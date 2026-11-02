Bob Dylan in Italia: Milano stasera, poi Roma e Bologna senza telefoni

Bob Dylan in Italia suona stasera, lunedì 2 novembre, all’Unipol Dome di Milano. Seguono Roma, giovedì 5 novembre, e Bologna, sabato 7: tre concerti in sette giorni, tutti senza telefoni.

Il tour europeo di Dylan è già in corso: la tappa di Zurigo è andata in scena domenica 1 novembre, quella di Milano apre la serie italiana. A Milano l’appuntamento è alle 21 all’Unipol Dome, nel quartiere di Santa Giulia (via Romualdo Bonfadini 148).

Il calendario italiano è questo, come indicato anche nell’elenco ufficiale delle date sul sito di Bob Dylan:

Lunedì 2 novembre : Milano, Unipol Dome, ore 21

: Milano, Unipol Dome, ore 21 Giovedì 5 novembre : Roma, Palazzo dello Sport

: Roma, Palazzo dello Sport Sabato 7 novembre: Bologna, Unipol Arena

Per Roma e Bologna al momento non sono stati comunicati gli orari di inizio: conviene controllare il biglietto e gli aggiornamenti del circuito di vendita nei giorni precedenti. Dopo Bologna il tour attraversa l’Europa: Lubiana il 9 novembre, poi Vienna, Salisburgo e Monaco, fino a Londra l’8 dicembre.

I biglietti sono arrivati a luglio. La prevendita per gli iscritti a Virgin Radio è partita lunedì 20 luglio alle 11, la vendita generale mercoledì 22 luglio alla stessa ora su TicketOne.

Concerti senza telefono: come funziona la regola Yondr

Le tre serate sono “phone free show”. Telefoni, videocamere e dispositivi di registrazione restano fuori dalla sala, e sono vietate riprese audio, video e foto. Il pubblico riceve una custodia sigillata Yondr, da tenere con sé durante lo spettacolo: chi ha bisogno del telefono può raggiungere un’area dedicata, dove la custodia viene aperta.

Il comunicato che ha accompagnato l’annuncio è netto: la modalità senza telefono è “obbligatoria e non negoziabile”. Il team di Dylan la sperimenta da tempo nei tour recenti e la ritiene un’esperienza migliore per chi è in sala. Chi va a Milano, Roma o Bologna deve mettere in conto di arrivare con un po’ di anticipo per le procedure all’ingresso.

Cosa aspettarsi dal live di Dylan

Il concerto ruota attorno a Rough and Rowdy Ways, il 39° album in studio di Dylan, uscito il 19 giugno 2020. Il titolo compare anche nella presentazione del concerto di Milano. Per le date italiane non c’è una scaletta annunciata, quindi ogni ipotesi sui brani resta tale fino alle prime note.

Il quadro più ampio è quello del Never Ending Tour, il giro di concerti che Dylan porta avanti dal 7 giugno 1988. Ne abbiamo già parlato quando sono state annunciate le date del Rough and Rowdy Ways Tour nel 2023.

La storia di Dylan è arrivata al grande pubblico anche al cinema, con il biopic A Complete Unknown: per chi lo ha scoperto da lì, novembre è l’occasione di vederlo dal vivo.

Domande frequenti su Bob Dylan in Italia

Quando suona Bob Dylan in Italia? Bob Dylan suona a Milano lunedì 2 novembre 2026, a Roma giovedì 5 novembre e a Bologna sabato 7 novembre. Dove si tiene il concerto di Bob Dylan a Milano? All’Unipol Dome, nel quartiere di Santa Giulia, in via Romualdo Bonfadini 148. L’inizio è previsto alle 21. Si può usare il telefono ai concerti di Bob Dylan? No. Gli show sono senza telefono: si ricevono custodie Yondr sigillate da tenere con sé, e in caso di necessità c’è un’area dedicata dove la custodia viene aperta. Dove suonano Roma e Bologna? A Roma al Palazzo dello Sport, a Bologna all’Unipol Arena.

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