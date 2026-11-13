Si può amare il proprio lavoro e sentirsi prigionieri? La storia dello chef-rapper soloclaudio

Claudio Calcagno cucina da quando aveva sedici anni. Ha lavorato in brigate professionali, tra cui quella di Villa Crespi, il ristorante di Antonino Cannavacciuolo a Orta San Giulio. La cucina gli ha dato un mestiere, un’identità professionale e la possibilità di esprimersi. Conosce la soddisfazione di preparare un piatto, la disciplina necessaria per far funzionare una cucina, l’orgoglio di un servizio riuscito. Conosce anche la stanchezza, i turni impegnativi, le rinunce e quella particolare forma di frustrazione che nasce quando qualcosa a cui tieni profondamente finisce per occupare quasi tutto il tuo tempo.

Dopo oltre venticinque anni trascorsi tra i fornelli, è proprio questo rapporto complicato con il lavoro a diventare il punto di partenza di “La Fossa”, il nuovo singolo che pubblica con il nome soloclaudio, prodotto da James & Kleeve e distribuito da Believe Digital.

Un brano nato dalla rabbia di chi lavora, costruisce, si impegna e continua ad amare ciò che fa, pur avendo la sensazione di vivere dentro un meccanismo che pretende sempre qualcosa in più. Claudio affida questa insofferenza al rap, senza cedere al vittimismo o a facili dichiarazioni di rivalsa e senza risparmiare sé stesso. Perché il conflitto che racconta riguarda anche le sue scelte, le aspettative che ha coltivato negli anni e il prezzo che è disposto a pagare per continuare a inseguirle.

«Faccio piatti da quando ho 16 anni, mi piace trasmettere quello che provo», rappa, prima di arrivare a un’affermazione che racchiude perfettamente il rovescio di quella passione: «Sta vita è una galera che apre alle 9».

Nello spazio tra questi due passaggi si concentra una parte importante del significato de “La Fossa”. La cucina è il luogo in cui Claudio ha imparato a esprimersi, a misurarsi con le proprie capacità, a trasformare un’intuizione in qualcosa di concreto. Ma è anche un ambiente in cui la dedizione può diventare logoramento e in cui il confine tra l’impegno necessario per fare bene il proprio lavoro e il sacrificio richiesto per continuare a farlo rischia di assottigliarsi.

Non è una questione che riguarda soltanto la sua esperienza. Secondo il Rapporto Ristorazione 2026 di FIPE-Confcommercio, nel 2025 il settore ha registrato una diminuzione del 10,3% dei lavoratori dipendenti, pari a oltre 114.000 unità. Un’impresa su due dichiara difficoltà nel reperimento del personale, mentre tra i titolari di pubblici esercizi otto su dieci lavorano più di quaranta ore alla settimana e uno su due supera le sessanta.

I numeri descrivono un comparto economicamente tra i più rilevanti del Paese, attraversato però da difficoltà occupazionali e organizzative. Non spiegano da soli le condizioni vissute da ogni lavoratore, ma fotografano bene il contesto nel quale si inserisce la riflessione di soloclaudio: quanto può chiedere un mestiere a chi lo ha scelto per passione? E quando la dedizione smette di essere una scelta e diventa un obbligo al quale è difficile sottrarsi?

Ma il lavoro è soltanto una parte del problema. Fuori dalla cucina, Claudio ritrova una società che corre senza sosta, nella quale si parla continuamente di guerre, si rincorrono visualizzazioni e si passa da una tragedia all’altra con una rapidità che lascia poco spazio persino all’indignazione. Il tutto mentre milioni di persone continuano a lavorare, cercare stabilità e immaginare un futuro diverso da quello che stanno vivendo.

In “La Fossa” questa insofferenza entra nei versi, nelle barre in cui l’artista-chef se la prende con la politica, con chi segue la massa senza interrogarsi sulle proprie scelte, con la ricerca esasperata di visibilità e con un’informazione che rischia di trasformare qualsiasi avvenimento, anche il più drammatico, nell’ennesimo contenuto da consumare. E non risparmia sé stesso, perché sa di appartenere a quella stessa società che critica.

