Modà, Altalena Tour 2027 nei palasport: tutte le date, i biglietti e il nuovo singolo Bonnie & Clyde

I Modà tornano nei palasport: l’Altalena Tour 2027 tocca sette città ad aprile, da Ancona (10 aprile) a Padova (28 aprile), e il 6 novembre arriva il singolo Bonnie & Clyde, primo passo verso un nuovo album.

I Modà festeggiano i 25 anni di carriera con un doppio annuncio: un tour nei palasport nella primavera 2027 e un nuovo singolo, Bonnie & Clyde, in uscita il 6 novembre 2026 in radio e in digitale. Il brano segna l’inizio della collaborazione con Sony Music e Columbia Records e anticipa l’album atteso nel corso del 2027, di cui per ora non sono stati comunicati né il titolo né la data.

Il tour si chiama Altalena Tour ed è prodotto da Trident Music. Sono sette gli appuntamenti, tutti nel mese di aprile 2027 e tutti nei palazzetti, la dimensione live a cui la band lombarda è legata da sempre. Ecco il calendario completo:

Sabato 10 aprile 2027: Ancona, PalaPrometeo Martedì 13 aprile: Bergamo, ChorusLife Arena Giovedì 15 aprile: Milano, Unipol Forum Mercoledì 21 aprile: Roma, Palazzo dello Sport Sabato 24 aprile: Firenze, Nelson Mandela Forum Lunedì 26 aprile: Montichiari (Brescia), PalaGeorge Mercoledì 28 aprile: Padova, Kioene Arena

La scaletta tocca il Nord, il Centro e Roma, con due tappe lombarde ravvicinate (Bergamo e Milano) e il doppio passaggio tra Brescia e Padova in chiusura. Il calendario dei concerti di AHM resta il posto dove ritrovare le altre date dell’anno.

Biglietti Altalena Tour: quando e dove acquistarli

Le prevendite sono aperte da venerdì 30 ottobre 2026 alle 14:00 su TicketOne e nei punti vendita autorizzati. Al momento non sono stati diffusi i prezzi dei biglietti né eventuali settori o pacchetti speciali. Con sette date e capienze da palasport, conviene muoversi presto sulle piazze più richieste, in particolare Milano e Roma.

Bonnie & Clyde, il nuovo singolo dei Modà

Bonnie & Clyde esce il 6 novembre 2026 ed è il primo singolo dell’era Sony Music / Columbia Records. Sul testo e sul significato del brano non ci sono ancora dettagli: la band non ha anticipato nulla oltre al titolo e alla data. Il pezzo apre la strada al decimo album in studio, dopo i nove già pubblicati.

L’ultimo è 8 canzoni, uscito nel 2025, anno in cui il gruppo è tornato anche sul palco dell’Ariston con Non ti dimentico. Per ripassare un altro passaggio sanremese della band c’è il testo di Se si potesse non morire, il brano portato al Festival nel 2013.

25 anni di Modà: dai club agli stadi e ritorno

Nati nell’area di Milano ai primi anni Duemila, i Modà hanno costruito una carriera che parte dai club e arriva agli stadi. Il primo album è Ti amo veramente del 2004. Il grande salto passa per Viva i romantici del 2011, anno in cui Arriverà, cantata con Emma, conquista Sanremo e le classifiche.

Poi arriva lo stadio. Nel 2014 la band riempie San Siro e dal concerto nasce il film Come in un film – Un sogno che diventerà realtà. Nel 2016 le date a San Siro diventano due, nel giugno 2025 arriva La notte dei romantici, il ritorno nello stadio milanese dopo nove anni. Il ritorno ai palasport nel 2027 chiude quindi un cerchio, con un pubblico che conosce a memoria ogni ritornello.

La formazione è quella storica: Kekko Silvestre alla voce, Diego Arrigoni e Enrico Zapparoli alle chitarre, Stefano Forcella al basso e Claudio Dirani alla batteria. Chi vuole ricordare Kekko fuori dal palco può rileggere la sua ospitata a Domenica In dell’ottobre 2025, mentre per la storia completa della band c’è la voce Wikipedia dei Modà.

Cosa aspettarsi dall’Altalena Tour

Il titolo, Altalena, lascia immaginare un viaggio tra alti e bassi emotivi, il territorio che i Modà frequentano da sempre. Scaletta e allestimento non sono stati comunicati, ma il contesto dei 25 anni fa pensare a un repertorio che attraversa l’intera discografia insieme ai brani nuovi. Quando arriveranno altre informazioni le aggiungeremo qui.

Domande frequenti sul Modà tour 2027

Quando e dove sono le date del tour dei Modà nel 2027? L’Altalena Tour 2027 parte il 10 aprile da Ancona (PalaPrometeo) e prosegue a Bergamo il 13, Milano il 15, Roma il 21, Firenze il 24, Montichiari il 26 e Padova il 28 aprile. Quando si comprano i biglietti dell’Altalena Tour? Le prevendite sono partite venerdì 30 ottobre 2026 alle 14:00 su TicketOne e nei punti vendita autorizzati. I prezzi non sono ancora stati comunicati. Quando esce il singolo Bonnie & Clyde dei Modà? Il singolo esce il 6 novembre 2026 in radio e in digitale. È il primo brano della collaborazione con Sony Music e Columbia Records. Quando esce il nuovo album dei Modà? L’album è atteso nel corso del 2027. Titolo e data precisa non sono ancora stati annunciati. Chi organizza l’Altalena Tour? Il tour è prodotto da Trident Music.

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