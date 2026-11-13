Laundry Service di Shakira compie 25 anni: il disco che portò Shakira nel mondo

Il 13 novembre 2026 Laundry Service di Shakira compie 25 anni: è il disco con cui la cantante colombiana, a 24 anni, passò dal successo latino a quello mondiale, con nove brani su tredici in inglese e un singolo, Whenever, Wherever, arrivato al primo posto in oltre 14 paesi.

Era il 2001 e Shakira aveva già alle spalle un’intera carriera. Pies Descalzos (1995) aveva superato i 5 milioni di copie e Dónde Están los Ladrones? (1998) aveva dominato per undici settimane la classifica latina di Billboard. Eppure il mercato anglofono restava chiuso. Laundry Service, quinto album in studio e primo in inglese, lo aprì con un colpo solo.

Quando è uscito Laundry Service di Shakira

Il disco è uscito per Epic il 13 novembre 2001 negli Stati Uniti, con l’edizione spagnola Servicio de Lavandería distribuita in America Latina e in Spagna a partire dalla prima settimana di novembre. Germania, Australia, Francia, Regno Unito e Giappone sono arrivati tra gennaio e marzo 2002. Fu registrato tra il 1999 e il 2001, a Miami (Crescent Moon e Criteria) e a Compass Point, a Nassau, nelle Bahamas.

Dei tredici brani della scaletta standard, nove sono in inglese. Shakira ha scritto o co-scritto ogni traccia e l’ha prodotta, con Emilio Estefan come produttore esecutivo e un gruppo di collaboratori che comprende Tim Mitchell, Lester Mendez, Luis Fernando Ochoa e Glen Ballard, co-autore di The One.

Perché Shakira scelse l’inglese: il ruolo di Gloria Estefan

La spinta al crossover arrivò da Gloria Estefan. Prima ancora di scrivere un solo testo inglese, Shakira tradusse con lei Ojos Así come prova. L’etichetta Epic non era convinta e Fu Estefan a convincere Tommy Mottola a far partire il progetto.

Estefan firmò poi il testo inglese di Whenever, Wherever, nata come Suerte in spagnolo. La musica è di Shakira e Tim Mitchell, il video è di Francis Lawrence.

I singoli: Whenever, Wherever e Underneath Your Clothes

Il primo singolo uscì a fine agosto 2001 e fece il giro del mondo. Arrivò al numero 1 in Australia, Austria, Canada, Francia, Germania, Italia e Spagna, al numero 2 nel Regno Unito e al numero 6 della Billboard Hot 100, il primo ingresso della cantante in quella classifica. La versione spagnola Suerte guidò la Hot Latin Songs per sette settimane non consecutive.

A febbraio 2002 toccò a Underneath Your Clothes, una ballata scritta da Shakira con Lester Mendez, con un video firmato dal fotografo Herb Ritts. Il brano fu primo in Australia, Austria e Belgio (Fiandre), terzo nel Regno Unito e nono negli Stati Uniti.

Il resto dei singoli ebbe fortune alterne: Objection (Tango) entrò nella top 5 in Australia e nei Paesi Bassi e raggiunse il numero 17 nel Regno Unito, Te Dejo Madrid arrivò al numero 7 in Spagna, Que Me Quedes Tú guidò la Latin Pop Airplay. The One, l’ultimo estratto, entrò nelle prime venti posizioni nella maggior parte dei paesi.

I numeri del disco: classifiche e vendite

Negli Stati Uniti l’album debuttò al numero 3 della Billboard 200 con oltre 200.000 copie nella prima settimana e restò in classifica per 61 settimane. La RIAA lo ha certificato quattro volte platino. In Europa ha guadagnato il numero 1 in paesi come Spagna, Svizzera, Austria, Paesi Bassi e Svezia, mentre in Italia si è fermato al numero 2.

Le vendite mondiali superano i 13 milioni di copie. Per l’IFPI è stato il settimo album più venduto al mondo nel 2002 e ha ottenuto il platino in 32 paesi. Il disco è considerato il più venduto di un’artista latina.

Cosa ne pensò la critica

Le recensioni furono contrastanti. Il Guardian parlò di “glorious eccentricity”, Pitchfork assegnò un 7,6 su 10 e Robert Christgau un A-. Dall’altra parte, David Browne di Entertainment Weekly lo definì “the ultimate in crossover nightmares”, mentre Vibe criticò le rime troppo prevedibili.

Il tempo ha lavorato a favore del disco. Nel 2025 Rolling Stone lo ha inserito al numero 176 dei 250 migliori album del XXI secolo finora, e a ricordare la sua longevità c’è anche l’edizione del 2021, con il remix di Whenever, Wherever costruito per l’halftime show del Super Bowl LIV.

Dal disco al Tour of the Mongoose

Il primo grande tour mondiale di Shakira, il Tour of the Mongoose, andò in scena tra il 2002 e il 2003. Partì da San Diego, toccò 50 città in 30 paesi e portava in scena un palco di 350 metri quadri, 280.000 watt tra suono e luci e una band di nove elementi. Il nome viene dalla mangusta, l’animale che sconfigge i serpenti velenosi: nelle intenzioni della cantante, una metafora contro odio e pregiudizio.

La voce di Shakira ha accompagnato un percorso lungo, non privo di intoppi: nel 2017 un’emorragia alle corde vocali costrinse la cantante a cancellare il tour europeo, con la data di Milano compresa. Tutta la storia successiva, compresi i premi e i dischi, è passata da Laundry Service.

L’eredità di Laundry Service dopo 25 anni

Il disco ha mostrato che un’artista latina poteva arrivare in cima alle classifiche europee e australiane e nella top 10 americana cantando in inglese. Shakira stessa ha continuato a muoversi tra le due lingue e, dal 2005, ha pubblicato in parallelo un disco in spagnolo e uno in inglese. Sul sito ufficiale della cantante la discografia e i nuovi progetti, come il singolo Dai Dai con Burna Boy, raccontano un percorso che parte da qui.

Per chi lo ascoltava nel 2001, Laundry Service è una colonna sonora precisa: l’autoradio, il CD masterizzato, il videoclip in rotazione. Per chi lo scopre oggi, è il documento di un momento in cui il pop globale ha cambiato accento. La storia completa dell’album è anche raccontata su Wikipedia, con tracklist e crediti per ogni edizione.

Domande frequenti su Laundry Service di Shakira

Quando è uscito Laundry Service di Shakira? È uscito il 13 novembre 2001 negli Stati Uniti per Epic. In Argentina e Messico è arrivato qualche giorno prima, in Europa e in Asia tra novembre 2001 e marzo 2002. Laundry Service è il primo album in inglese di Shakira? Sì, è il suo quinto album in studio e il primo in inglese. Nove dei tredici brani della scaletta standard sono cantati in inglese, gli altri in spagnolo. Quante copie ha venduto Laundry Service? Ha superato i 13 milioni di copie nel mondo ed è stato il settimo album più venduto del 2002 per l’IFPI. Negli Stati Uniti è certificato quattro volte platino. Quali sono i singoli di Laundry Service? Whenever, Wherever, Underneath Your Clothes, Objection (Tango), Te Dejo Madrid, Que Me Quedes Tú e The One. Whenever, Wherever è arrivato al numero 6 della Billboard Hot 100 e al numero 1 in Italia. Perché Laundry Service ha portato Shakira nel mondo? Perché ha unito il suo suono latino a un testo in inglese e a un singolo, Whenever, Wherever, capace di arrivare al primo posto in oltre 14 paesi, con un tour mondiale a seguire.

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