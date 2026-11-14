Latin Grammy 2026: Rosalía vince cinque premi, Lux è l’album dell’anno

Rosalía ha dominato i Latin Grammy 2026: giovedì 12 novembre a Las Vegas la cantautrice catalana ha vinto cinque premi su sette candidature, tra cui album dell’anno con Lux e canzone dell’anno con La Perla.

La 27esima edizione dei Latin Grammy si è tenuta al MGM Grand Garden Arena di Las Vegas, davanti al pubblico della musica in lingua spagnola e portoghese. La serata ha avuto una protagonista chiara, ma anche molto spazio per l’Italia, grazie a Laura Pausini, e per i grandi nomi dell’urban latino.

Rosalía: cinque premi su sette candidature

Il bottino di Rosalía racconta bene la forza di Lux. Oltre ad album e canzone dell’anno (La Perla), l’artista ha portato a casa il premio per la migliore canzone pop, quello per il miglior album alternativo e quello per il miglior video in formato breve. Su sette categorie in cui era in gara, ne ha vinte cinque.

Laura Pausini vince con Yo Canto 2

Per l’Italia la notizia è il successo di Laura Pausini, che ha conquistato il suo quinto Latin Grammy con Yo Canto 2, la versione in spagnolo del progetto di cover Io Canto 2. È il primo riconoscimento ottenuto con questo album. Pausini aveva raccontato in passato anche i momenti difficili dopo 40 milioni di dischi: la statuetta di Las Vegas ribalta quel racconto con un traguardo.

Milo J, Karol G e gli altri vincitori principali

La notte è stata anche argentina. Milo J ha vinto quattro premi, tra cui disco dell’anno per Niño, e insieme a CA7RIEL & Paco Amoroso ha trascinato la delegazione di Buenos Aires.

Tra i vincitori dell’urban latino c’è Karol G, che ha portato a casa il premio per il miglior album urbano con Tropicoqueta. Anitta ha vinto invece nella nuova categoria dedicata alla musica in portoghese, con l’album Equilibrivm.

Album dell’anno: Lux, Rosalía

Canzone dell’anno: La Perla, Rosalía

Disco dell’anno: Niño, Milo J

Miglior album urbano: Tropicoqueta, Karol G

Miglior album pop in portoghese: Equilibrivm, Anitta

Daddy Yankee Persona dell’anno

Il riconoscimento alla carriera è andato a Daddy Yankee, nominato Persona dell’anno dalla Latin Recording Academy. È il tributo a uno dei nomi che hanno portato il reggaeton fuori dai confini del mondo ispanico.

Domande frequenti sui Latin Grammy 2026

Quanti Latin Grammy ha vinto Rosalía nel 2026? Rosalía ha vinto cinque premi su sette candidature: album dell’anno con Lux, canzone dell’anno con La Perla, miglior canzone pop, miglior album alternativo e miglior video in formato breve. Chi ha vinto l’album dell’anno ai Latin Grammy 2026? L’album dell’anno è Lux di Rosalía. Il disco dell’anno è invece Niño di Milo J. Laura Pausini ha vinto un Latin Grammy nel 2026? Sì, Laura Pausini ha vinto il suo quinto Latin Grammy con l’album Yo Canto 2, il primo premio ottenuto con questo progetto. Dove e quando si sono tenuti i Latin Grammy 2026? La 27esima edizione si è svolta giovedì 12 novembre 2026 al MGM Grand Garden Arena di Las Vegas.

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