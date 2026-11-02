Rkomi al Fabrique di Milano: cinque date a novembre e la scaletta possibile

Rkomi sale sul palco del Fabrique di Milano martedì 3 novembre alle 21 per il primo di cinque concerti, in programma anche il 4, l’11, il 13 e il 24 novembre.
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Il rapper di Calvairate torna a casa per una serie di serate che hanno già fatto il pieno. Quattro date su cinque risultano esaurite, mentre il quinto appuntamento, annunciato a grande richiesta, è quello del 24 novembre. Il locale è il Fabrique, in via Gaudenzio Fantoli 9.
Le date dei concerti di Rkomi al Fabrique
Il calendario milanese è compatto: martedì 3 novembre, mercoledì 4, mercoledì 11, venerdì 13 e martedì 24 novembre 2026. Il primo show parte alle 21. Per le prime quattro serate i biglietti sono finiti, e chi cerca un posto deve puntare sul 24, con ingressi in vendita da 39 euro più commissioni sul circuito TicketOne.
Sono concerti in un club, non in un palazzetto: il formato è ravvicinato e il pubblico lo sente. Per Rkomi è anche una questione di casa: il rapper di Calvairate suona nella sua città.
La scaletta possibile: quattro dischi, un solo filo
Nessuna scaletta è ufficiale, ma Rkomi ha indicato il perimetro: i brani arriveranno da Dasein Sollen, Io in Terra, Ossigeno e dall’EP A Milano. Tre lavori usciti tra il 2016 e il 2018 e un EP appena arrivato, quindi: il repertorio più recente resta fuori dal perimetro dichiarato.
È una scelta netta. Dasein Sollen (2016), Io in Terra (2017) e Ossigeno (2018) coprono l’inizio del percorso di Rkomi. Con l’EP del 2026 accanto, la serata mette in fila l’avvio della carriera e il presente.
L’EP A Milano e i tre duetti
A Milano è uscito a ottobre e contiene otto inediti: Sotterraneo (Intro), Carica, Ferita, Crazy crazy, Da palazzo a palazzo, A mezz’ora da Milano, Hakeem e Calvairate California. Tre tracce sono in coppia: Da palazzo a palazzo con Promessa, A mezz’ora da Milano con Khodi e Hakeem con Noyz Narcos.
Resta da capire se gli ospiti saliranno sul palco al Fabrique. Al momento non c’è nessuna conferma, quindi i duetti vanno messi nella categoria delle speranze, non dei dati. Se i brani dell’EP entreranno in scaletta, come lascia intendere la dichiarazione dell’artista, lo scopriremo già dal 3 novembre.
Cosa sapere prima di andare
- Dove: Fabrique, via Gaudenzio Fantoli 9, Milano.
- Quando: 3, 4, 11, 13 e 24 novembre 2026, con inizio alle 21 per il primo show.
- Biglietti: esauriti le prime quattro date, disponibili per il 24 novembre da 39 euro più commissioni.
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Chi ha già il biglietto per la prima serata può considerare il 3 novembre come banco di prova: la scaletta di apertura darà un’idea di come Rkomi bilancia vecchio e nuovo nelle serate successive.
Domande frequenti su Rkomi al Fabrique di Milano
Rkomi suona al Fabrique il 3, 4, 11, 13 e 24 novembre 2026. Il primo concerto, martedì 3 novembre, inizia alle 21.
Le date del 3, 4, 11 e 13 novembre risultano esaurite. Per il 24 novembre i biglietti sono in vendita da 39 euro più commissioni.
Rkomi ha detto che la scaletta sarà costruita con brani di Dasein Sollen, Io in Terra, Ossigeno e dell’EP A Milano. L’elenco preciso non è stato annunciato.
Nell’EP ci sono Da palazzo a palazzo con Promessa, A mezz’ora da Milano con Khodi e Hakeem con Noyz Narcos. Non è confermato che gli ospiti salgano sul palco.
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