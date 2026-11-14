La spada laser di Darth Vader venduta a 4,9 milioni di dollari: record per Star Wars

La spada laser di Darth Vader è stata venduta da Heritage Auctions per 4,875 milioni di dollari (circa 4,4 milioni di euro): è il prezzo più alto mai pagato per un cimelio di Star Wars.

L’asta si è chiusa il 12 novembre 2026 nell’Ultimate Star Wars Auction di Heritage Auctions. La stima iniziale era di oltre un milione di dollari: il prezzo finale l’ha superata di quasi cinque volte.

La spada laser usata nel duello di Cloud City

L’oggetto è la spada laser che Vader impugna nel duello di Cloud City, la scena in cui rivela a Luke Skywalker di essere suo padre. È un’arma di scena realmente apparsa sullo schermo, usata in L’Impero colpisce ancora (1980) e in Il ritorno dello Jedi (1983), i due film della trilogia originale in cui il personaggio combatte.

Per i collezionisti questo è il tipo di pezzo che pesa di più: un oggetto visto da milioni di spettatori in una delle scene più citate della saga. Un rappresentante di Heritage Auctions, Brian Chanes, l’ha descritto come “il Sacro Graal” per chi colleziona Star Wars.

I record battuti

Il prezzo di 4,875 milioni di dollari è un record mondiale per qualsiasi cimelio di Star Wars venduto all’asta e per un oggetto di scena usato sullo schermo. Il primato precedente apparteneva alla spada laser di Luke Skywalker, insieme alla mano mozzata usata sul set, venduta a luglio per 3,75 milioni di dollari. L’anno scorso una spada laser legata a Vader si era fermata a circa 3,6 milioni.

Prezzo finale: 4,875 milioni di dollari (circa 4,4 milioni di euro)

Stima iniziale: oltre 1 milione di dollari

Record precedente: 3,75 milioni di dollari, luglio 2026

Casa d’asta: Heritage Auctions

Perché un oggetto di scena vale così tanto

Il mercato dei cimeli del cinema premia tre cose: l’autenticità, la presenza in scena e il legame con un momento che il pubblico ricorda. La spada di Vader le somma tutte.

Domande frequenti sulla spada laser di Darth Vader

Quanto è costata la spada laser di Darth Vader all’asta? È stata venduta per 4,875 milioni di dollari, circa 4,4 milioni di euro, da Heritage Auctions il 12 novembre 2026. Di quale duello è la spada laser di Vader venduta? È la spada usata nel duello di Cloud City, la scena di L’Impero colpisce ancora in cui Vader rivela a Luke di essere suo padre. Compare anche in Il ritorno dello Jedi. Qual era il record precedente per un oggetto di Star Wars? Il primato apparteneva alla spada laser di Luke Skywalker con la mano mozzata, venduta a luglio 2026 per 3,75 milioni di dollari.

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