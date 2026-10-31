Angine de Poitrine a Milano: dopo il sold out del 14 arriva il bis del 15 giugno 2027

Gli Angine de Poitrine suonano a Milano due sere di fila: dopo il tutto esaurito del 14 giugno 2027 al Circolo Magnolia di Segrate, il duo del Québec ha aggiunto il 15 giugno nello stesso locale.

Gli Angine de Poitrine suonano a Milano due sere di fila: dopo il tutto esaurito del 14 giugno 2027 al Circolo Magnolia di Segrate, il duo del Québec ha aggiunto il 15 giugno nello stesso locale. I biglietti sono in vendita su MC2Live e Vivaticket.

Perché il 15 giugno è la data da prendere ora

Il 14 giugno è finito in pochi minuti. La vendita generale è partita alle 10 del 30 ottobre e le prime ore sono bastate a svuotare la serata. La band ha risposto con una seconda data, il 15 giugno, sempre al Circolo Magnolia di Segrate, alle porte di Milano.

Prima della vendita generale c’era una prevendita riservata a chi si era registrato sul sito ufficiale della band. Chi non ha trovato posto per il 14 può puntare sul 15.

Dove e come comprare i biglietti

I canali sono due: MC2Live e Vivaticket. Su entrambi si compra la data del 14 e quella del 15. Con il 14 esaurito, conviene restare su questi due canali e non fidarsi di offerte altrove.

Luogo: Circolo Magnolia, Segrate (Milano)

Circolo Magnolia, Segrate (Milano) Date: 14 giugno 2027 (esaurito) e 15 giugno 2027

14 giugno 2027 (esaurito) e 15 giugno 2027 Vendita generale: dal 30 ottobre 2026 alle 10, su MC2Live e Vivaticket

Chi sono gli Angine de Poitrine

Gli Angine de Poitrine sono un duo del Québec che suona in anonimato. Sul palco indossano costumi a pois e maschere surreali, e il progetto stesso si definisce anonimo: le voci sull’identità dei due non hanno conferme. Si fanno chiamare Khn de Poitrine, alla chitarra, e Klek de Poitrine, alla batteria.

Il suono sta tra math rock, rock sperimentale e psichedelia: ritmi spezzati, riff dissonanti, microtoni e loop. La chitarra di Khn è a doppio manico e microtonale,. Con Vol. II, uscito ad aprile 2026, il passaparola è diventato un caso internazionale. Per un quadro completo su dischi e percorso c’è il nostro profilo di Angine de Poitrine.

Il tour 2027 e il posto dell’Italia

Il 21 ottobre 2026 la band ha annunciato un tour mondiale per il 2027, su quattro continenti, da Melbourne il 4 marzo a Chicoutimi, in Québec, il 30 luglio. Le date europee si concentrano a giugno, con due serate alla O2 Academy Brixton di Londra il 28 e 29 giugno, come si vede dall’elenco delle date su JamBase.

Segrate è l’unica tappa italiana annunciata finora. Altrove il tour sale di scala: il 18 luglio è in programma l’RBC Amphitheatre di Toronto, da 16.000 posti. Due serate al Magnolia restano quindi un’occasione vicina per vedere il duo in uno spazio più raccolto.

Cosa aspettarsi dal concerto di Segrate

Lo show unisce musica e immaginario: maschere, costumi a pois e un’estetica che mescola fantascienza e dadaismo, con una chitarra microtonale e una batteria che reggono tutto il suono. Orari e prezzi compaiono sulle pagine di vendita.

Domande frequenti su Angine de Poitrine a Milano

Quando suonano gli Angine de Poitrine a Milano? Il 14 e il 15 giugno 2027 al Circolo Magnolia di Segrate, alle porte di Milano. La data del 14 giugno è esaurita, quella del 15 è in vendita. Dove si comprano i biglietti per il concerto del 15 giugno? Su MC2Live e Vivaticket, i due circuiti ufficiali della vendita generale, aperta dal 30 ottobre 2026 alle 10. Ci sono altre date italiane nel tour 2027? Per ora no. Segrate è l’unica tappa italiana annunciata, con le due serate del 14 e 15 giugno. Che musica suonano gli Angine de Poitrine? Math rock e rock sperimentale con influenze psichedeliche, tra ritmi intricati, riff dissonanti e chitarra microtonale. Il secondo album Vol. II è uscito ad aprile 2026. Chi sono i componenti della band? Il duo si presenta in anonimato, con maschere e costumi a pois. Sul palco ci sono Khn de Poitrine alla chitarra e Klek de Poitrine alla batteria.

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