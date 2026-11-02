Massive Attack a La Prima Estate 2027: il concerto del 19 giugno a Lido di Camaiore

I Massive Attack suonano sabato 19 giugno 2027 al Parco BussolaDomani di Lido di Camaiore, ospiti della nuova edizione de La Prima Estate.

Il festival toscano torna nel 2027 su due weekend, dal 18 al 20 e dal 25 al 27 giugno, e mette i Massive Attack nella seconda serata del primo blocco. Il collettivo di Bristol raggiunge così The Chemical Brothers, headliner del venerdì 18, e Turnstile con Billy Idol, in cartellone domenica 27 giugno. I biglietti sono in vendita dal 4 novembre su Ticketone, con tutte le informazioni sulla pagina ufficiale dei biglietti.

Per ora il festival ha svelato tre serate. Ognuna prevede altri nomi, che arriveranno nelle prossime settimane.

Venerdì 18 giugno: The Chemical Brothers e altri artisti da annunciare.

The Chemical Brothers e altri artisti da annunciare. Sabato 19 giugno: Massive Attack e Overmono in DJ set, più altri artisti da annunciare.

Massive Attack e Overmono in DJ set, più altri artisti da annunciare. Domenica 27 giugno: Turnstile, Billy Idol e altri artisti da annunciare.

Mancano ancora i nomi di domenica 20, venerdì 25 e sabato 26 giugno. Ogni sera il programma prevede quattro concerti di artisti internazionali, con musica indie, classic rock e dance a partire dalle 18:30.

Dove si svolge il festival e com’è fatto

La Prima Estate va in scena al Parco BussolaDomani di Lido di Camaiore, in provincia di Lucca, in un parco verde a 50 metri dal mare. Il festival si presenta come “più che un festival, una vacanza”: durante il giorno ci sono sport come bici, sup e surf, yoga sulla spiaggia, cooking show sul mare e trekking in collina, in attesa dei concerti serali.

Per capire il livello delle edizioni precedenti, la nostra guida a La Prima Estate 2026 racconta date, biglietti e prezzi dell’ultima edizione, con Nick Cave & The Bad Seeds, Gorillaz e Twenty One Pilots.

Biglietti: tipologie e prezzi

La vendita passa da Ticketone, unico circuito autorizzato. I biglietti sono di due tipi: posto in piedi e Garden, un’area vicino al palco a numero limitato, con ingresso dedicato e bar riservato. Dal 4 novembre sono acquistabili anche il biglietto per la serata dei Massive Attack e i pass dei due weekend.

Sono già indicati i prezzi di due serate: il venerdì dei Chemical Brothers parte da 75 euro più prevendita, la domenica di Turnstile e Billy Idol da 80 euro più prevendita. Per i Massive Attack e per i pass weekend le cifre non sono ancora state comunicate.

I BIGLIETTI SI ACQUISTANO A QUESTO LINK.

Massive Attack: perché questo concerto conta

Il gruppo si forma a Bristol nel 1988 con Robert “3D” Del Naja, Grant “Daddy G” Marshall, Adrian “Tricky” Thaws e Andrew “Mushroom” Vowles. Oggi la formazione ruota attorno a Del Naja e Marshall. L’esordio Blue Lines, uscito l’8 aprile 1991, è considerato il primo disco trip hop, mentre Mezzanine (1998) ha dato alla band il primo numero uno nella classifica britannica, con Teardrop in top 10. Per il contesto storico c’è la voce Wikipedia sul gruppo.

In Italia i Massive Attack erano già passati dal Mantova Summer Festival, e di recente hanno fatto discutere con la scelta di lasciare Spotify in protesta contro Daniel Ek e a sostegno di No Music For Genocide.

Domande frequenti su Massive Attack a La Prima Estate 2027

Quando suonano i Massive Attack a La Prima Estate 2027? Sabato 19 giugno 2027, al Parco BussolaDomani di Lido di Camaiore. Dove si svolge La Prima Estate 2027? Al Parco BussolaDomani di Lido di Camaiore, in provincia di Lucca, a 50 metri dal mare. Quali sono le date de La Prima Estate 2027? Il festival si svolge su due weekend: 18, 19 e 20 giugno, poi 25, 26 e 27 giugno 2027. Quando si comprano i biglietti per i Massive Attack? La vendita parte il 4 novembre su Ticketone, che è l’unico circuito autorizzato. Chi suona con i Massive Attack il 19 giugno? Il DJ set di Overmono, più altri artisti che il festival annuncerà in seguito.

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I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.