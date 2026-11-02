Rkomi al Fabrique di Milano: cinque date a novembre e la scaletta possibile

Rkomi sale sul palco del Fabrique di Milano martedì 3 novembre alle 21 per il primo di cinque concerti, in programma anche il 4, l’11, il 13 e il 24 novembre.

Il rapper di Calvairate torna a casa per una serie di serate che hanno già fatto il pieno. Quattro date su cinque risultano esaurite, mentre il quinto appuntamento, annunciato a grande richiesta, è quello del 24 novembre. Il locale è il Fabrique, in via Gaudenzio Fantoli 9.

Il calendario milanese è compatto: martedì 3 novembre, mercoledì 4, mercoledì 11, venerdì 13 e martedì 24 novembre 2026. Il primo show parte alle 21. Per le prime quattro serate i biglietti sono finiti, e chi cerca un posto deve puntare sul 24, con ingressi in vendita da 39 euro più commissioni sul circuito TicketOne.

Sono concerti in un club, non in un palazzetto: il formato è ravvicinato e il pubblico lo sente. Per Rkomi è anche una questione di casa: il rapper di Calvairate suona nella sua città.

La scaletta possibile: quattro dischi, un solo filo

Nessuna scaletta è ufficiale, ma Rkomi ha indicato il perimetro: i brani arriveranno da Dasein Sollen, Io in Terra, Ossigeno e dall’EP A Milano. Tre lavori usciti tra il 2016 e il 2018 e un EP appena arrivato, quindi: il repertorio più recente resta fuori dal perimetro dichiarato.

È una scelta netta. Dasein Sollen (2016), Io in Terra (2017) e Ossigeno (2018) coprono l’inizio del percorso di Rkomi. Con l’EP del 2026 accanto, la serata mette in fila l’avvio della carriera e il presente.

L’EP A Milano e i tre duetti

A Milano è uscito a ottobre e contiene otto inediti: Sotterraneo (Intro), Carica, Ferita, Crazy crazy, Da palazzo a palazzo, A mezz’ora da Milano, Hakeem e Calvairate California. Tre tracce sono in coppia: Da palazzo a palazzo con Promessa, A mezz’ora da Milano con Khodi e Hakeem con Noyz Narcos.

Resta da capire se gli ospiti saliranno sul palco al Fabrique. Al momento non c’è nessuna conferma, quindi i duetti vanno messi nella categoria delle speranze, non dei dati. Se i brani dell’EP entreranno in scaletta, come lascia intendere la dichiarazione dell’artista, lo scopriremo già dal 3 novembre.

Cosa sapere prima di andare

Dove: Fabrique, via Gaudenzio Fantoli 9, Milano.

Quando: 3, 4, 11, 13 e 24 novembre 2026, con inizio alle 21 per il primo show.

Biglietti: esauriti le prime quattro date, disponibili per il 24 novembre da 39 euro più commissioni.

I BIGLIETTI SI ACQUISTANO A QUESTO LINK

Chi ha già il biglietto per la prima serata può considerare il 3 novembre come banco di prova: la scaletta di apertura darà un’idea di come Rkomi bilancia vecchio e nuovo nelle serate successive.

Domande frequenti su Rkomi al Fabrique di Milano

Quando suona Rkomi al Fabrique di Milano? Rkomi suona al Fabrique il 3, 4, 11, 13 e 24 novembre 2026. Il primo concerto, martedì 3 novembre, inizia alle 21. Ci sono ancora biglietti per i concerti di Rkomi a Milano? Le date del 3, 4, 11 e 13 novembre risultano esaurite. Per il 24 novembre i biglietti sono in vendita da 39 euro più commissioni. Quali canzoni potrebbe cantare Rkomi nella scaletta? Rkomi ha detto che la scaletta sarà costruita con brani di Dasein Sollen, Io in Terra, Ossigeno e dell’EP A Milano. L’elenco preciso non è stato annunciato. Quali sono i duetti dell’EP A Milano? Nell’EP ci sono Da palazzo a palazzo con Promessa, A mezz’ora da Milano con Khodi e Hakeem con Noyz Narcos. Non è confermato che gli ospiti salgano sul palco.

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