I Massive Attack tornano in Italia per un imperdibile appuntamento al Mantova Summer Festival [Info e Biglietti]

I Massive Attack faranno il loro ritorno in Italia dopo sei anni, al Mantova Summer Festival. Uno straordinario spettacolo in programma il 13 luglio 2024 in Piazza Sordello a Mantova.

Massive Attack al Mantova Summer Festival

Il duo, composto da Robert “3D” Del Naja e Grandt “Daddy G” Marshall, porterà la loro magia del trip hop in una delle più affascinanti piazze italiane, promettendo uno show memorabile.

Biglietti Massive Attack Mantova Summer Festival

I biglietti per i Massive Attack al Mantova Summer Festival sono in vendita dalle ore 11:00 di martedì 12 dicembre per gli iscritti a My Live Nation. La vendita generale, invecem sarà aperta alle ore 11:00 di mercoledì 13 dicembre su TicketOne, TicketMaster, Mailticket e presso la biglietteria del Teatro Sociale.

TicketOne

QUESTO il link per acquistare i biglietti.

TicketMaster

QUESTO il link per acquistare i biglietti.

TicketMaster con cashback del 10%

Da QUESTO link potrai per acquistare i biglietti da TicketMaster e risparmiare fino al 10% sull’acquisto dei biglietti per i Massive Attack al Mantova Summer Festival attivando il cashback!

Massive Attack

Considerati gli inventori del trip hop, i Massive Attack hanno contribuito a definire e innovare il genere incorporando elementi di hip hop, campionamenti elettronici e influenze da diversi generi musicali (come il dub, il reggae e la musica d’ambiente). La loro produzione musicale distintiva si caratterizza per atmosfere drammatiche, arrangiamenti orchestrali sontuosi e un ritmo riflessivo, differenziandosi dalla vivacità della scena dance britannica.

Il Mantova Summer Festival

Il concerto dei Massive Attack arricchisce ulteriormente il programma eclettico del Mantova Summer Festival – Piazza Sordello, che vede già la partecipazione di altri grandi nomi come Simple Minds, Greta Van Fleet e Diana Krall.

L’evento si preannuncia come un’esperienza straordinaria per gli appassionati della musica e promette di consolidare ulteriormente la reputazione del Mantova Summer Festival come una delle destinazioni musicali più ambite in Italia.

