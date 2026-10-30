U2 a San Siro nel 2027: date del 5 e 6 luglio, prevendite e biglietti

Gli U2 tornano in Italia: lunedì 5 e martedì 6 luglio 2027 suoneranno allo Stadio San Siro di Milano, uniche date italiane del nuovo tour mondiale.

L’annuncio è arrivato il 29 ottobre insieme alle prime date europee di Carnaval De Luz presents: The Greatest Show On Earth, il tour mondiale che Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. porteranno negli stadi nel 2027. Per Milano sono previste due serate: U2 San Siro 2027 significa 5 e 6 luglio, con le prevendite che partono lunedì 2 novembre e la vendita generale fissata per venerdì 6 novembre alle 10.

Chi aspettava la band irlandese in uno stadio italiano dovrà segnare in agenda anche il calendario dei presale, perché le finestre sono strette e scaglionate giorno per giorno.

Quando suonano gli U2 a San Siro nel 2027

Gli U2 suoneranno allo Stadio San Siro di Milano lunedì 5 luglio e martedì 6 luglio 2027. Sono le uniche date italiane annunciate finora e chiudono la parte europea del calendario diffuso il 29 ottobre. Ad aprire i concerti europei ci saranno i Wolf Alice, ospiti speciali delle date europee.

Il tour è prodotto da Live Nation Global Touring e Virgin Radio è la radio ufficiale delle date italiane. Per la band si tratta del ritorno negli stadi dopo la fine del Joshua Tree Tour, chiuso a Mumbai il 15 dicembre 2019, e dopo i 40 concerti tutti esauriti della residenza alla Sphere di Las Vegas.

Prevendite e biglietti: il calendario completo

La corsa ai biglietti si gioca in cinque giorni. Ecco le finestre, tutte in orario italiano:

Abbonati U2.com, gruppo A: da lunedì 2 novembre alle 10 a mercoledì 4 novembre alle 22. Riguarda chi aveva un abbonamento a pagamento attivo il 25 settembre 2026. Abbonati U2.com, gruppo B: da martedì 3 novembre alle 10 a mercoledì 4 novembre alle 22, per chi si è iscritto o ha riattivato l’abbonamento dopo il 25 settembre. Prevendita Visa e Album Preorder: mercoledì 4 novembre dalle 10 alle 22. Artist Presale: giovedì 5 novembre dalle 10 alle 22, con registrazione obbligatoria entro domenica 1 novembre alle 23:59. Vendita generale: da venerdì 6 novembre alle 10 tramite U2.com e Live Nation.

Per i presale riservati agli abbonati e per l’Artist Presale c’è un tetto di 4 biglietti per concerto. Chi usa il codice U2.com deve avere su Ticketmaster lo stesso indirizzo email dell’abbonamento: un dettaglio che conviene sistemare prima del 2 novembre. La finestra per registrarsi all’Album Preorder si chiudeva invece il 30 ottobre alle 13.

Quanto costano i biglietti degli U2 a San Siro

I prezzi ufficiali non sono ancora stati comunicati, così come la divisione dei settori. La pagina dell’evento su Live Nation Italia indica Ticketmaster e TicketOne con la dicitura “in vendita a breve”. Aggiorneremo l’articolo appena saranno pubblicate le cifre.

La tranche europea parte da Stoccolma e attraversa sei Paesi prima di arrivare a Milano:

26 e 28 aprile 2027: Stoccolma, Strawberry Arena

5 e 8 maggio 2027: Parigi, Stade de France

27 maggio 2027: Lisbona, Estádio da Luz

5 e 6 giugno 2027: Amsterdam, Johan Cruijff ArenA

18 e 19 giugno 2027: Londra, Tottenham Hotspur Stadium

30 giugno 2027: Berlino, Olympiastadion

5 e 6 luglio 2027: Milano, Stadio San Siro

Le date in Spagna e quelle nordamericane saranno annunciate nelle prossime settimane. In America Latina il tour parte già a febbraio, con concerti esauriti a Città del Messico, San Paolo e Buenos Aires e una data in più aggiunta in ciascuna città. La tournée proseguirà anche nel 2028 e si chiuderà in Irlanda.

Cosa aspettarsi: il nuovo album Carnaval De Luz

Il tour accompagna Carnaval De Luz, il nuovo album in uscita il 13 novembre 2026. Il singolo che dà il nome alla tournée, The Greatest Show On Earth, è scritto con Brian Eno e ha un video diretto da Anton Corbijn, girato nel deserto della California.

La scaletta non è stata svelata e The Edge si è tenuto sul vago, spiegando che la band non può ancora rivelare molto sulla prossima fase dello show. L’obiettivo dichiarato dai quattro è però chiaro: far vivere al pubblico “la serata più bella della propria vita”. È lecito aspettarsi spazio per i brani nuovi accanto ai classici, ma per i titoli bisognerà attendere le prime date di febbraio.

Gli U2 e l’Italia: il ritorno negli stadi

San Siro conosce bene la band: gli U2 ci hanno già suonato nel luglio 2005 con il Vertigo Tour e nel luglio 2009 con il 360° Tour. L’ultimo passaggio italiano in uno stadio risale invece al 15 e 16 luglio 2017, quando il Joshua Tree Tour arrivò per due sere allo Stadio Olimpico di Roma. Dieci anni dopo, Milano si prende il ruolo di unica tappa italiana.

Domande frequenti

Quando suonano gli U2 a San Siro nel 2027? Gli U2 suonano allo Stadio San Siro di Milano lunedì 5 luglio e martedì 6 luglio 2027, uniche date italiane del tour The Greatest Show On Earth annunciate finora. Quando aprono le prevendite per gli U2 a San Siro? Le prevendite per gli abbonati U2.com partono lunedì 2 novembre alle 10. Seguono la prevendita Visa e Album Preorder il 4 novembre, l’Artist Presale il 5 novembre e la vendita generale venerdì 6 novembre alle 10. Quanto costano i biglietti degli U2 a San Siro 2027? I prezzi ufficiali non sono ancora stati comunicati. Saranno resi noti in vista dell’apertura delle vendite su Ticketmaster e TicketOne. Chi apre i concerti degli U2 a Milano? Nelle date europee, comprese quelle di San Siro, gli ospiti speciali sono i Wolf Alice. Gli U2 faranno altre date in Italia nel 2027? Al momento no: le uniche date italiane annunciate sono quelle del 5 e 6 luglio a Milano. Restano da annunciare le date in Spagna e in Nord America.

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