Una società in cui «tutto passa, tutto corre, sì, ma non c’è news»; in cui le immagini delle guerre si alternano alle notizie di cronaca, le tragedie finiscono accanto ai contenuti di intrattenimento e persino gli avvenimenti più drammatici rischiano di diventare parte di una quotidianità alla quale ci stiamo abituando. Ci indigniamo, commentiamo, condividiamo. Poi arriva un’altra notizia, un’altra polemica, un altro video. L’indignazione dura il tempo di uno scroll sul telefono e ciò che fino a pochi minuti prima sembrava impossibile da ignorare finisce rapidamente nel dimenticatoio. Ma le conseguenze di quelle tragedie, per chi le vive, rimangono. Anche quando noi abbiamo già smesso di parlarne.

soloclaudio affronta tutto questo con il linguaggio diretto e provocatorio tipico del rap, alternando sarcasmo, immagini violente, allusioni sessuali e riferimenti all’attualità, senza nascondere le proprie contraddizioni e senza pretendere di avere risposte a problemi che vanno ben oltre la sua esperienza.

Sa che fuori dalla cucina esistono guerre, tragedie e persone costrette ad affrontare situazioni ben più drammatiche della sua. Ne parla, le osserva, ne riconosce la gravità. Ma questo non rende meno faticosi i suoi turni, meno pesanti le rinunce o meno legittima la frustrazione che prova.

La sofferenza degli altri, del resto, non rende automaticamente sostenibile la propria esistenza.

Anche per questo, la fossa del titolo non ha un unico significato. È il punto più basso, dove si accumulano la stanchezza, la rabbia e le aspettative disattese. Richiama una società in cui qualcuno continua a salire mentre altri rimangono in fondo, costretti ad accontentarsi di ciò che resta. Ma è anche il luogo dal quale l’artista, lo chef, e soprattutto la persona dietro questi ruoli vuole continuare a farsi sentire, persino quando sembra non avere più niente a disposizione.

«E allora apritemi la fossa, che ci suoniamo con le ossa», canta nel ritornello, affidando a un’immagine macabra la volontà di continuare ad esprimersi, anche nelle condizioni peggiori, come lui stesso dichiara:

«La fossa non è soltanto il luogo dove finisce tutto, ma quello da cui fare ancora rumore.»

Con questo brano, il rapper apre anche una nuova fase del proprio percorso discografico. Attivo nella scena dai primi anni Duemila e già autore di tre album e un EP pubblicati con lo pseudonimo Cloude, dopo le esperienze con Lato Oscuro e Saniasi sceglie oggi il nome soloclaudio, riunendo in un unico progetto artistico la propria esperienza musicale e quella maturata nella ristorazione. Uno pseudonimo che racchiude il senso di questa scelta: dopo anni trascorsi a dividersi tra cucina e musica, senza rinunciare a nessuna delle due, oggi Claudio si presenta semplicemente per quello che è. Solo Claudio, con tutte le esperienze, le ambizioni e le contraddizioni che fanno parte della sua storia.

Da questa volontà nasce “Piano 83”, il nuovo EP realizzato insieme ai produttori James e Kleeve. Tra i riferimenti che hanno ispirato il progetto figura anche “Il buco”, il film spagnolo di Galder Gaztelu-Urrutia che, attraverso una prigione organizzata su diversi livelli, affronta il tema delle disuguaglianze sociali, dell’egoismo e della distribuzione delle risorse. Al piano più alto, una cucina prepara ogni giorno un banchetto che viene fatto scendere attraverso la struttura: chi si trova sopra può scegliere cosa e quanto mangiare, mentre ai piani inferiori arrivano soltanto gli avanzi, quando arriva qualcosa. Una rappresentazione feroce delle gerarchie sociali, nella quale il privilegio di alcuni si traduce nella privazione di altri e la possibilità di sopravvivere dipende anche dalla disponibilità a condividere ciò che si possiede.

Un immaginario che soloclaudio riprende e rielabora, dandone una lettura in cui la fame diventa anche quella di chi lavora, investe anni nella propria professione e continua a inseguire un miglioramento che sembra spostarsi ogni volta un po’ più avanti. Il desiderio di guadagnare di più, di ottenere riconoscimento, di raggiungere una posizione diversa. Aspirazioni legittime, che possono però trasformarsi in una rincorsa continua, nella quale ogni traguardo raggiunto finisce per diventare il punto di partenza di quello successivo.

“La Fossa” è il primo capitolo di questo percorso. Claudio ne racconta la parte più rabbiosa, quella in cui la stanchezza accumulata, le aspettative e il confronto con ciò che accade intorno a lui diventano difficili da tenere separati. E mentre continua a lavorare in cucina e a cercare nella musica uno spazio per esprimersi, lascia affiorare una domanda che attraverserà anche “Piano 83”: quanto della vita che stiamo vivendo siamo disposti a sacrificare per raggiungere quella che immaginiamo di meritare?