King Gizzard & The Lizard Wizard a Bologna: l’unica data italiana è l’11 giugno 2027

I King Gizzard & The Lizard Wizard suonano a Bologna venerdì 11 giugno 2027, al Sequoie Music Park: è l’unica data italiana della band australiana nel prossimo anno.

I King Gizzard & The Lizard Wizard suonano a Bologna venerdì 11 giugno 2027, al Sequoie Music Park di via di Saliceto 75. È l’unica data italiana della band australiana nel 2027 e i biglietti sono in vendita su TicketOne dalle 10 di venerdì 30 ottobre.

King Gizzard a Bologna: data, luogo e biglietti

Il concerto cade di venerdì, in piena stagione estiva, in un parco all’aperto. Non ci sono altre tappe italiane in calendario: chi vuole vedere la band dal vivo in Italia nel 2027 ha questa sola occasione.

La vendita generale è partita alle 10 di venerdì 30 ottobre, dopo una prevendita riservata agli iscritti ai programmi fedeltà del promoter, aperta giovedì 29 ottobre. I biglietti si acquistano su TicketOne: CLICCA QUI.

Prezzi e orari di apertura dei cancelli non sono ancora stati comunicati: li aggiorneremo appena arrivano.

La scaletta ruoterà attorno ad Alien Metal

Il tour del 2027 arriva dopo l’uscita di Alien Metal, il ventottesimo album in studio del gruppo, pubblicato il 14 agosto 2026 su p(doom) Records, l’etichetta della band. È un disco che si muove tra techno, hardcore, house e jungle, un’ulteriore svolta per un gruppo che ha cambiato pelle quasi a ogni uscita. Il precedente, Phantom Island, era arrivato nel 2025.

Il progetto nasce dai concerti rave che la band ha suonato nel 2025 con un sintetizzatore modulare Eurorack, e traccia il suo percorso nella dance elettronica. Stu Mackenzie ha detto di non aver mai scartato così tanto materiale come per questo album. Il disco conta otto brani: Sapience, Alien Metal, Superheavy, Supercritical, Kill For The Steel, Level 5, Rapid Alpha Decay, Uqt e Atomic Collapse. I singoli di lancio sono stati Level 5, la title track e Kill For The Steel.

Cosa aspettarsi da un live dei Gizzard

Stu Mackenzie (voce e chitarra), Ambrose Kenny-Smith (armonica, voce e tastiere), Cook Craig e Joey Walker (chitarre e voci), Lucas Harwood (basso) e Michael Cavanagh (batteria) sono sul palco insieme dal 2010. Nella loro discografia convivono garage rock, psichedelia, folk, progressive, surf, jazz fusion e heavy metal, e i concerti cambiano volto da una sera all’altra.

A Bologna, quindi, la scaletta resta un’incognita. Nei concerti americani di agosto la band ha alternato show con la formazione rock e serate dedicate ai set rave, come quelle in programma al Forest Hills Stadium di New York dal 20 al 22 agosto. Quale taglio avrà la serata del Sequoie Music Park non è stato annunciato. Per aggiornamenti sui tour c’è il sito ufficiale della band.

Come organizzarsi per l’11 giugno 2027

Il Sequoie Music Park sorge in via di Saliceto 75, a Bologna. Con otto mesi di anticipo conviene assicurarsi prima il biglietto, poi pensare a viaggio e alloggio.

Domande frequenti su King Gizzard a Bologna 2027

Quando suonano i King Gizzard & The Lizard Wizard a Bologna? Venerdì 11 giugno 2027, al Sequoie Music Park di via di Saliceto 75. È l’unica data italiana del 2027. Dove si comprano i biglietti per il concerto dei King Gizzard in Italia? Su Ticketmaster, nella pagina dedicata alla band. La vendita generale è aperta dalle 10 di venerdì 30 ottobre, dopo la prevendita del 29 ottobre. Qual è l’ultimo album dei King Gizzard & The Lizard Wizard? Alien Metal, il ventottesimo album in studio, uscito il 14 agosto 2026 su p(doom) Records. È un disco di musica elettronica, con influenze techno, house, hardcore e jungle. Ci sono altre date dei King Gizzard in Italia nel 2027? No. La tappa di Bologna è l’unico concerto italiano annunciato per il 2027.

Cerca altri Concerti ed Eventi.

Questo testo include collegamenti di affiliazione: se effettui un acquisto o un ordine attraverso questi collegamenti, il nostro sito potrebbe ricevere una commissione. Le tariffe potrebbero variare dopo la pubblicazione dell’articolo.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.