura più un solo giorno. La Black Week inizia venerdì 20 novembre e arriva fino al 27, mentre alcuni negozi anticipano con un early Black Friday già nei primi giorni del mese, limitato a categorie selezionate. Anche Amazon prepara il terreno una o due settimane prima con gli sconti in attesa del Black Friday e la settimana del Black Friday, con alcune offerte visibili in anticipo agli abbonati Prime.

Da dove viene il nome Black Friday

L’origine del termine è incerta e le ipotesi sono almeno tre. La più citata racconta che la polizia di Filadelfia lo usasse per il traffico congestionato del venerdì dopo il Ringraziamento. Un’altra spiegazione parla dei conti dei commercianti che passano dal rosso al nero grazie alle vendite di fine novembre, mentre una terza richiama il crollo del prezzo dell’oro del 1869, il “venerdì nero” della finanza americana. La voce italiana di Wikipedia riassume tutte e tre.

Il nome circola nel commercio americano dagli anni Cinquanta: nel novembre 1951 una rivista lo usa per i lavoratori che si danno malati il giorno dopo il Ringraziamento. Un tentativo di ribattezzarlo Big Friday nel 1961 non ebbe fortuna, mentre la lettura legata ai bilanci in attivo compare sul Philadelphia Inquirer il 28 novembre 1981, come ricostruisce la pagina inglese dedicata.

Come funziona il Black Friday online e in negozio

Il meccanismo è semplice: i rivenditori abbassano i prezzi su un numero ampio di prodotti, quasi sempre per una finestra di tempo limitata o fino a esaurimento scorte. I principali nomi sono Amazon, MediaWorld, Unieuro ed eBay. MediaWorld offre anche la formula Pick & Pay, con acquisto online e ritiro gratuito in negozio. Il Cyber Monday è il lunedì dedicato soprattutto all’elettronica venduta online, tra telefonia, TV e computer, ed è considerato l’ultimo giorno di sconti forti.

Conviene ricordare che lo sconto più basso dell’anno non coincide sempre con il venerdì: alcune offerte compaiono giorni prima, altre solo il lunedì. Per questo ha senso preparare una lista dei prodotti che interessano e controllarne i prezzi nelle settimane precedenti, senza aspettare l’ultimo momento.

Come riconoscere uno sconto vero

In Italia la riduzione di prezzo va calcolata sul prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti, regola introdotta dal decreto legislativo 26/2023 che ha recepito la direttiva europea Omnibus. Un cartellino che mostra un “prezzo di listino” molto alto e uno sconto spettacolare non basta: il riferimento corretto è il minimo recente, non il prezzo di lancio.

Per controllare, il metodo più pratico è confrontare il prezzo con lo storico del prodotto, che si trova con gli strumenti di monitoraggio prezzi, e guardare lo stesso articolo su più negozi. Un buon accorgimento è non farsi guidare dal conto alla rovescia: l’urgenza è parte del marketing e un’offerta che finisce stasera spesso si ripresenta con una formula diversa pochi giorni dopo.

Cosa conviene comprare al Black Friday 2026

La tecnologia domina il Black Friday: in un’indagine PwC sull’edizione 2025, elettronica e tecnologia sono risultate la categoria più cercata dagli italiani, indicata dal 44% degli intervistati. Tra i prodotti più cercati ci sono smartphone, notebook, tablet, TV, smartwatch e cuffie wireless, ma crescono anche gli elettrodomestici, da lavatrici e asciugatrici a frigoriferi, lavastoviglie e aspirapolvere.

Per gli smartphone vale la pena puntare ai modelli dell’anno scorso, che scendono di prezzo quando arrivano i nuovi: chi cerca un top di gamma Android può partire dalle offerte sul Galaxy S26, mentre Apple di solito concede poco sul proprio sito e le occasioni vere passano dai rivenditori, Amazon compreso. Per notebook, TV e monitor il confronto con lo storico prezzi è ancora più utile, perché le differenze tra negozi possono essere di centinaia di euro.

Chi gioca ha un motivo in più per guardare le offerte: con l’uscita di GTA 6 fissata al 19 novembre, console, abbonamenti e accessori sono tra i prodotti più contesi del periodo. Prezzi e modalità di acquisto del gioco sono nella guida a preload e prezzo di GTA 6.

Cosa evitare durante il Black Friday

Meglio diffidare dei prodotti sconosciuti venduti a prezzi troppo bassi e dei siti che non mostrano chiaramente costi di spedizione e diritto di recesso. Vale la pena anche non comprare per impulso ciò che non era in lista: uno sconto del 40% su un oggetto che non serve resta una spesa inutile.

Domande frequenti sul Black Friday 2026

Quando cade il Black Friday 2026? Venerdì 27 novembre 2026, il giorno dopo il Giorno del Ringraziamento americano del 26 novembre. La Black Week italiana parte da venerdì 20 novembre. Quando è il Cyber Monday 2026? Lunedì 30 novembre 2026. È il giorno dedicato soprattutto all’elettronica venduta online e chiude il periodo degli sconti più forti. Come funziona il Black Friday? I rivenditori abbassano i prezzi su molti prodotti per un periodo limitato, online e nei negozi. Nel corso degli anni gli sconti si sono estesi a una settimana intera, con promozioni anticipate già a inizio novembre. Come si capisce se uno sconto è reale? Si confronta il prezzo con il più basso applicato nei 30 giorni precedenti, come prevede la normativa italiana, e con lo storico del prodotto su più negozi. Cosa conviene comprare al Black Friday? Soprattutto tecnologia: smartphone, notebook, tablet, TV, smartwatch e cuffie wireless, oltre a elettrodomestici di grandi dimensioni.

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